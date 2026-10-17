O relatório acrescenta que a forte investida do Arsenal pelo atacante Alvarez, do Atlético de Madrid, no verão passado gerou sérias preocupações em Gyokeres quanto ao seu futuro a longo prazo no norte de Londres. Embora a possível transferência do argentino para o Barcelona não tenha se concretizado, a busca contínua do Arsenal por outro atacante de renome mostra que sua posição já não está garantida.

Enquanto isso, Kai Havertz se firmou como a primeira opção de Arteta para o ataque, deixando o jogador de 28 anos em segundo plano, apesar de ter marcado quatro gols pela Suécia na Liga das Nações. O fato de não ter sido titular em nenhuma partida da Premier League nesta temporada continua sendo o principal motivo de sua tentativa de sair, já que o atacante se sente cada vez menos integrado ao esquema tático do treinador.