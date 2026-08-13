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‘Protegendo o ativo’ - O Manchester City está mantendo o preço pedido por Phil Foden em alta ou o internacional inglês em má fase pode voltar a ser uma ‘superestrela’?
Foden fica fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026
Não houve qualquer indicação de que o City esteja considerando uma venda, com Foden tendo feito 369 partidas pelo clube desde que saiu do lendário sistema de base da equipe como um adolescente de talento precoce.
Ele conquistou seis títulos da Premier League, além de triunfos na FA Cup, na Copa da Liga e na Champions League em um currículo dos mais brilhantes. Foden ainda tem apenas 26 anos e conta com capacidade para mudar partidas quando atua no auge de sua forma.
O City não viu o suficiente disso nas últimas duas temporadas, o que levou a uma surpreendente ausência da Copa do Mundo com a Inglaterra em 2026. Alguns desafios sérios foram colocados para Foden.
Ele, no entanto, recebeu um novo contrato até 2030, com esse acordo incluindo a opção de uma extensão adicional de 12 meses. O próprio jogador falou em abraçar um recomeço sob o comando do sucessor de Pep Guardiola,o ex-auxiliar técnico do City Enzo Maresca.
O Manchester City ainda poderia lucrar com a venda de Foden em algum momento?
Uma saída iminente parece improvável, com o Chelsea disposto a manter a confiança por enquanto, mas, ao ser perguntado se o City está se resguardando ao colocar um novo contrato em prática, Hendry, falando com exclusividade à GOAL em associação com Lad Casino, disse: “Essa é uma boa pergunta, porque eu achei que ele ia deslanchar, mas nem o fato de não entrar na convocação da Inglaterra, você tem o Palmer também, que não foi convocado.
“Para ser justo, a Inglaterra tinha uma abundância de riquezas de meio-campistas que também podem atuar como camisas 10. Mas acho que, do ponto de vista do Manchester City, isso é definitivamente proteger o ativo e algo de valor. Não tenho certeza se grande parte do resto do mundo, do restante da liga, pensa dessa forma, mas ele é formado em casa e precisa deslanchar de novo em algum momento.
“Você tem razão quando diz que foram duas temporadas de indiferença para Phil Foden, mas ainda acho que ele tem muito a oferecer e, se conseguir deslanchar e voltar a jogar em alto nível, vai se tornar um jogador superstar.”
Disseram a Foden que um recomeço pode lhe fazer bem
Em determinado momento, ventilou-se a possibilidade de Foden se transferir para outro clube, com o ex-atacante do Aston Villa Tony Cascarino dizendo à GOAL, quando surgiram relatos de interesse vindo de West Midlands - com Morgan Rogers tendo deixado o Villa Park rumo ao Chelsea: “Às vezes, na sua carreira, você precisa ter algo que realmente lhe dê um impulso. Você pensa: ‘certo, agora vou jogar no time principal’.
“E eu não acho que, para o Phil, ser um coadjuvante ou estar no elenco e ser reserva seja como o início da carreira dele no City. Foi assim que ele começou, é isso que você faz como jovem jogador: você começa, conquista seu espaço, entra no time, depois pode entrar como reserva, depois pode convencer o técnico de que ele vai colocá-lo para começar de vez em quando, e então você vira titular regular.
“O caminho do Phil Foden agora foi completamente o oposto, não foi? Chegou um novo técnico, então isso pode mudar. Mas acho que, na idade dele e com o que já conquistou, se Phil Foden tivesse a oportunidade de ir jogar em um clube, e um clube realmente bom, e isso lhe devolvesse essa motivação e essa fome de provar que as pessoas estão erradas, acho que Phil precisa disso.
“Veja o que o Phil fez no último ano e meio. O City teve sucesso nos últimos anos e o Phil acabou perdendo seu lugar no City, ficando fora da seleção da Inglaterra. Então ele precisa fazer alguma coisa.”
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Foden pode ser o próximo capitão do clube no Manchester City?
A única coisa que Foden fez até agora foi se comprometer totalmente com o clube que lhe deu sua grande chance. Ele deve tudo ao City e tem plena consciência da necessidade de começar a render no nível esperado de um jogador frequente de Premier League e Champions League.
A braçadeira de capitão foi passada para ele em alguns momentos durante a pré-temporada, com um sucessor permanente para o Bernardo Silva, que saiu, precisando ser nomeado antes do confronto da Supercopa da Inglaterra com o Arsenal e da estreia em casa em 2026-27 contra o Bournemouth.
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