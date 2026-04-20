Segundo o comunicado, o português de 26 anos sofreu uma inflamação no calcanhar direito durante a partida contra o OL e, por isso, permanecerá “em tratamento nos próximos dias”. O clube da capital não forneceu detalhes sobre a duração exata da ausência; só “no final da semana” será realizada uma nova avaliação.
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Pronto para o confronto da Liga dos Campeões contra o FC Bayern de Munique? O PSG divulga o diagnóstico sobre a lesão de seu craque
Com isso, está confirmado que Vitinha perderá com certeza os dois próximos jogos do Paris Saint-Germain pelo campeonato contra o FC Nantes (quarta-feira, 19h) e fora de casa contra o SCO Angers (sábado, 19h). Em seguida, os franceses enfrentam o FC Bayern de Munique na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões (28 de abril).
Vitinha sofreu uma lesão no pé direito após uma disputa aérea no jogo do Paris contra o Lyon na noite de domingo e, em seguida, sinalizou que não poderia continuar jogando.
- (C)Getty Images
O Bayern não poderá contar com Serge Gnabry contra o PSG
Aos 39 minutos de jogo, o técnico Luis Enrique finalmente o tirou de campo e colocou Warren Zaire-Emery. A princípio, o jogador de 26 anos desapareceu nos bastidores do estádio; pouco depois, foi visto mancando em direção ao banco de reservas sem o tênis, ainda com visíveis dificuldades para pisar.
No Bayern, Serge Gnabry certamente ficará de fora do confronto contra o PSG. O atacante sofreu uma lesão nos adutores durante o treino antes da partida contra o VfB Stuttgart (4 a 2). Ele definitivamente perderá o restante da temporada, e até mesmo a Copa do Mundo está em risco.