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Próxima prioridade de Michael Carrick? Manchester United se aproxima de estrela da Premier League de £ 60 milhões
United se aproxima da contratação da estrela do Brighton, Baleba
O Manchester United está perto de fechar um acordo para contratar o meio-campista do Brighton Baleba. As conversas amistosas seguem em andamento entre os dois clubes, que trabalham para chegar a um acordo total pelo jogador de 22 anos. Segundo o The Athletic, o United apresentou uma oferta inicial de cerca de £ 60 milhões (€ 70 mi), além de £ 5 mi em possíveis bônus. Embora o Brighton entenda que essa proposta inicial esteja abaixo de sua avaliação, as negociações seguem positivas.
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Reforço no meio-campo continua sob o comando de Carrick
O reforço para o meio-campo tem sido uma das principais prioridades do United durante a janela de transferências de verão. O clube já concluiu as chegadas de Youri Tielemans, vindo do Aston Villa, e Andrey Santos, vindo do Chelsea. O United havia acertado anteriormente um acordo pelo meio-campista da Atalanta Ederson antes de desistir por preocupações com uma lesão no joelho.
O clube também tentou Elliot Anderson, mas o internacional inglês acabou optando por se juntar ao rival Manchester City. As lesões no elenco atual aceleraram ainda mais a busca do United. Manuel Ugarte sofreu uma lesão durante a Copa do Mundo com o Uruguai, enquanto Mason Mount perdeu os dois últimos jogos da pré-temporada.
A impressionante ascensão de Baleba na costa sul
Baleba se juntou ao Brighton vindo do clube francês Lille no verão de 2023. Desde então, ele se firmou como um jogador-chave, com 112 partidas disputadas em todas as competições pelo clube da costa sul. Na temporada passada, o jogador de 22 anos fez 35 jogos no total pelo Brighton. Sua disponibilidade só foi afetada temporariamente por sua participação com Camarões na Copa Africana de Nações.
Se a transferência avançar, Baleba disputará vagas no time principal ao lado de Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes na equipe de Carrick.
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Negociações em andamento para finalizar a mudança para Old Trafford
O diálogo entre Manchester United e Brighton segue ativo e positivo, enquanto as duas partes buscam chegar a um acordo final sobre a avaliação. Com a pré-temporada chegando ao fim e os jogos oficiais se aproximando, o United está ansioso para concluir o negócio rapidamente e integrar o meio-campista camaronês ao elenco de Carrick. Todas as partes seguem confiantes de que um acordo será alcançado, abrindo caminho para Baleba selar sua mudança para Old Trafford.
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