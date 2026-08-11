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Próximo Mohamed Salah? Por que o herdeiro da coroa do Rei Egípcio não ficará sob "pressão" enquanto a lenda do Liverpool John Barnes reage à decisão do Trabzonspor
Salah a caminho da Turquia após rumores sobre Arábia Saudita e MLS
Apesar de ainda ter um ano de contrato com o gigante da Premier League de Merseyside, foi revelado em março que Salah teria permissão para encontrar um novo clube neste verão europeu como agente livre.
Uma transferência para a Saudi Pro League vinha sendo cogitada há algum tempo, com ofertas lucrativas em cima da mesa, enquanto vários times de toda a Europa, incluindo alguns da Serie A, teriam demonstrado interesse em um jogador que conquistou nove títulos com o Liverpool e marcou 257 gols.
Em vez de seguir para o Oriente Médio, ou se juntar a Lionel Messi na MLS, Salah assinou um contrato de dois anos na Turquia. Ele estará sob pressão para corresponder, com alguns dos torcedores mais apaixonados do mundo naquela parte do planeta, e o meia de 34 anos claramente ainda não está pronto para apenas cumprir tabela.
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Por que Salah merece respeito por evitar a "opção fácil"
Sobre a decisão de Salah de tentar a sorte na Super Lig, a lenda do Liverpool Barnes, falando com exclusividade à GOAL em associação com 247Bet, disse: “Bem, que outra opção você tem? Não sabemos. Provavelmente é a opção mais fácil, não sabemos se a questão da Arábia Saudita voltou. Não sabemos. Estava aí no ano passado. Está aí neste ano?
“Mo Salah nunca seria o mesmo jogador no ano passado que foi no ano anterior. O que significa que acho que ele provavelmente ficou um ano a mais. Sabe, se ele tivesse ido para a Arábia Saudita, então, claro, não estou dizendo que teria desistido do futebol, mas ele teria ganhado seu dinheiro jogando diante de 2.000 pessoas. Já agora ele foi para uma liga em que ainda será julgado, porque é uma boa liga.
“Eles não são um dos melhores times da liga. Não são um Besiktas ou um Fenerbahce. Então, obviamente, eu o respeito pelo fato de ele ter ido para um clube como esse, em que ainda vai ter que render. Então, sim, só o tempo dirá o que está reservado para Mo Salah.”
Ninguém deve ser visto como modelo no Liverpool
Esperava-se que o Liverpool gastasse pesado para contratar um substituto pronto para Salah. Não foi o que aconteceu, com £34,5 milhões ($47 mi) sendo investidos no potencial do internacional espanhol Victor Munoz.
Nomes consagrados poderiam se sentir desencorajados pela perspectiva de serem constantemente comparados ao homem que os antecedeu na ponta direita do Liverpool? Quando essa pergunta foi feita a Barnes, o bicampeão da First Division disse: “Eles não vão necessariamente ser comparados ao Mo porque vão jogar de uma maneira diferente. Porque, claro, um novo técnico joga de um estilo diferente.
“Novos técnicos colocam você nessa função, mas você vai criar para alguém marcar em vez de marcar você mesmo. Você não está ocupando o lugar do Mo. Está jogando de forma diferente. Então, você não está chegando para ser o Mo Salah, está chegando para ser você mesmo.
“E se você contratar alguém para jogar nessa função, a menos que vá contratar um sósia do Mo Salah ou alguém que jogue como ele, o que eu não acho que vá acontecer, então você não está chegando lá para fazer o que o Mo fez.
“Então, se você pode criar gols e não marcar gols, e o time continua vencendo, é isso que você está lá para fazer. Você não está lá para substituir o Mo.
“O time inteiro tem que jogar melhor porque, quando o Mo estava lá no ano passado, não jogamos particularmente bem nem terminamos em lugar algum. É isso que você está chegando para fazer. Você não está substituindo o Mo Salah de cinco anos atrás, que marcou muitos gols. Então, sim, não acho que qualquer jogador que chegue ao Liverpool estaria sob pressão para fazer isso.”
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Vínculos com Barcola: o Liverpool vai contratar um sucessor para Salah?
O Liverpool tem sido ligado a uma investida pelo ponta do Paris Saint-Germain Bradley Barcola, com o internacional francês campeão da Champions League aparentemente buscando uma saída do Parc des Princes. Também se diz que ele interessa ao Arsenal.
Andoni Iraola tem até 1º de setembro para fazer mais adições ao elenco, depois de herdar o comando técnico em Anfield de Arne Slot, com o treinador espanhol se tornando o primeiro técnico em nove anos que não poderá contar com o talento mercurial de Salah.
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