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Proteção aos jogadores ou intervalos publicitários? A “pausa para refrescar” causa indignação após o primeiro dia da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
México x África do Sul
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África do Sul

A crise da cerimônia de abertura levanta questões... Será que a Copa do Mundo está se transformando em um modelo dos esportes americanos?

Apenas um dia após o início da Copa do Mundo de 2026, as novas “pausas para resfriamento” já se tornaram um dos temas mais polêmicos do torneio, em meio a críticas generalizadas por parte dos torcedores e fãs, que consideram que o verdadeiro objetivo dessas pausas não se limita a proteger os jogadores das altas temperaturas, mas se estende a dar às emissoras mais tempo para veicular anúncios.

E durante a partida de abertura entre México e África do Sul, surgiram os primeiros sinais da controvérsia relacionada ao novo sistema, depois que uma das pausas impediu os telespectadores de acompanhar parte do jogo devido à continuidade da transmissão de anúncios enquanto os jogadores se preparavam para retomar a partida.

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  • Atraso na retomada do jogo devido aos anúncios

    O segundo intervalo da partida de abertura foi marcado por uma situação que gerou muitas críticas, já que todos os jogadores das duas equipes estavam prontos para retomar a partida, especialmente a seleção da África do Sul, que buscava se recuperar após sofrer o segundo gol marcado pelo atacante mexicano Raúl Jiménez.

    Segundo destaque da rede francesa RMC, o árbitro brasileiro Wilton Sampaio pediu aos jogadores que esperassem cerca de 40 segundos a mais antes de retomar a partida, após conversar com um dos responsáveis à beira do campo, em uma medida que visava dar à emissora de TV mais tempo para concluir o intervalo comercial.

    Apesar de o jogo ter sido retomado posteriormente, alguns telespectadores não conseguiram acompanhar os primeiros momentos após o retorno dos jogadores devido à continuidade da transmissão publicitária, o que gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

    • Publicidade

  • Proteção aos jogadores ou ganhos comerciais?

    A Federação Internacional de Futebol (FIFA) justificou a adoção de intervalos para hidratação durante o torneio com a necessidade de proteger os jogadores dos efeitos do calor durante o verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

    Além disso, a FIFA permitiu que as emissoras transmitissem anúncios durante esses intervalos, desde que a cobertura ao vivo da partida fosse retomada 30 segundos antes do reinício do jogo.

    No entanto, o que aconteceu na partida de abertura reacendeu as dúvidas sobre o grau de cumprimento dessas regras por parte das emissoras, especialmente após surgirem indícios de que as considerações comerciais prevaleceram sobre os aspectos esportivos.

  • Especialistas: o futebol caminha para o modelo americano

    Especialistas em economia do esporte e mídia consideram que essa medida reflete a influência do modelo esportivo americano na Copa do Mundo.

    Christophe Lopetti, diretor do Centro de Direito e Economia do Esporte, afirmou que isso não foi surpreendente, considerando que a maior parte do torneio será realizada nos Estados Unidos, explicando que os esportes americanos dependem historicamente de intervalos frequentes que permitem a exibição de uma grande quantidade de anúncios.

    Ele acrescentou que competições como a Liga Nacional de Basquete (NBA) e a Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) dependem essencialmente de intervalos longos e frequentes, que fazem parte do modelo econômico dos campeonatos.

    Por sua vez, Philippe Baye, presidente de uma empresa de consultoria de mídia, afirmou que os anúncios exibidos durante o andamento da partida são considerados os espaços publicitários de maior valor e impacto, pois a concentração do espectador está em seu nível mais alto, ao contrário do intervalo de 15 minutos entre os tempos, durante o qual muitos espectadores se afastam da tela.

  • Preços recordes para anúncios

    Os preços praticados para esses intervalos refletem sua importância comercial, já que as ofertas de marketing de alguns canais de transmissão indicam que o custo de apenas 20 segundos de publicidade durante a final do torneio pode chegar a 425 mil euros, caso a seleção francesa chegue à final.

    Esses valores só são superados pelos anúncios que podem ser veiculados durante a prorrogação ou nos pênaltis, cujos valores chegam a 450 mil e 500 mil euros, respectivamente.

    Além disso, algumas emissoras planejam dedicar um minuto inteiro a anúncios em cada intervalo, utilizando os minutos restantes para análises e reprises de jogadas importantes.

  • Deschamps: As interrupções alteram o ritmo da partida

    Já no aspecto técnico, vários treinadores já haviam alertado anteriormente sobre o impacto direto desses intervalos no andamento das partidas.

    O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, afirmou que o futebol passou a ser mais parecido com uma disputa de “quatro tempos”, em vez dos dois tempos tradicionais.

    Ele explicou que essas interrupções podem mudar completamente o rumo da partida, observando que elas podem beneficiar a equipe que está em dificuldades em campo, mas podem prejudicar a equipe que está em seu melhor momento e prestes a marcar um gol ou a impor seu domínio sobre o adversário.

    Ele acrescentou que uma interrupção de três minutos é suficiente para quebrar o ritmo técnico da partida e alterar claramente sua dinâmica.

  • Dúvidas sobre a decisão da FIFA

    Analistas consideram que as pausas para resfriamento não afetam apenas os jogadores e os treinadores, mas que seus efeitos se estendem à torcida nas arquibancadas e aos telespectadores em casa, o que levanta dúvidas sobre até que ponto a Federação Internacional de Futebol (FIFA) avaliou todas as consequências da decisão antes de aplicá-la na maior edição da história do torneio.

    Logo no início da Copa do Mundo, as “pausas para resfriamento” parecem destinadas a ser um dos temas mais polêmicos nas próximas semanas, especialmente se se repetirem os atrasos na retomada das partidas devido aos intervalos publicitários ou se isso afetar diretamente o andamento das competições.

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