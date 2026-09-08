A delegação deixou o Aeroporto de Barajas às 10h antes de pousar em Merseyside por volta das 12h20, no horário local, para se instalar no The Municipal Hotel. Simeone e um jogador estão programados para falar com a imprensa às 17h45 antes de um treino aberto no gramado de Anfield às 18h30.

Simeone tem apenas dois desfalques para a viagem: o atacante Alexander Sorloth segue em recuperação de lesão, enquanto Arnau Ortiz cumpre uma suspensão em andamento desde agosto de 2024. A presença de figuras importantes do elenco principal, como Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David e Ademola Lookman, ressalta a impressionante profundidade à disposição dos visitantes.