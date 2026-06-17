Próxima rodada no jogo das transferências: novo clube de ponta supostamente entra na disputa por Said El Mala, do Colônia

Os Spurs estão passando por uma fase de reestruturação após terem escapado por pouco do rebaixamento para a segunda divisão, e El Mala poderia ser uma das peças-chave de um ataque recém-reorganizado.

Aparentemente, o novo técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, gostou muito dos relatórios de observação sobre o atacante do Colônia. Consequentemente, “há indícios” de que o clube londrino tentará contratar El Mala.

O Colônia espera lucrar com a venda de El Mala neste verão, caso o jovem de 19 anos realmente queira deixar o clube da cidade da catedral.