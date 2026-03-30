Prováveis escalações de Brasil x Croácia: quem leva vantagem posição por posição?

Nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), o Brasil se prepara para enfrentar seu algoz na Copa do Mundo de 2022, a Croácia, em amistoso que será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos.

Na última quinta-feira (26), as equipes realizaram seus primeiros amistoso desta data FIFA, onde a seleção brasileira foi derrotada pela França, por 2 a 1. Enquanto isso, a Croácia venceu a Colômbia, também por 2 a 1.

Segundo informações apuradas por setoristas, ambas as seleções promete mudanças nas escalações para este segundo compromisso.

A partir disso, a GOAL informa as prováveis escalações da partida e avalia, posição por posição, qual dos dois times leva vantagem no critério individual.