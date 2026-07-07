Próximo problema para João Palhinha: será que o Bayern de Munique vai ficar com esse jogador caro que não consegue vender?

É fato que Palhinha não tem mais futuro no Bayern. Contratado inicialmente a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel, Vincent Kompany praticamente não lhe deu mais nenhuma oportunidade depois disso.

Após 25 partidas em sua primeira temporada em Munique — marcada também por lesões, nas quais atuou principalmente como reserva —, o FCB emprestou Palhinha ao Tottenham Hotspur no verão de 2025. Lá, ele foi um dos poucos pontos positivos em uma temporada extremamente decepcionante para os londrinos; por um tempo, chegou a se cogitar a possibilidade de ele permanecer no clube da Premier League.

Entretanto, porém, ficou claro que o Tottenham não exercerá a opção de compra prevista em seu contrato de empréstimo. No último fim de semana, Palhinha confirmou que não continuará nos Spurs.

“Jogar pelo Tottenham marcou profundamente minha vida”, escreveu o meio-campista em seu canal no Instagram: “Sempre tentei retribuir da melhor maneira possível todo o carinho, respeito e confiança que vocês me demonstraram dentro e fora de campo. São vocês que mantêm acesa a chama deste clube, temporada após temporada.”

Enquanto isso, o Spurs garantiu um novo meio-campo por mais de 200 milhões de euros, contratando Sandro Tonali e Mateus Fernandes. O Sporting também já se reforçou e trouxe Sergi Altimira, uma alternativa a Palhinha, por 18 milhões de euros.