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“Provavelmente um dos melhores zagueiros do mundo” – Harry Maguire faz uma afirmação ousada sobre sua habilidade de cabeceio e afirma que o Manchester United PODE disputar o título na próxima temporada
Destacando-se em ambas as categorias
Depois de ter assinado recentemente uma extensão de contrato que o manterá em Old Trafford até pelo menos 2027, Maguire busca silenciar os críticos que frequentemente o transformaram em alvo de ridicularização.
O jogador da seleção inglesa está particularmente confiante em sua presença física, especialmente quando se trata de jogadas ensaiadas e desarmes defensivos. Falando sobre sua posição no futebol atual, Maguire fez uma avaliação otimista de seu valor. Ele declarou ao The Athletic: “Seja qual for a função que o técnico queira que eu desempenhe, seja como titular ou decidindo jogos nos minutos finais… Eu ainda acredito, mesmo na minha idade, que sou indiscutivelmente um dos melhores zagueiros do mundo nas duas áreas. Não acho que isso esteja em dúvida, na verdade.”
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Sobrevivendo à pressão do United
A vida como jogador do United não é para os fracos, uma realidade que Maguire conhece melhor do que a maioria. Refletindo sobre sua passagem pelo clube e sobre os jogadores que tiveram dificuldade em se adaptar às expectativas do Teatro dos Sonhos, o zagueiro central sugeriu que o peso da camisa é grande demais para muitos suportarem. Ele observou: "Vejo muitos jogadores chegarem a este clube e, francamente, isso é grande demais para eles. Os olhares, o escrutínio, a análise. Cada gol que entra é culpa de alguém.”
A própria trajetória de Maguire foi marcada por altos e baixos extremos, incluindo a perda da braçadeira de capitão sob o comando de Erik ten Hag e o enfrentamento de graves ataques nas redes sociais. Quando questionado se a pressão que suportou teria abalado outros profissionais, ele foi sincero em sua resposta. “Sim, provavelmente. Haverá muitos que talvez queiram simplesmente virar a página, ir para outro lugar e recomeçar a carreira”, admitiu. “Provavelmente isso os teria abalado um pouco mais cedo."
As ambições pelo título e a era de Michael Carrick
Com Michael Carrick agora no comando, Maguire está otimista quanto ao rumo que o clube está tomando. Apesar de estar a 15 pontos do líder Arsenal na atual temporada da Premier League, o zagueiro acredita que, com as contratações certas no verão, o United pode diminuir essa diferença. Seu foco está totalmente voltado para levar os Red Devils de volta ao topo do futebol inglês antes que sua passagem pelo clube chegue ao fim.
Olhando para a próxima temporada, ele disse: “Na próxima temporada, temos que estar na posição em que, se acertarmos nas contratações, e tudo correr bem daqui até o final da temporada, e continuarmos nessa trajetória, não há limite para onde podemos chegar. Nos últimos anos, obviamente, tivemos o Manchester City e, antes do início da temporada, sabíamos que precisávamos acumular pontos suficientes para que alguém pudesse alcançá-los.”
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O futuro internacional e o sonho da Copa do Mundo
Apesar de ter sido convocado pela primeira vez por Thomas Tuchel para os recentes confrontos contra o Uruguai e o Japão, as perspectivas de Maguire para a Copa do Mundo parecem cada vez mais frágeis. Tuchel já colocou em dúvida sua participação ao indicar que Ezri Konsa, Marc Guehi, John Stones e Trevoh Chalobah estão atualmente à sua frente na hierarquia da seleção.
Maguire, no entanto, certamente não vai desistir. Um bom final de temporada no United ainda pode levá-lo a conquistar uma vaga na seleção final de Tuchel.
O ex-zagueiro do Leicester acrescentou sobre sua mentalidade: “Tenho muita autoconfiança de que sou um jogador de ponta. É isso que me ajuda quando as coisas ficam difíceis. Estar aqui na próxima temporada será meu oitavo ano, então estar aqui por oito anos é realmente uma prova de mim mesmo.”