Ngumoha, que se mudou para Merseyside depois de passar um período no sistema de base do Chelsea, viveu uma temporada de afirmação em 2025-26. Ele marcou seus primeiros gols, com os livros de história sendo reescritos regularmente, e é considerado uma grande promessa.

Esse potencial também foi notado em outros lugares, com o Bayern de Munique supostamente avaliando uma investida em determinado momento, enquanto as especulações de transferência ferviam em torno do internacional francês Michael Olise na Allianz Arena.

Nenhuma transferência para a Bundesliga será feita por enquanto, com o Liverpool pronto para oferecer a Ngumoha um papel mais destacado em seus planos. Ele atuou com frequência pela ponta esquerda na temporada passada, mas agora há uma vaga de peso na direita. Três vezes Jogador do Ano da PFA, Salah partiu depois de marcar 257 gols pelo Liverpool e conquistar nove títulos.

Nenhuma contratação de alto valor foi feita para substituir o múltiplo vencedor da Chuteira de Ouro, o que significa que Ngumoha pode ganhar sua chance. Ele de fato impressionou pela ponta direita ao fazer sua estreia na equipe principal da Inglaterra em um amistoso pré-Copa do Mundo contra a Nova Zelândia.