Pronto para gastar uma fortuna! Astro do Manchester United, Marcus Rashford é desejado pelo Fenerbahçe após fim de empréstimo ao Barcelona

O Fenerbahce está pronto para "abrir os cofres" para levar Rashford para Istambul neste verão, de acordo com o The Sun. A reportagem sugere que o gigante turco já fez contato com os representantes do jogador de 28 anos enquanto tenta fechar um dos negócios mais surpreendentes da janela de transferências. Espera-se que o novo técnico Ismail Kartal receba forte respaldo da diretoria do clube, que busca encerrar o recente domínio do Galatasaray na Super Lig.

Diz-se que Rashford é um dos três alvos principais em uma lista elaborada pelo clube turco. Essa lista inclui o ponta do Crystal Palace Ismaila Sarr e a estrela do AC Milan Rafael Leao. Embora Leao também tenha sido ligado a uma mudança para a Turquia, a investida por Rashford representa uma importante demonstração de intenção.







