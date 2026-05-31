Próxima parada, Inglaterra?! Xavi aposta em Pep Guardiola para um cargo de destaque no futebol internacional, à medida que é revelado um plano incrível para o pós-Manchester City

Xavi acredita já saber o que o próximo capítulo reserva para o gênio tático. Ele sugeriu que o futebol de clubes talvez não ofereça mais os desafios que seu ex-treinador almeja. Em uma sessão de perguntas e respostas organizada pela Heineken antes da final da Liga dos Campeões, Xavi foi enfático sobre o que vem a seguir.

“Ele é um gênio e nunca se sabe o que se passa na cabeça de um gênio nem o que ele fará, mas se eu tiver que dizer algo, talvez ele esteja esperando por uma seleção nacional”, explicou Xavi. “Em termos de clubes, ele já fez de tudo, então acho que o novo desafio para ele será uma seleção nacional.”