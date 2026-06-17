Conforme consta de uma reportagem da Sport Bild, o Tottenham Hotspur é agora o terceiro clube da Premier League a manifestar interesse em contratar o jogador de 19 anos na próxima janela de transferências.
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Próxima rodada no jogo das transferências: novo clube de ponta supostamente entra na disputa por Said El Mala, do Colônia
Os Spurs estão passando por uma fase de reestruturação após terem escapado por pouco do rebaixamento para a segunda divisão, e El Mala poderia ser uma das peças-chave de um ataque recém-reorganizado.
Aparentemente, o novo técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, gostou muito dos relatórios de observação sobre o atacante do Colônia. Consequentemente, “há indícios” de que o clube londrino tentará contratar El Mala.
O Colônia espera lucrar com a venda de El Mala neste verão, caso o jovem de 19 anos realmente queira deixar o clube da cidade da catedral.
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El Mala: Transferências para o Brighton e o Brentford não dão certo
Inicialmente, o interesse do Brighton & Hove Albion fracassou, embora os Seagulls já tivessem tentado contratar o atacante no verão e no inverno passados. Recentemente, o próprio El Mala teria recusado uma transferência para o FC Brentford, apesar de o clube da Premier League estar disposto a pagar até 50 milhões de euros por ele.
Esse valor teria sido definido pelo Effzeh como o limite máximo para a negociação do jogador de 19 anos. No entanto, o clube da cidade da catedral não quer, de forma alguma, estabelecer um prazo para que o atacante tome uma decisão. Afinal, ainda existe a possibilidade de El Mala desistir da transferência e passar mais uma temporada na Bundesliga.
O próprio El Mala está atualmente de férias, depois de não ter sido convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a Copa do Mundo, mesmo após a lesão de Lennart Karl. Assan Ouedraogo viajou para os EUA no lugar de El Mala.