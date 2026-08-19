O reforço para o meio-campo tem sido uma das principais prioridades do United durante a janela de transferências de verão. O clube já concluiu as chegadas de Youri Tielemans, vindo do Aston Villa, e Andrey Santos, vindo do Chelsea. O United havia acertado anteriormente um acordo pelo meio-campista da Atalanta Ederson antes de desistir por preocupações com uma lesão no joelho.

O clube também tentou Elliot Anderson, mas o internacional inglês acabou optando por se juntar ao rival Manchester City. As lesões no elenco atual aceleraram ainda mais a busca do United. Manuel Ugarte sofreu uma lesão durante a Copa do Mundo com o Uruguai, enquanto Mason Mount perdeu os dois últimos jogos da pré-temporada.