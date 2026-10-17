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Pronto para sair! Viktor Gyokeres pressiona para deixar o Arsenal em janeiro por falta de oportunidades como titular, em meio à busca contínua por Julian Alvarez
Artilheiro do Emirates avalia transferência no inverno
Segundo o TEAMtalk, Gyokeres quer sair em janeiro após ficar frustrado com a falta de oportunidades como titular e com os planos do clube de contratar um novo atacante. Contratado junto ao Sporting CP por 60 milhões de libras em 2025, ele marcou 21 gols durante uma campanha que terminou com o título. No entanto, apesar de ter ajudado a equipe a chegar à final da Champions League, perdeu a vaga de titular e agora quer recomeçar em outro lugar.
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Atacante deixado de fora
O relatório acrescenta que a forte investida do Arsenal pelo atacante Alvarez, do Atlético de Madrid, no verão passado gerou sérias preocupações em Gyokeres quanto ao seu futuro a longo prazo no norte de Londres. Embora a possível transferência do argentino para o Barcelona não tenha se concretizado, a busca contínua do Arsenal por outro atacante de renome mostra que sua posição já não está garantida.
Enquanto isso, Kai Havertz se firmou como a primeira opção de Arteta para o ataque, deixando o jogador de 28 anos em segundo plano, apesar de ter marcado quatro gols pela Suécia na Liga das Nações. O fato de não ter sido titular em nenhuma partida da Premier League nesta temporada continua sendo o principal motivo de sua tentativa de sair, já que o atacante se sente cada vez menos integrado ao esquema tático do treinador.
Gigantes europeus estão de olho em oportunidade de transferência
Além disso, a reportagem aponta que a diretoria do Arsenal está aberta a liberá-lo no meio da temporada para ajudar a financiar a próxima contratação para o ataque. O diretor esportivo Andrea Berta optou pelo sueco em vez de Benjamin Sesko antes de este se transferir para o Manchester United, uma escolha que os dirigentes do clube do norte de Londres defenderam repetidamente ao longo do prolífico primeiro ano do jogador.
Mas, com uma saída em janeiro agora vista como benéfica para ambas as partes, empresários começaram a sondar o mercado no continente. O Atlético de Madrid continua acompanhando sua situação após conversas no verão, assim como clubes interessados da Premier League, da Serie A e da Bundesliga, que observam de perto sua disponibilidade antes da reabertura da janela de transferências.
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Calendário apertado de jogos pesa
Apesar do bom desempenho pela seleção, o atacante terá uma disputa difícil para tirar a vaga de Havertz em meio a um calendário exigente no futebol nacional. Arteta tem a missão de manter o elenco concentrado e preservar o momento positivo enquanto a disputa pelo título se acirra antes da janela de transferências de inverno. Se sua participação na equipe não aumentar, as negociações para sua saída com clubes interessados devem avançar rapidamente nas próximas semanas.
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