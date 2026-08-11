Próximo Mohamed Salah? Por que o herdeiro da coroa do Rei Egípcio não ficará sob "pressão" enquanto a lenda do Liverpool John Barnes reage à decisão do Trabzonspor

Esperava-se que o Liverpool gastasse pesado para contratar um substituto pronto para Salah. Não foi o que aconteceu, com £34,5 milhões ($47 mi) sendo investidos no potencial do internacional espanhol Victor Munoz.

Nomes consagrados poderiam se sentir desencorajados pela perspectiva de serem constantemente comparados ao homem que os antecedeu na ponta direita do Liverpool? Quando essa pergunta foi feita a Barnes, o bicampeão da First Division disse: “Eles não vão necessariamente ser comparados ao Mo porque vão jogar de uma maneira diferente. Porque, claro, um novo técnico joga de um estilo diferente.

“Novos técnicos colocam você nessa função, mas você vai criar para alguém marcar em vez de marcar você mesmo. Você não está ocupando o lugar do Mo. Está jogando de forma diferente. Então, você não está chegando para ser o Mo Salah, está chegando para ser você mesmo.

“E se você contratar alguém para jogar nessa função, a menos que vá contratar um sósia do Mo Salah ou alguém que jogue como ele, o que eu não acho que vá acontecer, então você não está chegando lá para fazer o que o Mo fez.

“Então, se você pode criar gols e não marcar gols, e o time continua vencendo, é isso que você está lá para fazer. Você não está lá para substituir o Mo.

“O time inteiro tem que jogar melhor porque, quando o Mo estava lá no ano passado, não jogamos particularmente bem nem terminamos em lugar algum. É isso que você está chegando para fazer. Você não está substituindo o Mo Salah de cinco anos atrás, que marcou muitos gols. Então, sim, não acho que qualquer jogador que chegue ao Liverpool estaria sob pressão para fazer isso.”