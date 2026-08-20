Getty/GOAL
Traduzido por
Próximo Mohamed Salah? O que a joia do Liverpool Rio Ngumoha "precisa mudar" na tentativa de ocupar o lugar do Rei Egípcio em Anfield
Salah marcou 257 gols pelo Liverpool
Ngumoha, que se mudou para Merseyside depois de passar um período no sistema de base do Chelsea, viveu uma temporada de afirmação em 2025-26. Ele marcou seus primeiros gols, com os livros de história sendo reescritos regularmente, e é considerado uma grande promessa.
Esse potencial também foi notado em outros lugares, com o Bayern de Munique supostamente avaliando uma investida em determinado momento, enquanto as especulações de transferência ferviam em torno do internacional francês Michael Olise na Allianz Arena.
Nenhuma transferência para a Bundesliga será feita por enquanto, com o Liverpool pronto para oferecer a Ngumoha um papel mais destacado em seus planos. Ele atuou com frequência pela ponta esquerda na temporada passada, mas agora há uma vaga de peso na direita. Três vezes Jogador do Ano da PFA, Salah partiu depois de marcar 257 gols pelo Liverpool e conquistar nove títulos.
Nenhuma contratação de alto valor foi feita para substituir o múltiplo vencedor da Chuteira de Ouro, o que significa que Ngumoha pode ganhar sua chance. Ele de fato impressionou pela ponta direita ao fazer sua estreia na equipe principal da Inglaterra em um amistoso pré-Copa do Mundo contra a Nova Zelândia.
- Getty
Ngumoha é o herdeiro da coroa do Rei Egípcio?
Questionado sobre se o jovem é o herdeiro do trono de Salah e como pode começar a assumir essa coroa, o ex-atacante do Liverpool Heskey, falando exclusivamente à GOAL por cortesia do site de apostas da Premier League BetWright, disse: “Possivelmente, eu gostaria de ver isso. A única coisa é que ele precisa mudar seu processo de pensamento porque geralmente é um ponta-esquerda. Então, desde que consiga mudar isso, ele é perigoso.
“Eu sei que, quando você tem um jogador que consegue driblar da forma como ele dribla, inevitavelmente isso vai puxar jogadores de outras posições e os espaços começam a aparecer. E é aí que você pode começar a criar superioridade numérica, etc., em diferentes posições. Então ele definitivamente é alguém que parece muito, muito promissor para o futuro. A única coisa é que não podemos esperar de Rio a mesma quantidade de gols que Mo nos deu. Não teremos isso.”
Como será o próximo passo de Ngumoha?
Outro ex-ídolo de Anfield, John Barnes, disse recentemente à GOAL, ao ser perguntado como seria o “próximo passo” para Ngumoha, cuja capacidade de deixar as defesas adversárias em apuros está além de qualquer dúvida: “O próximo passo é ele jogar regularmente.
“Porque, claro, ele não jogava regularmente e nós automaticamente presumimos que, de repente, ele passaria a jogar pela Inglaterra, faria gols e seria o melhor jogador do mundo. Infelizmente, fazemos isso demais com os nossos jovens jogadores. E agora ele nem está no time.
“Portanto, temos de permitir que ele se desenvolva e cresça aos poucos. E que entre no time gradualmente e primeiro se firme na equipe antes de começarmos a falar dele como um jogador principal do Liverpool ou um grande jogador da Inglaterra.
“Você quer que ele faça o que é certo para o time. Não adianta se expressar e driblar cinco jogadores sem ter produto final. Então depende do que você considera ser o jogo dele. Porque, claro, ele precisa fazer gols.
“Tudo bem driblar jogadores o tempo todo, mas depois de driblar, driblar, driblar, quantos gols você vai marcar? Quantos gols vai criar? É assim que você será julgado. Não por quão bem você parece nem por quantos jogadores consegue driblar.
“Portanto, não se trata de podá-lo. Trata-se de dar a ele produto final e fazer dele uma parte valiosa do time sob essa perspectiva.”
- Getty
Ngumoha é cotado para fazer parte dos planos para a Euro 2028
Ngumoha, que vem sendo apontado como alguém que deve se tornar parte regular dos planos de Thomas Tuchel rumo à Euro 2028, ajudou o Liverpool a concluir sua campanha de pré-temporada antes da temporada 2026-27.
Ela será aberta, com preciosos pontos da Premier League em disputa mais uma vez, quando o Liverpool for a Newcastle no domingo para um teste complicado em St James’ Park contra rivais domésticos que viram seu elenco ser dizimado durante a janela de transferências de verão.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.