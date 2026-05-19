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"Provavelmente merecia estar na lista" - Carlo Ancelotti pede desculpas a João Pedro pela exclusão da seleção brasileira para a Copa do Mundo
Ancelotti fala sobre as difíceis decisões relativas à seleção brasileira
Apesar da impressionante campanha de Pedro na Premier League, Ancelotti optou por jogadores mais experientes para a seleção brasileira que disputará a próxima Copa do Mundo. Uma das escolhas mais notáveis foi o retorno de Neymar, que tem enfrentado problemas físicos nos últimos três anos. Ancelotti reconheceu que vários jogadores ficariam desapontados com a lista final da seleção, sendo Pedro amplamente considerado uma das omissões mais lamentáveis, após seu excelente desempenho na Inglaterra.
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"Desculpe"
Ao falar após o anúncio da convocação, Ancelotti admitiu que o processo de seleção deixou alguns jogadores de fora. O técnico da seleção brasileira pediu desculpas publicamente a Pedro, após deixá-lo de fora da próxima Copa do Mundo.
“Alguns dos jogadores que estiveram conosco este ano não ficarão felizes com esta lista”, disse Ancelotti aos repórteres. “Sinto muito e quero agradecer a todos que estiveram conosco. É claro que estamos tristes pelo João Pedro. Pela temporada que ele teve na Europa, ele provavelmente merecia estar nesta lista, mas, infelizmente, com toda a consciência e respeito possíveis, escolhemos outro jogador. Sinto muito pelo João Pedro e por todos os outros.”
O prêmio de Jogador da Temporada: um momento agridoce
Poucas horas após a decepção de não ter sido convocado para a seleção, o Chelsea confirmou que Pedro havia sido eleito o Jogador da Temporada do clube. O ex-jogador do Brighton, que chegou no verão passado em uma transferência de 60 milhões de libras, dominou a votação dos torcedores, garantindo mais de 60% dos votos e ficando à frente dos meio-campistas Enzo Fernández e Moises Caicedo.
O jogador de 24 anos tem sido uma revelação para os Blues, registrando 15 gols e cinco assistências somente na Premier League. Com isso, ele se tornou apenas o sexto jogador na história do Chelsea — seguindo lendas como Eden Hazard e Diego Costa — a atingir 20 participações em gols em sua primeira temporada na primeira divisão pelo clube. Em todas as competições, esse total sobe para impressionantes 25 participações em gols.
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A atenção volta-se novamente para o futebol de clubes
Pedro vai agora terminar a temporada com o Chelsea antes das férias de verão, depois de ter ficado de fora dos planos da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O time londrino se prepara agora para suas duas últimas partidas da Premier League, começando contra o Tottenham e seguindo com uma viagem a Sunderland, na tentativa de garantir uma vaga nas competições europeias na próxima temporada.