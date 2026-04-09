“Provavelmente um dos melhores zagueiros do mundo” – Harry Maguire faz uma afirmação ousada sobre sua habilidade de cabeceio e afirma que o Manchester United PODE disputar o título na próxima temporada

A vida como jogador do United não é para os fracos, uma realidade que Maguire conhece melhor do que a maioria. Refletindo sobre sua passagem pelo clube e sobre os jogadores que tiveram dificuldade em se adaptar às expectativas do Teatro dos Sonhos, o zagueiro central sugeriu que o peso da camisa é grande demais para muitos suportarem. Ele observou: "Vejo muitos jogadores chegarem a este clube e, francamente, isso é grande demais para eles. Os olhares, o escrutínio, a análise. Cada gol que entra é culpa de alguém.”

A própria trajetória de Maguire foi marcada por altos e baixos extremos, incluindo a perda da braçadeira de capitão sob o comando de Erik ten Hag e o enfrentamento de graves ataques nas redes sociais. Quando questionado se a pressão que suportou teria abalado outros profissionais, ele foi sincero em sua resposta. “Sim, provavelmente. Haverá muitos que talvez queiram simplesmente virar a página, ir para outro lugar e recomeçar a carreira”, admitiu. “Provavelmente isso os teria abalado um pouco mais cedo."



