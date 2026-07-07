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Joao Palhinha Min-Jae KimGetty Images
Christian Guinin

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Próximo problema para João Palhinha: será que o Bayern de Munique vai ficar com esse jogador caro que não consegue vender?

Bundesliga
J. Palhinha
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O FC Bayern de Munique corre o risco de ficar com o meio-campista João Palhinha nas mãos nesta janela de transferências de verão.

Segundo o jornal A Bola, o Sporting de Lisboa, que era o próximo potencial interessado no jogador de 30 anos, desistiu da disputa.

  • Segundo essas informações, o valor de transferência de 25 milhões de euros exigido pelo clube alemão, recordista em títulos, seria alto demais para o grande clube português. Por isso, não se consideraria mais uma transferência para a próxima temporada, segundo as fontes.

    Anteriormente, diversos meios de comunicação haviam noticiado que o Sporting estaria interessado em um empréstimo de Palhinhas com opção de compra posterior. No Bayern, porém, a reação a esse modelo seria bastante cética — o clube estaria muito mais disposto a se desfazer completamente do meio-campista.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    O Tottenham desiste de contratar Palhinha

    É fato que Palhinha não tem mais futuro no Bayern. Contratado inicialmente a pedido do ex-técnico Thomas Tuchel, Vincent Kompany praticamente não lhe deu mais nenhuma oportunidade depois disso.

    Após 25 partidas em sua primeira temporada em Munique — marcada também por lesões, nas quais atuou principalmente como reserva —, o FCB emprestou Palhinha ao Tottenham Hotspur no verão de 2025. Lá, ele foi um dos poucos pontos positivos em uma temporada extremamente decepcionante para os londrinos; por um tempo, chegou a se cogitar a possibilidade de ele permanecer no clube da Premier League.

    Entretanto, porém, ficou claro que o Tottenham não exercerá a opção de compra prevista em seu contrato de empréstimo. No último fim de semana, Palhinha confirmou que não continuará nos Spurs.

    “Jogar pelo Tottenham marcou profundamente minha vida”, escreveu o meio-campista em seu canal no Instagram: “Sempre tentei retribuir da melhor maneira possível todo o carinho, respeito e confiança que vocês me demonstraram dentro e fora de campo. São vocês que mantêm acesa a chama deste clube, temporada após temporada.”

    Enquanto isso, o Spurs garantiu um novo meio-campo por mais de 200 milhões de euros, contratando Sandro Tonali e Mateus Fernandes. O Sporting também já se reforçou e trouxe Sergi Altimira, uma alternativa a Palhinha, por 18 milhões de euros.

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    O FC Bayern e o problema de Palhinha: dois grandes clubes da série ainda estão na disputa?

    De acordo com o jornal “A Bola”, no entanto, já se vislumbra uma solução alternativa para o FC Bayern em relação ao caso Palhinha. A Juventus de Turim também teria demonstrado interesse na contratação, embora o clube mais campeão da Série A tenha uma margem financeira muito limitada devido a violações das regras do Fair Play Financeiro.

    O jornal português também menciona o AC Milan como outro possível destino. Recentemente, Ruben Amorim, compatriota de Palhinha, assumiu o cargo de técnico do clube; os dois já se conhecem desde o tempo em que atuaram juntos no Sporting Braga e no Sporting de Lisboa.

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