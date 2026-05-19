"Provavelmente merecia estar na lista" - Carlo Ancelotti pede desculpas a João Pedro pela exclusão da seleção brasileira para a Copa do Mundo

Ao falar após o anúncio da convocação, Ancelotti admitiu que o processo de seleção deixou alguns jogadores de fora. O técnico da seleção brasileira pediu desculpas publicamente a Pedro, após deixá-lo de fora da próxima Copa do Mundo.

“Alguns dos jogadores que estiveram conosco este ano não ficarão felizes com esta lista”, disse Ancelotti aos repórteres. “Sinto muito e quero agradecer a todos que estiveram conosco. É claro que estamos tristes pelo João Pedro. Pela temporada que ele teve na Europa, ele provavelmente merecia estar nesta lista, mas, infelizmente, com toda a consciência e respeito possíveis, escolhemos outro jogador. Sinto muito pelo João Pedro e por todos os outros.”