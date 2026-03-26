Prováveis escalações de Brasil x França: quem leva vantagem posição por posição?

A tarde desta quinta-feira (26) verá Brasil e França, duas das maiores potências do futebol internacional, se encontrando para um jogo amistoso no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos.

Os atletas e suas respectivas delegações se reuniram no início da semana e vêm treinando para os jogos da Data Fifa de março, com o amistoso de hoje sendo o primeiro dos dois jogos da sequência. Após o confronto entre brasileiros e franceses, a equipe de Carlo Ancelotti enfrentará a Croácia, na próxima terça-feira, dia 31 de março; já os comandados por Didier Deschamps seguem para um confronto contra a Colômbia no domingo, dia 29 de março.

Informações apuradas por setoristas de ambas as seleções e falas publicamente ditas pelos treinador de Brasil e França dão um panorama de quais jogadores devem começar como titular em ambas as equipes.

É a partir disso, então, que a GOAL informaas prováveis escalações da partida eavalia, posição por posição, qual dos dois times leva vantagem no critério individual.