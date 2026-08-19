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Michael Carrick Getty
Yosua Arya

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Próxima prioridade de Michael Carrick? Manchester United se aproxima de estrela da Premier League de £ 60 milhões

Mercado da bola
C. Baleba
Manchester United
Brighton
Premier League

O Manchester United está perto de um acordo com o Brighton & Hove Albion por Carlos Baleba. A equipe de Michael Carrick apresentou uma oferta de £ 60 milhões, mais bônus, enquanto as negociações seguem positivas sobre a possível transferência do internacional camaronês para Old Trafford.

  • United se aproxima da contratação da estrela do Brighton, Baleba

    O Manchester United está perto de fechar um acordo para contratar o meio-campista do Brighton Baleba. As conversas amistosas seguem em andamento entre os dois clubes, que trabalham para chegar a um acordo total pelo jogador de 22 anos. Segundo o The Athletic, o United apresentou uma oferta inicial de cerca de £ 60 milhões (€ 70 mi), além de £ 5 mi em possíveis bônus. Embora o Brighton entenda que essa proposta inicial esteja abaixo de sua avaliação, as negociações seguem positivas.

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Reforço no meio-campo continua sob o comando de Carrick

    O reforço para o meio-campo tem sido uma das principais prioridades do United durante a janela de transferências de verão. O clube já concluiu as chegadas de Youri Tielemans, vindo do Aston Villa, e Andrey Santos, vindo do Chelsea. O United havia acertado anteriormente um acordo pelo meio-campista da Atalanta Ederson antes de desistir por preocupações com uma lesão no joelho.

    O clube também tentou Elliot Anderson, mas o internacional inglês acabou optando por se juntar ao rival Manchester City. As lesões no elenco atual aceleraram ainda mais a busca do United. Manuel Ugarte sofreu uma lesão durante a Copa do Mundo com o Uruguai, enquanto Mason Mount perdeu os dois últimos jogos da pré-temporada.

  • A impressionante ascensão de Baleba na costa sul

    Baleba se juntou ao Brighton vindo do clube francês Lille no verão de 2023. Desde então, ele se firmou como um jogador-chave, com 112 partidas disputadas em todas as competições pelo clube da costa sul. Na temporada passada, o jogador de 22 anos fez 35 jogos no total pelo Brighton. Sua disponibilidade só foi afetada temporariamente por sua participação com Camarões na Copa Africana de Nações.

    Se a transferência avançar, Baleba disputará vagas no time principal ao lado de Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes na equipe de Carrick.

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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Negociações em andamento para finalizar a mudança para Old Trafford

    O diálogo entre Manchester United e Brighton segue ativo e positivo, enquanto as duas partes buscam chegar a um acordo final sobre a avaliação. Com a pré-temporada chegando ao fim e os jogos oficiais se aproximando, o United está ansioso para concluir o negócio rapidamente e integrar o meio-campista camaronês ao elenco de Carrick. Todas as partes seguem confiantes de que um acordo será alcançado, abrindo caminho para Baleba selar sua mudança para Old Trafford.

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