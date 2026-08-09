O Manchester United está fazendo tudo o que pode para acertar um novo contrato com Fernandes, que completará 32 anos em setembro, mas sabe que chegará o dia em que ele irá embora, potencialmente como uma lenda dos tempos modernos.

Quem assumirá a braçadeira nesse momento? Quando essa pergunta foi feita a Sharpe, o ex-ponta do Manchester United campeão da Premier League, falando em associação com NetBet, disse à GOAL: “Capitães? Acho que Harry Maguire fez esse trabalho muito bem em outros momentos. Tenho certeza de que dá para contar com ele. [Lisandro] Martinez, lá atrás, acho que provavelmente tem perfil de capitão.

“Acho que, se ele conseguir se manter em forma e jogar da maneira como jogou nas temporadas anteriores, Mason Mount, com a experiência que tem, sempre estaria na disputa. Acho que ele não necessariamente comandaria pelo medo, mas pelo exemplo. Acho que há alguns ali.

“Não sei se Kobbie [Mainoo] fala muito dentro e ao redor do vestiário, mas certamente há alguns. Não sei, talvez se Bruno realmente sair nas próximas duas temporadas, então alguém possa chegar que também tenha perfil para ser capitão.”