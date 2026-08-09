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Próximo capitão do Manchester United? Mason Mount é um dos quatro nomes sugeridos por ex-astro dos Red Devils campeão da Premier League, enquanto surgem dúvidas sobre o futuro de Bruno Fernandes
Mount, de £ 55 milhões, espera brilhar ao lado de Fernandes
Tal posição para o ex-jogador do Chelsea e internacional inglês surpreenderia alguns, considerando que Mount tem enfrentado problemas de forma e condição física ao longo de três temporadas no chamado “Teatro dos Sonhos”. Ainda assim, ele custou £55 milhões (US$ 74 mi) para ser contratado e agora tem 27 anos. Mount conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes da Fifa em Stamford Bridge.
Ele espera ocupar um papel de destaque ao lado de Fernandes, enquanto o United mira títulos nacionais e continentais em 2026-27. O capitão talismânico em Old Trafford fez história na Premier League em assistências na última temporada, mas tem apenas um ano restante em seu contrato atual, com a opção de uma renovação por mais 12 meses.
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Próximo capitão do Manchester United: quem herdará a braçadeira de Fernandes?
O Manchester United está fazendo tudo o que pode para acertar um novo contrato com Fernandes, que completará 32 anos em setembro, mas sabe que chegará o dia em que ele irá embora, potencialmente como uma lenda dos tempos modernos.
Quem assumirá a braçadeira nesse momento? Quando essa pergunta foi feita a Sharpe, o ex-ponta do Manchester United campeão da Premier League, falando em associação com NetBet, disse à GOAL: “Capitães? Acho que Harry Maguire fez esse trabalho muito bem em outros momentos. Tenho certeza de que dá para contar com ele. [Lisandro] Martinez, lá atrás, acho que provavelmente tem perfil de capitão.
“Acho que, se ele conseguir se manter em forma e jogar da maneira como jogou nas temporadas anteriores, Mason Mount, com a experiência que tem, sempre estaria na disputa. Acho que ele não necessariamente comandaria pelo medo, mas pelo exemplo. Acho que há alguns ali.
“Não sei se Kobbie [Mainoo] fala muito dentro e ao redor do vestiário, mas certamente há alguns. Não sei, talvez se Bruno realmente sair nas próximas duas temporadas, então alguém possa chegar que também tenha perfil para ser capitão.”
Manchester United trabalha em um novo contrato para Fernandes
O United está ansioso para garantir que o dia em que Fernandes se despedirá continue bem distante. Ele já foi anteriormente ligado a times da Saudi Pro League, enquanto grandes equipes de toda a Europa abraçariam de bom grado a oportunidade de contar com um jogador de desempenho comprovado em seu elenco.
Em Old Trafford, o clube está sendo instado a fazer o que for preciso para manter em seu ambiente atual o jogador contratado junto ao Sporting em janeiro de 2020, com o ex-atacante dos Red Devils Michael Owen dizendo recentemente à GOAL: “Se eu fosse o Manchester United, faria absolutamente de tudo.
“Há regras e regulamentos e coisas assim. Coisas em que você pensa: ‘bom, ele tem X de idade e você não deveria pagar isso, não deveria dar contratos longos, não deveria fazer isso’. Mas, às vezes, um jogador é simplesmente tão importante, tão importante, que eu acho que às vezes você precisa quebrar as regras.
“Se eu fosse o Manchester United, não conseguiria suportar entrar na temporada sem ele. Ele é simplesmente importante nesse nível. Esqueça a idade dele, esqueça todo o resto. Ele é indispensável se o Manchester United quiser continuar sua progressão.”
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Janela de transferências aberta na contagem regressiva para a temporada 2026-27
Fernandes foi reintegrado ao elenco do United após sua participação ao lado de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026. Ele está trabalhando para recuperar o ritmo ideal de jogo.
Michael Carrick, com a empolgação em torno de uma disputa pelo título crescendo novamente em Manchester, verá sua equipe abrir a campanha de 2026-27 contra o recém-promovido Hull City em 22 de agosto. Eles vão querer ter Fernandes amarrado a novos termos até lá, enquanto também trabalham para trazer mais caras novas, já que a janela de transferências de verão permanece aberta até 1º de setembro.
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