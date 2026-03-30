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Brasil x Croácia 2026Getty/GOAL
Gabriel Marin

Prováveis escalações de Brasil x Croácia: quem leva vantagem posição por posição?

Especiais e Opinião
Brasil x Croácia
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Croácia
Amistosos

Com prováveis mudanças nas escalações, seleções vão à campo para o último desafio antes da convocação final para a Copa do Mundo

Nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), o Brasil se prepara para enfrentar seu algoz na Copa do Mundo de 2022, a Croácia, em amistoso que será disputado no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos.

Na última quinta-feira (26), as equipes realizaram seus primeiros amistoso desta data FIFA, onde a seleção brasileira foi derrotada pela França, por 2 a 1. Enquanto isso, a Croácia venceu a Colômbia, também por 2 a 1.

Segundo informações apuradas por setoristas, ambas as seleções promete mudanças nas escalações para este segundo compromisso.

A partir disso, a GOAL informa as prováveis escalações da partida e avalia, posição por posição, qual dos dois times leva vantagem no critério individual.

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  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Goleiro

    Bento x Livakovic

    Atualmente, Livakovic leva vantagem pela sua bagagem internacional. O goleiro já atuou na Copa do Mundo de 2022, quando a Croácia terminou em terceiro lugar, eliminando justamente o Brasil, nas quartas de final.

    No entanto, Bento é um goleiro com maior potencial e perde graças as suas atuações inseguras com a camisa do Brasil.

    • Publicidade
  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Lateral-Direito

    Ibañez x Pongracic

    Nesta comparação precisamos levar em conta que são dois zagueiros atuando pela lateral. Quando falamos em atributos de defesa, o brasileiro leva uma leve vantagem. Porém, quando olhamos para os critérios de construção de jogo e posicionamento, o croata se faz superior.

    Como ambos irão jogar fora de posição, Pongracic leva uma pequena vantagem por ter mais costume em atuar como lateral-direiro.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Zagueiro

    Marquinhos x Erlic

    Neste duelo o brasileiro leva ampla vantagem. O zagueiro croata é um defensor bem sólido e tem bons números, mas não atingiu o mesmo patamar que o capitão e atual campeão da Champions League com o PSG.

    Na comparação direta, Marquinhos oferece mais segurança defensiva, por sua experiência e técnica.

  • Leo PereiraGetty

    Zagueiro

    Léo Pereira x Vuskovic

    Aqui usamos o mesmo critério da disputa entre os goleiros.

    O brasileiro leva a melhor devido a sua experiência. Mesmo jogando no Brasil e tendo apenas uma partida com a camisa da seleção, o defensor do Flamengo possui uma carreira consolidada e vitoriosa. Por outro lado, o croata, de apenas 19 anos, está começando a carreira, apesar de ter um potencial enorme e já estar chamando a atenção de toda a Europa.


  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Lateral-Esquerdo

    Douglas Santos x Stanisic

    Neste duelo o croata leva vantagem. Mesmo sendo mais jovem, Stanisic atua regularmente com a camisa do Bayern de Munique, que hoje é um dos melhores times do mundo. Por outro lado, o lateral brasileiro está atuando no Zenit e voltou a frequentar a seleção apenas após a chegada de Ancelotti.

    Sendo assim, o croata está mais preparado e em melhor fase do que Douglas Santos.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Volante

    Casemiro x Sucic

    Para abrir o meio campo, o Brasil leva uma boa vantagem.

    Mesmo com a idade avançada, Casemiro ainda é superior ao croata. O jogador é uma das peças fundamentais do esquema de Ancelotti e voltou a performar bem com a camisa amarelinha. Do outro lado, Sucic também vem fazendo boas atuações e tem um grande potencial, mas ainda não atingiu o nível do jogador do Manchester United.

  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Meia Central

    Modric x Danilo

    Agora é a vez da Croácia levar uma boa vantagem.

    Também com a idade avançada mas ainda atuando em alto nível, Modric é a referência dentro e fora de campo da seleção europeia. Danilo, apesar de boa temporada no Botafogo, está apenas começando sua trajetória com a camisa do Brasil e fica atrás do já consolidado meio campista croata.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Meia Armador

    Matheus Cunha x Pasalic

    Na armação do jogo, Matheus Cunha leva vantagem sobre Pasalic.

    Apesar de ser extremamente consistente e taticamente importante, o croata já não tem a mesma importância que teve em outras épocas na seleção. Enquanto o brasileiro, que faz uma excelente temporada no Manchester United, apresenta um nível superior, além de uma maior capacidade de drible, criatividade e impacto direto nos resultados dos jogos.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    Ponta Esquerda

    Vinícius Jr. x Baturina

    Aqui a comparação fica um pouco desleal, já que o croata é um dos melhores jogadores de sua equipe, desequilibrando jogos e sendo extremamente importante na renovação da geração. Porém, ele enfrenta Vinícius Júnior, que hoje, é considerado um dos melhores jogadores do mundo, jogando em um dos maiores times do mundo.

    Mesmo sendo talentoso, Baturina fica atrás de Vini Jr., que mesmo não tendo o mesmo desempenho do clube na seleção, está em um nível acima.

  • Colombia v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    Ponta Direita

    Luiz Henrique x Perisic

    A disputa aqui é muito equilibrada e, mesmo com uma idade avançada, Perisic ainda leva uma pequena vantagem. O croata vem sendo o melhor jogador do PSV, com bons números na temporada e segue com um papel muito importante na seleção.

    Luiz Henrique, que está atuando no Zenit, tem entrado muito bem nas partidas do Brasil, mas ainda falta o próximo passo para subir de patamar.

  • Bolivia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Centroavante

    João Pedro x Kramaric

    No duelo de bons centroavantes, João Pedro leva a melhor graças ao seu momento no Chelsea. Na temporada, o brasileiro tem sido o principal atacante da equipe inglesa, com 18 gols e nove assistências. Com esses números, o jogador se tornou a principal opção no ataque do Brasil.

    Enquanto isso, Kramaric segue somando bons números com o Hoffenheim, mas já não vive seu auge e se encaminha para a reta final de carreira.

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