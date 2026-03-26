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Mbappé Vini Getty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Prováveis escalações de Brasil x França: quem leva vantagem posição por posição?

Especiais e Opinião
Brasil x França
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Opinion
Amistosos

Com elencos recheados de estrelas, seleções devem ir a campo com formações ofensivas no amistoso disputado no Gillette Stadium

A tarde desta quinta-feira (26) verá Brasil e França, duas das maiores potências do futebol internacional, se encontrando para um jogo amistoso no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos.

Os atletas e suas respectivas delegações se reuniram no início da semana e vêm treinando para os jogos da Data Fifa de março, com o amistoso de hoje sendo o primeiro dos dois jogos da sequência. Após o confronto entre brasileiros e franceses, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará a Croácia, na próxima terça-feira, dia 31 de março; já os comandados por Didier Deschamps seguem para um confronto contra a Colômbia no domingo, dia 29 de março.

Informações apuradas por setoristas de ambas as seleções e falas publicamente ditas pelos treinador de Brasil e França dão um panorama de quais jogadores devem começar como titular em ambas as equipes.

É a partir disso, então, que a GOAL informaas prováveis escalações da partida eavalia, posição por posição, qual dos dois times leva vantagem no critério individual.

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  • Mike Maignan France 2024Getty Images

    Goleiro

    No gol, o Brasil provavelmente terá Ederson, atualmente no Fenerbahce, enquanto a França tem Mike Maignan, que joga no Milan. Alisson era o favorito para a posição na seleção brasileira, mas o goleiro do Liverpool lesionou e não pôde comparecer ao time nesta Data Fifa.

    Maignan leva vantagem sobre Ederson pela fase individual e de sua equipe. O Milan é, atualmente, o segundo colocado na Serie A italiana, além de ser a segunda equipe que menos sofreu gols na liga (com 23). No auge de seus 30 anos, o francês vem sendo regularmente o goleiro titular da seleção de Didier Deschamps e é visto internamente como o substituto ideal do lendário Hugo Lloris para defender as três traves de Les Bleus.

    Já Ederson, que na última janela completou uma transferência do Manchester City para o Fenerbahce, da Turquia, não é mais aquele goleiro seguro e dominante como foi em seu tempo vitorioso na Inglaterra. Apesar de boa opção como reserva, Ederson está longe do seu melhor futebol.


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  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Defesa

    Na lateral-direita, o Brasil deve começar com Wesley França, da Roma, enquanto a França contará com os serviços de Malo Gusto, do Chelsea. Ambos são laterais jovens e que apoiam bem no ataque, mas Wesley leva vantagem no confronto por ser mais rápido e aparecer com mais recorrência no time titular de sua equipe; Gusto, no Chelsea, não é titular indiscutível, e por vezes na temporada cometeu erros que custaram a vitória aos Blues.

    Como zagueiros, a dupla do Brasil — segundo os últimos treinos de Carlo Ancelotti — deve ser RogerIbañez, do Al Ahli, e Léo Pereira, do Flamengo. Já a França deve ter Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Dayot Upamecano, do Bayern de Munique. Esta é a posição de maior desequilíbrio entre as equipes, já que os atletas que geralmente atuam como titulares no Brasil, Gabriel Magalhães e Marquinhos, estão ambos machucados. A França, portanto, leva vantagem.

    Na lateral-esquerda, o iniciante para o Brasil será Douglas Santos, do Zenit, enquanto Deschamps deve manter o campeão do mundo com a França, Theo Hernández. Esta será a primeira partida de Douglas Santos como titular do Brasil na carreira (um batismo de fogo, diga-se de passagem), enquanto Hernández é, há anos, um dos melhores laterais do mundo. Douglas tem tudo para surpreender, mas, no papel, Theo Hernández garante maior segurança para a França.

  • casemiro-brazil-20250904(C)Getty Images

    Meio-campo

    No meio campo, o Brasil deve seguir com o esquema dos jogos anteriores de 4-2-4 e jogar com dois volantes. Com o indiscutivelmente titular Bruno Guimarães lesionado, Ancelotti deve ir com Casemiro, do Manchester United, e Andrey Santos, do Chelsea,a campo.

    Do outro lado, a França provavelmente jogará no esquema 4-2-3-1 ou 4-3-3 com um meia-atacante; assim, os dois volantes — e levando em conta os treinos ministrados por Deschamps — devem ser Aurelién Tchouaméni, do Real Madrid, e Adrien Rabiot, do Milan.

    O embate é equilibrado. Casemiro vem de ótima temporada no United, assim como Tchouaméni vem jogando um belo futebol na Espanha; entre Andrey Santos e Rabiot, os dois são jogadores de características diferentes, com Andrey sendo mais agressivo e Rabiot cadenciando mais a posse.

    Sem Bruno Guimarães para desempatar, o meio-campo da partida tem um empate técnico individualmente.


  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    Os ataques de ambas as equipes são, de longe, a área do campo em que mais se acumula talento. No Brasil, Ancelotti deve seguir com quatro jogadores ofensivos, dos quais três já apareceram constantemente nos últimos jogos. São eles Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Vinícius Júnior (Real Madrid) e Gabriel Martinelli (Arsenal).

    Desses, Martinelli é o único que jogou menos no time titular, já que a vaga na ponta-direita vinha sendo destinada à Estêvão, do Chelsea, atualmente lesionado. No esquema que deve se desenhar contra a França, Raphinha joga aberto como ponta-esquerda, Cunha e Vini jogam centralizados (como centroavante e falso 9, respectivamente), e Martinelli como ponta-direita.

    Na França, o ataque também chega em peso: Michael Olise (Bayern de Munique), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Ousmane Dembelé (Paris Saint-Germain) devem formar o trio, enquanto Rayan Cherki (Manchester City) atuará como meia-atacante centralizado.

    O equilíbrio entre os ataques é total. E isso também se aplica ao time reserva, com o Brasil tendo João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon) e Igor Thiago (Brentford) a sair do banco, enquanto a França pode contar com Desiré Doué (Paris Saint-Germain) e Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) para dar mais dinamismo às pontas.

  • Ancelotti Deschamps Brazil FranceGettyImage

    Palpite da GOAL

    O confronto promete muito e deve ter um ar de competividade maior do que um amistoso comum. São duas das maiores seleções do mundo, e nenhuma vai querer ficar para trás, com a Copa do Mundo tão perto. O grande desequilíbrio deste jogo está entre a defesa do Brasil (que não conta com a maioria de seus titulares) contra o ataque em força total dos franceses. Caberá a Carlo Ancelotti instruir seus jogadores a não ficarem em desvantagem contra o rápido trio de ataque adversário.

    Palpite: 2 a 2,com gols de Raphinha e Vinícius Júnior para o Brasil, Mbappé e Michael Olise para a França.

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