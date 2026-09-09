Próximo Harry Kane? Ex-atacante da Inglaterra ‘não tem certeza’ de que Liam Delap é o herdeiro do trono, apesar de ver transferência de £ 50 milhões para o Nottingham Forest acabar com os problemas do Chelsea

O ex-meio-campista da seleção inglesa Danny Murphy disse sobre Delap em novembro de 2024, quando ele somava 12 gols na Premier League por um time do Ipswich que acabou rebaixado da elite: “Eu provavelmente iria tão longe a ponto de dizer que ele é o sucessor óbvio de Kane a longo prazo. Acho que ele é o melhor jovem centroavante inglês em atividade.

“Eu simplesmente não vejo uma fraqueza nele. Ele já marcou gols suficientes em um time que teve dificuldades, na verdade, mas se tiver muitas chances vai marcar mais. Ele tem esse equilíbrio maravilhoso entre capacidade física e técnica, e raramente você encontra os dois. Ele é um supertalento.”

Delap está determinado a provar que merece toda essa expectativa, com o Forest lhe oferecendo uma oportunidade de recolocar sua carreira em clubes nos trilhos e avançar rumo à estreia pela seleção principal.

Ele disse ao The Guardian: “Eu só quero baixar a cabeça, focar e continuar melhorando, porque ainda sou muito jovem e tenho muito a aprender. Às vezes, provavelmente até acho que estou no futebol há muito mais tempo do que realmente estou. Espero que ainda tenha uma longa carreira pela frente.

“Quando você é uma criança pequena, tudo o que quer fazer é jogar pelo seu país. Então, claro, é aí que eu quero chegar. Mas não é tão fácil assim. Tenho que trabalhar duro, melhorar, e isso é tudo o que posso fazer.”