AFP
Traduzido por
Próxima parada, Inglaterra?! Xavi aposta em Pep Guardiola para um cargo de destaque no futebol internacional, à medida que é revelado um plano incrível para o pós-Manchester City
A vontade de viajar
Xavi acredita já saber o que o próximo capítulo reserva para o gênio tático. Ele sugeriu que o futebol de clubes talvez não ofereça mais os desafios que seu ex-treinador almeja. Em uma sessão de perguntas e respostas organizada pela Heineken antes da final da Liga dos Campeões, Xavi foi enfático sobre o que vem a seguir.
“Ele é um gênio e nunca se sabe o que se passa na cabeça de um gênio nem o que ele fará, mas se eu tiver que dizer algo, talvez ele esteja esperando por uma seleção nacional”, explicou Xavi. “Em termos de clubes, ele já fez de tudo, então acho que o novo desafio para ele será uma seleção nacional.”
- Getty Images Sport
Os Três Leões estão chamando?
A possibilidade de Guardiola assumir o comando de uma seleção nacional já é tema de discussão há muito tempo, e perguntaram especificamente a Xavi se a Inglaterra ou a Espanha poderiam ser opções realistas. Dada a profunda ligação de Guardiola com o futebol inglês e sua admiração declarada pelo elenco de talentos à disposição de Thomas Tuchel, os Três Leões representam uma possibilidade fascinante. Tendo trabalhado com muitas das atuais estrelas da Inglaterra no City, Guardiola teria uma familiaridade com o elenco que poucos outros candidatos externos poderiam igualar. Quando questionado se poderia ser a Espanha ou a Inglaterra, Xavi respondeu: “Por que não? A Espanha é muito difícil, mas talvez a Inglaterra.”
Uma lenda do treinamento
Xavi, que atuou como o braço direito de Guardiola em campo durante a era de ouro do Camp Nou, continua admirado com o padrão tático estabelecido por Pep. Apesar do surgimento de novos talentos no mundo do treinamento, o técnico de 55 anos continua sendo a referência de excelência na era moderna.
“Se ele não é o melhor, é um dos melhores”, disse Xavi. “Ele é obcecado por tática e eu aprendi muito com ele e sua comissão técnica. É um treinador incrível, pela maneira como conversa com os jogadores e os convence do que precisam fazer como equipe. É uma lenda como treinador.”
- AFP
Uma carreira lendária chega ao fim
Embora seu contrato estivesse inicialmente previsto para durar mais um ano, o ex-técnico do Barcelona considerou que era o momento certo para se afastar, com Enzo Maresca pronto para assumir o cargo. Espera-se que Guardiola passe a exercer a função de embaixador global do City Football Group, mas seu foco principal será tirar umas merecidas férias. Assim como fez após deixar o Barcelona em 2012, o técnico de 55 anos pretende passar um tempo de qualidade com a família antes de pensar em voltar às margens do campo.