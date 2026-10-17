O zagueiro do Liverpool Jeremy Jacquet pediu que sua equipe encare o desafio físico que a espera contra o Brentford no sábado. O time de Andoni Iraola vai ao Gtech Community Stadium em busca de retomar o rumo na Premier League após a derrota para o Manchester City na última partida.

O jogador de 21 anos foi titular nos seis jogos do Liverpool na primeira divisão em 2026-27 desde sua chegada do Stade Rennais no verão.

Depois de se recuperar com uma vitória sobre o LASK pela Champions League no meio da semana, Jacquet afirmou que o elenco precisa repetir esse desempenho no campeonato nacional.