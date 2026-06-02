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Prováveis escalações da Copa do Mundo de 2026: titulares e escalações iniciais previstas das 48 seleções
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGÉLIA
(4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Técnico: Petkovic
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARÁBIA SAUDITA
(4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Técnico: Donis
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ARGENTINA
(4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernández; Messi, Álvarez, Almada
Técnico: Scaloni
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA AUSTRÁLIA
(5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré
Técnico: Popovic
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ÁUSTRIA
(4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Técnico: Rangnick
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÉLGICA
(4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere
Técnico: Garcia
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÓSNIA
(4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko
Técnico: Barbarez
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL
(4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha; Vinícius, Cunha
Técnico: Ancelotti
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CANADÁ
(4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David
Técnico: Marsch
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE CABO VERDE
(4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento
Técnico: Bubista
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COLÔMBIA
(4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez
Técnico: Lorenzo
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COREIA DO SUL
(4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son
Técnico: Hong
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA COSTA DO MARFIM
(4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé
Técnico: Faé
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE CURACAO
(4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré
Técnico: Advocaat
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA CROÁCIA
(4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Técnico: Dalic
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EQUADOR
(4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo
Técnico: Beccacece
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EGITO
(3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush
Técnico: Hassan
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA FRANÇA
(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé
Técnico: Deschamps
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ALEMANHA
(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Técnico: Tuchel
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE GANA
(3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew
Técnico: Queiroz
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO JAPÃO
(3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda
Técnico: Moriyasu
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JORDÂNIA
(3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Técnico: Sellami
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO HAITI
(4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence
Técnico: Migné.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INGLATERRA
(4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane
Técnico: Tuchel
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO IRÃ
(4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi
Técnico: Ghalenoei
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO IRAQUE
(4-2-3-1): Hassan; Hussein Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, Iqbal, Amyn; Aymen Hussein
Técnico: Arnold
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE MARROCOS
(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi
Técnico: Ouahbi
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MÉXICO
(4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Pineda, Álvarez, Fidalgo; Vega, Jiménez, Quiñones
Técnico: Aguirre
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NORUEGA
(4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa
Técnico: Solbakken
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NOVA ZELÂNDIA
(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood
Técnico: Bazele
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HOLANDA
(4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay
Técnico: Koeman
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PANAMÁ
(3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Córdoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Díaz; Fajardo
Técnico: Christiansen
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARAGUAI
(4-4-2): Gill; Cáceres, G. Gómez, Alderete, Alonso; D. Gómez, Ojeda, Bobadilla, Almirón; Enciso, Avalos
Técnico: Alfaro
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DE PORTUGAL
(4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix
Técnico: Martinez
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CATAR
(4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Técnico: Lopetegui
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REPÚBLICA CHECA
(3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick
Técnico: Koubek
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
(4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu
Técnico: Desabre
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESCÓCIA
(4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams
Técnico: Clarke
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SENEGAL
(4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson
Técnico: Thiaw
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ESPANHA
(4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Técnico: De La Fuente
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS
(4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic
Técnico: Pochettino
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ÁFRICA DO SUL
(4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster
Técnico: Bross
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÉCIA
(3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres
Técnico: Potter
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SUÍÇA
(4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
Técnico: Yakin
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA TUNÍSIA
(4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti
Técnico: Lamouchi
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA TURQUIA
(3-4-2-1): Cakir; Demiral, Kabak, Bardakci; Celik, Calhanoglu, Kokcu, Ozer; Guler, Yildiz; Akturkoglu
Técnico: Montella
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI
(4-3-3): Rochet; Valera, Giménez, Araújo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Núñez, Rodríguez
Técnico: Bielsa
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UZBEQUISTÃO
(3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov
Técnico: Cannavaro