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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Pronto para o dérbi! Capitão Koke saúda sangue novo enquanto o Atlético de Madrid turbinado manda aviso de gravidade zero ao Real Madrid

Atlético de Madrid x Real Madrid
Koke
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga

O capitão do Atlético de Madrid, Koke, elogiou o rápido crescimento de sua equipe e o impacto imediato dos novos reforços após a vitória convincente por 4 a 0 sobre o Osasuna. Ao celebrar sua 747ª partida pelo clube, o experiente meio-campista imediatamente voltou suas atenções para derrotar o Real Madrid no clássico de domingo.

  • Koke elogia reforços de alto nível após duas goleadas consecutivas

    O capitão do Atlético de Madrid, Koke, destacou o aumento da competitividade do elenco após a goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna no Riyadh Air Metropolitano. A equipe de Diego Simeone confirmou a recente vitória por 3 a 0 fora de casa contra a Real Sociedad ao marcar sete gols sem resposta em duas partidas.

    O experiente meio-campista elogiou os reforços de verão, incluindo Jonathan David, por terem se adaptado de forma perfeita e dado contribuições imediatas.

    A vitória mantém o Atlético de Madrid firme na disputa pelo título neste início de temporada.

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    Capitão destaca adaptação sem dificuldades das novas contratações

    Falando à Movistar após a partida, Koke destacou a qualidade das contratações de verão do clube por elevar a competitividade interna. Ele ressaltou que manter esse ímpeto agressivo segue sendo essencial para um sucesso sustentado.

    O atacante canadense Jonathan David abriu o placar, marcando seu segundo gol em partidas consecutivas desde que chegou.

    "Trouxemos alguns jogadores de altíssimo calibre e temos um grupo muito forte", afirmou Koke. "O time fez uma grande partida, e é nisso que precisamos focar: nessa competitividade e nesse crescimento. Vencemos por 3 a 0 no outro dia e por 4 a 0 hoje. Esse é o caminho que precisamos seguir."

  • Capitão reflete sobre a marca histórica de 747 partidas

    A vitória teve um significado pessoal para Koke, que alcançou a marca impressionante de 747 partidas com a camisa rubro-branca. O ídolo do clube insistiu que segue totalmente comprometido em liderar a equipe em sua mais recente evolução tática.

    Ele enfatizou que o rodízio do elenco e o esforço coletivo vão ditar a busca por títulos nesta temporada.

    "É fruto de muito trabalho, as coisas foram feitas bem e isso significa que ainda tenho um longo caminho pela frente", acrescentou Koke. "Espero que venham muitas mais. O importante é ajudar a equipe de onde quer que eu seja necessário, é por isso que sou o capitão."

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    Foco se volta para o clássico de Madri de alto risco

    Com o embalo totalmente recuperado, o Atlético volta suas atenções para o duelo de domingo contra o rival da cidade, o Real Madrid, no Metropolitano. A equipe de Simeone está apenas dois pontos atrás do Real Madrid antes do apito inicial, o que oferece a chance de ultrapassar o rival.

    Koke pediu aos companheiros de equipe que façam uma atuação impecável para levar alegria aos torcedores da casa.

    O Atlético se prepara para seu teste mais duro até agora, determinado a ampliar sua sequência de vitórias.

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