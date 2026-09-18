O capitão do Atlético de Madrid, Koke, destacou o aumento da competitividade do elenco após a goleada por 4 a 0 sobre o Osasuna no Riyadh Air Metropolitano. A equipe de Diego Simeone confirmou a recente vitória por 3 a 0 fora de casa contra a Real Sociedad ao marcar sete gols sem resposta em duas partidas.

O experiente meio-campista elogiou os reforços de verão, incluindo Jonathan David, por terem se adaptado de forma perfeita e dado contribuições imediatas.

A vitória mantém o Atlético de Madrid firme na disputa pelo título neste início de temporada.