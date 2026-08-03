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Pronto para gastar uma fortuna! Astro do Manchester United, Marcus Rashford é desejado pelo Fenerbahçe após fim de empréstimo ao Barcelona
Fenerbahçe prepara investida milionária por Rashford
O Fenerbahce está pronto para "abrir os cofres" para levar Rashford para Istambul neste verão, de acordo com o The Sun. A reportagem sugere que o gigante turco já fez contato com os representantes do jogador de 28 anos enquanto tenta fechar um dos negócios mais surpreendentes da janela de transferências. Espera-se que o novo técnico Ismail Kartal receba forte respaldo da diretoria do clube, que busca encerrar o recente domínio do Galatasaray na Super Lig.
Diz-se que Rashford é um dos três alvos principais em uma lista elaborada pelo clube turco. Essa lista inclui o ponta do Crystal Palace Ismaila Sarr e a estrela do AC Milan Rafael Leao. Embora Leao também tenha sido ligado a uma mudança para a Turquia, a investida por Rashford representa uma importante demonstração de intenção.
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Flick admite que o Barcelona sentirá falta de Rashford
O interesse da Turquia surge imediatamente depois de o Barcelona decidir não tornar permanente a permanência de Rashford no Camp Nou. Apesar de uma campanha bem-sucedida, na qual somou 14 gols e 14 assistências, o gigante catalão optou por não acionar sua opção de compra.
Falando após um amistoso de pré-temporada, o técnico do Barça, Hansi Flick, expressou seu pesar com a situação, afirmando: "Você não sabe o que acontece com jogadores que estão emprestados, nossa situação não é fácil para isso. Mas eu gostei muito de trabalhar com ele; é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica. Acho também que o time sente falta dele, eu vou sentir falta dele, mas é a vida, isso é o que temos de aceitar."
Despedida emocionante do Camp Nou
Rashford não deixou a Espanha sem demonstrar sua gratidão pela oportunidade de jogar por um dos clubes mais históricos da Europa. O atacante compartilhou uma mensagem emocionante para a torcida do Barcelona, refletindo sobre uma temporada em que voltou a mostrar sua melhor forma.
Em uma declaração publicada nas redes sociais, Rashford escreveu: "Sou muito grato a todos no clube por fazerem do meu tempo aqui uma experiência tão positiva e memorável. Aproveitei cada momento e levarei comigo muitas lembranças especiais. Desejo ao clube e a todos os seus torcedores a melhor das sortes e muito sucesso na temporada que vem. Visca el Barca."
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Futuro do Manchester United segue incerto
No momento, espera-se que Rashford faça parte do elenco do Manchester United que inicia a nova temporada da Premier League contra o Hull City em 22 de agosto. No entanto, com o Fenerbahce à espreita e com o clube supostamente interessado em evitar vendê-lo a um rival doméstico, uma transferência para o exterior continua sendo uma possibilidade concreta.
O vencimento de sua cláusula de rescisão de £ 40 milhões dá ao United mais poder nas negociações, mas a disposição do Fenerbahce de gastar pesado pode testar a determinação do clube da Premier League. Os representantes de Rashford agora lidam com um interesse genuíno vindo de Istambul, e o próprio jogador pode ser tentado por um novo desafio sob o comando de Kartal.
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