Pronto para o confronto da Liga dos Campeões contra o FC Bayern de Munique? O PSG divulga o diagnóstico sobre a lesão de seu craque

Com isso, está confirmado que Vitinha perderá com certeza os dois próximos jogos do Paris Saint-Germain pelo campeonato contra o FC Nantes (quarta-feira, 19h) e fora de casa contra o SCO Angers (sábado, 19h). Em seguida, os franceses enfrentam o FC Bayern de Munique na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões (28 de abril).

Vitinha sofreu uma lesão no pé direito após uma disputa aérea no jogo do Paris contra o Lyon na noite de domingo e, em seguida, sinalizou que não poderia continuar jogando.