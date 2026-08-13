Em determinado momento, ventilou-se a possibilidade de Foden se transferir para outro clube, com o ex-atacante do Aston Villa Tony Cascarino dizendo à GOAL, quando surgiram relatos de interesse vindo de West Midlands - com Morgan Rogers tendo deixado o Villa Park rumo ao Chelsea: “Às vezes, na sua carreira, você precisa ter algo que realmente lhe dê um impulso. Você pensa: ‘certo, agora vou jogar no time principal’.

“E eu não acho que, para o Phil, ser um coadjuvante ou estar no elenco e ser reserva seja como o início da carreira dele no City. Foi assim que ele começou, é isso que você faz como jovem jogador: você começa, conquista seu espaço, entra no time, depois pode entrar como reserva, depois pode convencer o técnico de que ele vai colocá-lo para começar de vez em quando, e então você vira titular regular.

“O caminho do Phil Foden agora foi completamente o oposto, não foi? Chegou um novo técnico, então isso pode mudar. Mas acho que, na idade dele e com o que já conquistou, se Phil Foden tivesse a oportunidade de ir jogar em um clube, e um clube realmente bom, e isso lhe devolvesse essa motivação e essa fome de provar que as pessoas estão erradas, acho que Phil precisa disso.

“Veja o que o Phil fez no último ano e meio. O City teve sucesso nos últimos anos e o Phil acabou perdendo seu lugar no City, ficando fora da seleção da Inglaterra. Então ele precisa fazer alguma coisa.”