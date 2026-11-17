Próximo Golden Boy? Lennart Karl, promessa do Bayern de Munique, pode seguir os passos de Lamine Yamal, diz Hamann
Decepção na Copa do Mundo e recorde no time principal
Karl já percorreu um longo caminho em pouco tempo. Sua estreia no time principal aconteceu na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025. Ele se tornou o jogador mais jovem do Bayern a marcar na Champions League, aos 17 anos e 242 dias, e somou nove tentativas no total na última temporada, além de conquistar o título da Bundesliga.
O jovem enfrenta forte concorrência por uma vaga no Bayern: Michael Olise e Luis Diaz atuam pelas pontas, enquanto o vencedor do Ballon d'Or Harry Kane ocupa a posição de centroavante. Mesmo assim, ele segue tendo minutos regulares em campo e foi convocado para a seleção principal.
Uma lesão na coxa atrapalhou seus planos para a Copa do Mundo no verão de 2026, e ele superou um início discreto das campanhas atuais no torneio nacional e nas competições continentais. Karl deve ser um forte candidato ao prêmio Golden Boy em 2027.
- Getty
Karl vai ganhar o Golden Boy em 2027?
Hamann concorda. O ex-meia do Bayern, que falou em parceria com o Lottoland Live Casino, disse ao GOAL ao ser questionado se Karl é o próximo candidato ao prêmio para jogadores sub-21: “Ele é um jogador excelente. É obviamente um talento. Acho que ele completou 18 anos há poucos meses.
“Há muita discussão sobre a maneira como ele se veste e sobre o que faz fora de campo. Acho que deveriam deixar isso de lado, porque há dez anos buscamos alguém que seja um pouco diferente. Agora temos alguém assim, então não deveríamos tentar mudá-lo.
“Acho que ele é um jogador excepcional. Ele jogou alguns minutos pela Alemanha contra os Países Baixos. Obviamente, Olise está à frente dele, porque ele prefere atuar como ponta-direita. Ele também pode jogar pelo meio.
“Acho que muito dependerá do que acontecer com Olise. Mas sim, ele provavelmente é o maior talento, ou o maior jovem jogador, que temos na Alemanha no momento.”
Até onde pode chegar a promessa Karl?
Ao ser questionado sobre até onde Karl pode chegar e se poderia alcançar níveis semelhantes aos de Lamine Yamal, destaque do Barcelona que já venceu a La Liga, o Campeonato Europeu e a Copa do Mundo, Hamann respondeu: “Acho que não há limites para ele.
“Houve um período no ano passado, há exatamente um ano, entre outubro e novembro, em que Kane atravessou um momento um pouco discreto e Olise não estava rendendo bem. Ele foi quem segurou a equipe nos jogos da Champions League.
“Houve um jogo no campo do Arsenal, acho que foi na última temporada, em que ele foi o melhor jogador. Acho que marcou um gol e foi o melhor jogador do Bayern aos 17 anos. Se você joga nesse nível aos 17 anos e não apenas entra em campo, mas domina os jogos, como ele fez na Champions League e na Bundesliga, isso mostra o grande talento que ele tem.
“Acho que não há limites para ele. Hoje existem muitas influências externas sobre os jovens, mas, se mantiver os pés no chão, acho que tudo é possível.”
- Getty/GOAL
Bayern tem contrato de longo prazo com Karl
O Bayern acertou um contrato profissional com Karl até o verão de 2029, o que significa que o clube deve aproveitar a evolução do jogador no futuro próximo.
Ainda não se sabe até onde o jovem chegará, já que ele ainda tem muito a aprender dentro e fora de campo. Se conseguir manter os pés no chão, há motivos para acreditar que uma disputa pelo Golden Boy poderá ser seguida por outras pelo Ballon d'Or nos próximos anos.
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