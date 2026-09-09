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Próximo Harry Kane? Ex-atacante da Inglaterra ‘não tem certeza’ de que Liam Delap é o herdeiro do trono, apesar de ver transferência de £ 50 milhões para o Nottingham Forest acabar com os problemas do Chelsea
Kane, recordista, tem 85 gols pela seleção
Kane, com 121 partidas pela seleção e 85 gols internacionais no currículo, ainda tem muito futebol pela frente. No entanto, ele já tem 33 anos e já viu surgirem questionamentos sobre se conseguirá completar outro ciclo de Copa do Mundo até 2030.
Seu histórico no Bayern de Munique, pelo qual balançou as redes em 63 ocasiões na última temporada, sugere que ele é capaz de seguir comandando o ataque por clube e seleção por pelo menos mais alguns anos. Ele se tornou um forte candidato à Bola de Ouro de 2026.
Sua coroa na Inglaterra, assim como a braçadeira, será passada adiante quando feitos sobre-humanos já não puderem mais ser entregues. Quem vai preencher esse vazio? Delap, aos 23 anos, vai acreditar em suas chances. No entanto, o revelado na base do Manchester City teve uma dura campanha de dois gols pelo Chelsea na última temporada, o que levou a dúvidas inevitáveis sobre sua capacidade de produzir no mais alto nível.
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Delap se juntou ao Nottingham Forest em transferência de £ 50 milhões
Ele se tornou a contratação mais cara da história do Forest e está em processo de adaptação no City Ground. Nascido em Nottingham, o ex-atacante dos Reds Cole disse à GOAL, em entrevista exclusiva em associação com o cassino online da Unibet, ao ser questionado se Delap pode eventualmente seguir os ilustres passos de Kane: “Não sei. Depende de como você vê isso.
“Acho que, quando ele se transferiu do Ipswich para o Chelsea, fiquei muito surpreso. Sei que ele marcou alguns gols no Ipswich, mas sair do Ipswich para o Chelsea e marcar os gols que as pessoas acreditavam que ele marcaria sempre seria muito difícil. Então, agora se mudando para o Nottingham Forest, não tenho certeza. Só temos que esperar para ver, mas, por enquanto, ainda não tenho certeza.”
Delap está determinado a se tornar um internacional principal
O ex-meio-campista da seleção inglesa Danny Murphy disse sobre Delap em novembro de 2024, quando ele somava 12 gols na Premier League por um time do Ipswich que acabou rebaixado da elite: “Eu provavelmente iria tão longe a ponto de dizer que ele é o sucessor óbvio de Kane a longo prazo. Acho que ele é o melhor jovem centroavante inglês em atividade.
“Eu simplesmente não vejo uma fraqueza nele. Ele já marcou gols suficientes em um time que teve dificuldades, na verdade, mas se tiver muitas chances vai marcar mais. Ele tem esse equilíbrio maravilhoso entre capacidade física e técnica, e raramente você encontra os dois. Ele é um supertalento.”
Delap está determinado a provar que merece toda essa expectativa, com o Forest lhe oferecendo uma oportunidade de recolocar sua carreira em clubes nos trilhos e avançar rumo à estreia pela seleção principal.
Ele disse ao The Guardian: “Eu só quero baixar a cabeça, focar e continuar melhorando, porque ainda sou muito jovem e tenho muito a aprender. Às vezes, provavelmente até acho que estou no futebol há muito mais tempo do que realmente estou. Espero que ainda tenha uma longa carreira pela frente.
“Quando você é uma criança pequena, tudo o que quer fazer é jogar pelo seu país. Então, claro, é aí que eu quero chegar. Mas não é tão fácil assim. Tenho que trabalhar duro, melhorar, e isso é tudo o que posso fazer.”
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Quem será o camisa 9 da Inglaterra quando Kane sair de cena?
Ninguém se firmou no papel de reserva de Kane entre os atacantes da Inglaterra, com Ivan Toney e Ollie Watkins, que ambos atuam na Saudi Pro League, recebendo a preferência para a Copa do Mundo de 2026.
Delap deve entrar na disputa se encontrar boa forma no Forest, cabendo a ele convencer Thomas Tuchel, Cole e qualquer outra pessoa observando de longe de que pode se tornar o próximo da fila atrás de um dos maiores de todos os tempos.
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