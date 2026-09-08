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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Pronto para Anfield! Julián Alvarez lidera elenco do Atlético de Madrid para enfrentar o Liverpool

J. Alvarez
Atlético de Madrid
Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool
Liga dos Campeões
La Liga
Premier League

Julián Álvarez foi incluído na lista de relacionados do Atlético de Madrid para enfrentar o Liverpool na estreia da equipe na Champions League, em Anfield, na quarta-feira. O atacante argentino voltou recentemente aos gramados em partidas oficiais após uma intensa especulação sobre transferência durante o verão, enquanto o time de Diego Simeone se prepara para mais um exigente teste europeu em Merseyside.

  • Rojiblancos anunciam elenco para a viagem

    O Atlético partiu para a Inglaterra antes da estreia de quarta-feira na fase de liga da Champions League contra o Liverpool em Anfield. Simeone convocou uma delegação forte, com Alvarez, que voltou como substituto no segundo tempo na derrota por 3 a 0 para o Athletic Club. O atacante argentino havia desfalcado brevemente um treino em meio ao forte interesse do Barcelona no verão europeu, antes de o Atlético manter posição firme sobre sua cláusula de rescisão.


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  • Atletico de Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Time espanhol enfrenta Merseyside

    A delegação deixou o Aeroporto de Barajas às 10h antes de pousar em Merseyside por volta das 12h20, no horário local, para se instalar no The Municipal Hotel. Simeone e um jogador estão programados para falar com a imprensa às 17h45 antes de um treino aberto no gramado de Anfield às 18h30.

    Simeone tem apenas dois desfalques para a viagem: o atacante Alexander Sorloth segue em recuperação de lesão, enquanto Arnau Ortiz cumpre uma suspensão em andamento desde agosto de 2024. A presença de figuras importantes do elenco principal, como Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David e Ademola Lookman, ressalta a impressionante profundidade à disposição dos visitantes.

  • Rivalidade histórica reacende a disputa

    Este confronto marca a segunda temporada consecutiva em que o Atlético começa sua campanha continental fora de casa contra o Liverpool. O Liverpool venceu cada um de seus últimos três duelos de Liga dos Campeões contra o Atlético, que nunca sofreu quatro derrotas consecutivas para um único adversário europeu. Enquanto isso, o novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, segue sem vencer em quatro confrontos oficiais contra Simeone, com três derrotas e um empate.

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    Gigantes europeus colocam credenciais à prova

    O Atlético está determinado a se recuperar do revés doméstico do fim de semana, enquanto tenta evitar uma repetição da derrota por 3 a 2 em Anfield na temporada passada. O desafio continua formidável, já que o Liverpool nunca perdeu um jogo de abertura em casa na Copa dos Campeões da Europa ou na Liga dos Campeões em 12 partidas. A solidez defensiva será fundamental para que o time de Simeone conquiste pontos importantes logo no início, antes que se desenrole um extenuante calendário da fase de liga.

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