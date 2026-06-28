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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

De protagonista absoluto a opção no banco: a nova fase de Neymar na seleção brasileira

Neymar
Brasil
Copa do Mundo

Após 16 anos como titular incontestável, camisa 10 vive realidade inédita na Copa do Mundo, aceita papel de reserva e ganha elogios de Carlo Ancelotti pela postura dentro e fora de campo

Durante mais de uma década e meia, Neymar ocupou um lugar que parecia intocável na seleção brasileira. Desde a estreia pela equipe principal, aos 18 anos, o camisa 10 construiu uma trajetória marcada pelo protagonismo e pela condição de titular absoluto, independentemente do treinador. Em quatro Copas do Mundo, porém, o atacante experimenta um cenário inédito.

Após passar três anos afastado da seleção e retornar depois de uma lesão muscular na panturrilha, Neymar inicia a fase decisiva do Mundial como opção no banco de reservas. Longe de gerar qualquer desconforto, a nova condição tem sido encarada com maturidade pelo atacante, que recebeu elogios públicos de Carlo Ancelotti pela postura adotada desde a reapresentação.

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    Uma condição quase inédita na carreira pela seleção

    A partida diante da Escócia, disputada na última quarta-feira (24), entrou para uma lista extremamente restrita na carreira de Neymar pela seleção brasileira. Foi apenas a sexta vez que o atacante iniciou um jogo no banco de reservas desde que passou a defender a equipe nacional.

    Nas cinco oportunidades anteriores, a decisão esteve ligada exclusivamente ao planejamento da comissão técnica em amistosos, seja para preservar fisicamente o camisa 10, seja para observar outros jogadores. Em nenhum momento sua condição de titular foi colocada em dúvida.

    Agora, a situação é diferente. Pela primeira vez, a ausência entre os onze iniciais acontece por questões competitivas e estratégicas, reflexo tanto do momento físico do jogador quanto do desempenho coletivo apresentado pela equipe.

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    Recuperação física e bom momento da equipe explicam decisão

    Recuperado da lesão muscular na panturrilha, Neymar já voltou a treinar normalmente com o grupo e apresentou evolução em seu condicionamento físico. Ainda assim, cinco semanas afastado dos gramados naturalmente exigem um período para recuperar ritmo, intensidade e confiança.

    Esse fator pesa na decisão de Carlo Ancelotti, mas não é o único.

    A atuação convincente do Brasil na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia reforçou a tendência de manutenção da equipe titular para o confronto contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo. O treinador optou por preservar o equilíbrio encontrado pela equipe e utilizar Neymar como alternativa ao longo da partida.

    Após o triunfo sobre os escoceses, Ancelotti explicou a situação do camisa 10.

    "Trabalhou e treinou para recuperar com muito profissionalismo e muita seriedade. Ele, por suas qualidades, pode ajudar o time nessa Copa do Mundo. Jogou bem os poucos minutos que teve".

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    Um líder também fora das quatro linhas

    Se dentro de campo Neymar ainda busca retomar sua melhor condição física, fora dele seu comportamento tem sido um dos aspectos mais elogiados pela comissão técnica.

    Desde a chegada aos Estados Unidos, o camisa 10 assumiu uma postura considerada exemplar internamente. O atacante participa ativamente da rotina da equipe, conversa com os atletas mais jovens, compartilha experiências e ajuda a manter um ambiente leve durante a competição.

    Na véspera do duelo contra a Escócia, Ancelotti destacou justamente essa contribuição.

    "A atitude de Neymar esses dias foi muito boa. Ele conhece muito bem os companheiros. Trabalhou muito bem, com muita seriedade. Tentando recuperar o mais cedo possível. Estou muito feliz com ele. Se não joga, ajuda com experiência, conhecimento do jogo, ajuda com os jovens. Está muito bem".

    O período de convivência também serviu para fortalecer a relação entre treinador e jogador. Nos treinamentos, ambos têm aparecido frequentemente conversando, trocando brincadeiras e demonstrando sintonia, algo que reforça a confiança mútua construída neste primeiro mês de trabalho.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neymar aceita novo papel e mostra comprometimento

    Acostumado ao protagonismo desde o início da carreira, Neymar poderia enxergar a condição de reserva como um obstáculo. O comportamento adotado, no entanto, tem sido exatamente o oposto.

    Após entrar durante a vitória sobre a Escócia, o camisa 10 deixou claro que sua prioridade é contribuir da forma que for necessária.

    "Estou pronto para jogar seja quantos minutos forem. Estou aqui para ajudar a seleção".

    A declaração sintetiza uma postura que tem sido valorizada internamente: colocar os interesses coletivos acima das questões individuais, algo fundamental em um torneio de mata-mata.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Japão pode marcar um novo capítulo da história

    O confronto diante do Japão também traz um ingrediente especial para Neymar.

    A seleção asiática é, até hoje, a principal vítima do atacante com a camisa do Brasil. Em cinco partidas disputadas contra os japoneses, o camisa 10 marcou nove gols, desempenho que faz do adversário um dos rivais mais favoráveis de sua carreira internacional.

    Caso volte a balançar as redes nesta segunda-feira (29), poderá atingir a marca de 10 gols contra o Japão. Desta vez, porém, em circunstâncias completamente diferentes daquelas que marcaram sua trajetória pela seleção: entrando no decorrer da partida e mostrando que, mesmo longe da condição de titular absoluto, continua preparado para decidir quando for chamado.

    A Copa do Mundo apresenta um Neymar diferente daquele que dominou a seleção durante os últimos 16 anos. Menos protagonista na escalação, mas igualmente importante na construção do ambiente interno e como alternativa técnica para Carlo Ancelotti. Uma mudança de status que evidencia não apenas uma nova fase da carreira, mas também a maturidade de um jogador que parece disposto a contribuir independentemente do papel que ocupe.

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