De protagonista absoluto a opção no banco: a nova fase de Neymar na seleção brasileira

Durante mais de uma década e meia, Neymar ocupou um lugar que parecia intocável na seleção brasileira. Desde a estreia pela equipe principal, aos 18 anos, o camisa 10 construiu uma trajetória marcada pelo protagonismo e pela condição de titular absoluto, independentemente do treinador. Em quatro Copas do Mundo, porém, o atacante experimenta um cenário inédito.
Após passar três anos afastado da seleção e retornar depois de uma lesão muscular na panturrilha, Neymar inicia a fase decisiva do Mundial como opção no banco de reservas. Longe de gerar qualquer desconforto, a nova condição tem sido encarada com maturidade pelo atacante, que recebeu elogios públicos de Carlo Ancelotti pela postura adotada desde a reapresentação.