Karl já percorreu um longo caminho em pouco tempo . Sua estreia no time principal aconteceu na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025. Ele se tornou o jogador mais jovem do Bayern a marcar na Champions League , aos 17 anos e 242 dias, e somou nove tentativas no total na última temporada, além de conquistar o título da Bundesliga.

O jovem enfrenta forte concorrência por uma vaga no Bayern: Michael Olise e Luis Diaz atuam pelas pontas, enquanto o vencedor do Ballon d'Or Harry Kane ocupa a posição de centroavante. Mesmo assim, ele segue tendo minutos regulares em campo e foi convocado para a seleção principal.

Uma lesão na coxa atrapalhou seus planos para a Copa do Mundo no verão de 2026, e ele superou um início discreto das campanhas atuais no torneio nacional e nas competições continentais. Karl deve ser um forte candidato ao prêmio Golden Boy em 2027.