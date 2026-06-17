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Said El MalaGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Próxima rodada no jogo das transferências: novo clube de ponta supostamente entra na disputa por Said El Mala, do Colônia

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S. El Mala

A disputa por Said El Mala se prolonga. Será que o 1. FC Köln conseguirá, finalmente, receber a quantia exigida pela transferência nesta terceira tentativa?

Conforme consta de uma reportagem da Sport Bild, o Tottenham Hotspur é agora o terceiro clube da Premier League a manifestar interesse em contratar o jogador de 19 anos na próxima janela de transferências.

  • Os Spurs estão passando por uma fase de reestruturação após terem escapado por pouco do rebaixamento para a segunda divisão, e El Mala poderia ser uma das peças-chave de um ataque recém-reorganizado.

    Aparentemente, o novo técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, gostou muito dos relatórios de observação sobre o atacante do Colônia. Consequentemente, “há indícios” de que o clube londrino tentará contratar El Mala.

    O Colônia espera lucrar com a venda de El Mala neste verão, caso o jovem de 19 anos realmente queira deixar o clube da cidade da catedral.

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  • SAID EL MALA KÖLNGetty Images

    El Mala: Transferências para o Brighton e o Brentford não dão certo

    Inicialmente, o interesse do Brighton & Hove Albion fracassou, embora os Seagulls já tivessem tentado contratar o atacante no verão e no inverno passados. Recentemente, o próprio El Mala teria recusado uma transferência para o FC Brentford, apesar de o clube da Premier League estar disposto a pagar até 50 milhões de euros por ele.

    Esse valor teria sido definido pelo Effzeh como o limite máximo para a negociação do jogador de 19 anos. No entanto, o clube da cidade da catedral não quer, de forma alguma, estabelecer um prazo para que o atacante tome uma decisão. Afinal, ainda existe a possibilidade de El Mala desistir da transferência e passar mais uma temporada na Bundesliga.

    O próprio El Mala está atualmente de férias, depois de não ter sido convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para a Copa do Mundo, mesmo após a lesão de Lennart Karl. Assan Ouedraogo viajou para os EUA no lugar de El Mala.