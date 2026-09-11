O astro português Fernandes praticamente carregou o United sozinho em alguns momentos difíceis. Ele se aproxima de sete anos de serviços leais no chamado ‘Teatro dos Sonhos’ e não dá sinais de desacelerar aos 32 anos.

Na última temporada, ele fez história na Premier League ao registrar 21 assistências em uma única campanha da elite, e já tem um hat-trick no currículo nesta temporada. Seu valor para a causa coletiva é impossível de ignorar, mas ainda não foi assinada nenhuma renovação de contrato.

O United segue ansioso para acertar novos termos com seu capitão talismânico, mas sabe que ele sairá em algum momento. Será preciso encontrar um sucessor à altura para essa coroa de armador, e Gibbs-White é um nome que surge na boca de muitos.

O astro inglês de 26 anos cresceu torcendo pelo Manchester United. Ele pode ter dificuldade para recusar uma abordagem de seus heróis de infância, apesar de frequentemente usar a braçadeira no Forest e ter se tornado um favorito da torcida às margens do rio Trent.