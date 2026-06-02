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World Cup In Demand Kits (05.22.2026)GOAL
Marco Trombetta

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Prováveis escalações da Copa do Mundo de 2026: titulares e escalações iniciais previstas das 48 seleções

Copa do Mundo

As escalações típicas das seleções que participarão da Copa do Mundo de 2026: todos os titulares prováveis e as possíveis formações iniciais dos treinadores.

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGÉLIA

    (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Técnico: Petkovic

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  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARÁBIA SAUDITA

    (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Técnico: Donis

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGENTINA

    (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernández; Messi, Álvarez, Almada

    Técnico: Scaloni

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA AUSTRÁLIA

    (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré

    Técnico: Popovic

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ÁUSTRIA

    (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

    Técnico: Rangnick

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA

    (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

    Técnico: Garcia

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÓSNIA

    (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko

    Técnico: Barbarez

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

    (4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius, Cunha

    Técnico: Ancelotti

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CANADÁ

    (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David

    Técnico: Marsch

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE CABO VERDE

    (4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento

    Técnico: Bubista

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COLÔMBIA

    (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez

    Técnico: Lorenzo

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COREIA DO SUL

    (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son

    Técnico: Hong

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COSTA DO MARFIM

    (4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé

    Técnico: Faé

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE CURACAO

    (4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré

    Técnico: Advocaat

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA CROÁCIA

    (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Técnico: Dalic

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EQUADOR

    (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo

    Técnico: Beccacece

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EGITO

    (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush

    Técnico: Hassan

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA

    (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé

    Técnico: Deschamps

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALEMANHA

    (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

    Técnico: Tuchel

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE GANA

    (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Técnico: Queiroz

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JAPÃO

    (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda

    Técnico: Moriyasu

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JORDÂNIA

    (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Técnico: Sellami

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO HAITI

    (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence

    Técnico: Migné.


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA

    (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

    Técnico: Tuchel


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO IRÃ

    (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi

    Técnico: Ghalenoei


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO IRAQUE

    (4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein

    Técnico: Arnold


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE MARROCOS

    (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi

    Técnico: Ouahbi


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MÉXICO

    (4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Pineda, Álvarez, Fidalgo; Vega, Jiménez, Quiñones

    Técnico: Aguirre

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NORUEGA

    (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

    Técnico: Solbakken


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NOVA ZELÂNDIA

    (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

    Técnico: Bazele


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HOLANDA

    (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

    Técnico: Koeman


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PANAMÁ

    (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Córdoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Díaz; Fajardo

    Técnico: Christiansen


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARAGUAI

    (4-4-2): Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; D. Gómez, Ojeda, Bobadilla, Almirón; Enciso, Avalos

    Técnico: Alfaro


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE PORTUGAL

    (4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix

    Técnico: Martinez


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CATAR

    (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Técnico: Lopetegui


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REPÚBLICA CHECA

    (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick

    Técnico: Koubek


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO

    (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

    Técnico: Desabre


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESCÓCIA

    (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams

    Técnico: Clarke


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SENEGAL

    (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

    Técnico: Thiaw


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESPANHA

    (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Técnico: De La Fuente


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS

    (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic

    Técnico: Pochettino


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ÁFRICA DO SUL

    (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

    Técnico: Bross


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÉCIA

    (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres

    Técnico: Potter


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÍÇA

    (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

    Técnico: Yakin


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA TUNÍSIA

    (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Técnico: Lamouchi


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA TURQUIA

    (3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu

    Técnico: Montella

  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI

    (4-3-3): Rochet; Valera, Giménez, Araújo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Núñez, Rodríguez

    Técnico: Bielsa


  • PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UZBEQUISTÃO

    (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov

    Técnico: Cannavaro