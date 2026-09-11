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Próximo Bruno Fernandes? As qualidades especiais de Morgan Gibbs-White são destacadas por ex-atacante do Nottingham Forest, enquanto o Manchester United começa a traçar plano de sucessão para o meia-armador
Fernandes ainda não assinou novo contrato com o Manchester United
O astro português Fernandes praticamente carregou o United sozinho em alguns momentos difíceis. Ele se aproxima de sete anos de serviços leais no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ e não dá sinais de desacelerar aos 32 anos.
Na última temporada, ele fez história na Premier League ao registrar 21 assistências em uma única campanha da elite, e já tem um hat-trick no currículo nesta temporada. Seu valor para a causa coletiva é impossível de ignorar, mas ainda não foi assinada nenhuma renovação de contrato.
O United segue ansioso para acertar novos termos com seu capitão talismânico, mas sabe que ele sairá em algum momento. Será preciso encontrar um sucessor à altura para essa coroa de armador, e Gibbs-White é um nome que surge na boca de muitos.
O astro inglês de 26 anos cresceu torcendo pelo Manchester United. Ele pode ter dificuldade para recusar uma abordagem de seus heróis de infância, apesar de frequentemente usar a braçadeira no Forest e ter se tornado um favorito da torcida às margens do rio Trent.
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Gibbs-White seria um substituto sólido para Fernandes?
Questionado se conseguia ver MGW seguindo os passos de Fernandes, Cole, falando em associação com o cassino online da Unibet, disse à GOAL: “Consigo? Bem, você teria que falar com a diretoria do Manchester United sobre essa pergunta.
“Acho que, na última temporada, ele foi brilhante pelo Nottingham Forest. Acho que ele poderia ter se transferido na última temporada também. Ele poderia ter ido para o Tottenham, e isso não se concretizou.
“No fim das contas, se você continuar trabalhando duro e seguir entregando atuações, acho que não vai precisar se preocupar com quais clubes vão se interessar por ele. Para ser brutalmente honesto, acho que o Nottingham Forest não gostaria de vendê-lo, porque ele é uma peça tão fundamental para eles.”
Como Gibbs-White elevou seu nível no Forest
Cole, natural de Nottingham, encerrou a carreira no City Ground, depois de já ter saboreado a glória da Tríplice Coroa com o Manchester United em 1999. Ele acompanhou de perto a evolução de Gibbs-White em East Midlands.
Ao falar sobre o habilidoso meio-campista, que percorreu um longo caminho desde sua transferência do Wolves para o Forest em 2022, ele disse: “Sem dúvida. Quando você joga nessa posição, precisa ser muito criativo. Acho que ele é muito criativo.
“Ele também começou a marcar gols no fim da temporada passada, o que ajudou o Nottingham Forest a se manter na Premier League. Acho que ele tem essas qualidades. Ele sempre tenta receber a bola, sempre tenta criar, sempre tenta entrar na área e marcar gols. Quando você joga nessa posição, é isso que se espera de você.
“Como eu disse, no fim da temporada passada, achei que ele jogou muito, muito bem. Que isso continue por muito tempo para ele. Continue trabalhando duro, continue jogando bem. Sei que ele teve muito azar, na minha opinião, por não ter entrado na seleção da Inglaterra, pela forma que mostrou no fim da temporada passada.”
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Gibbs-White é uma presença talismânica no City Ground
Gibbs-White foi deixado de fora da convocação para a Copa do Mundo de 2026 por Thomas Tuchel. Ele voltou a balançar as redes nesta temporada, em um Forest reformulado que trabalha sob o comando de Oliver Glasner.
O Nottingham Forest tem grande ambição, com o proprietário bilionário grego Evangelos Marinakis no comando, mas ainda não se sabe se isso será suficiente para manter um ativo valioso em Nottingham, especialmente se surgirem investidas de Manchester.
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