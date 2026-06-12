Proteção aos jogadores ou intervalos publicitários? A “pausa para refrescar” causa indignação após o primeiro dia da Copa do Mundo

Apenas um dia após o início da Copa do Mundo de 2026, as novas “pausas para resfriamento” já se tornaram um dos temas mais polêmicos do torneio, em meio a críticas generalizadas por parte dos torcedores e fãs, que consideram que o verdadeiro objetivo dessas pausas não se limita a proteger os jogadores das altas temperaturas, mas se estende a dar às emissoras mais tempo para veicular anúncios.

E durante a partida de abertura entre México e África do Sul, surgiram os primeiros sinais da controvérsia relacionada ao novo sistema, depois que uma das pausas impediu os telespectadores de acompanhar parte do jogo devido à continuidade da transmissão de anúncios enquanto os jogadores se preparavam para retomar a partida.

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