Branislav Racko
Traduzido por
Pronto para a guerra! Astro do Liverpool, Jacquet se prepara para enfrentar o Brentford e alerta para uma batalha
Jacquet alerta o Liverpool para uma batalha contra o Brentford
O zagueiro do Liverpool Jeremy Jacquet pediu que sua equipe encare o desafio físico que a espera contra o Brentford no sábado. O time de Andoni Iraola vai ao Gtech Community Stadium em busca de retomar o rumo na Premier League após a derrota para o Manchester City na última partida.
O jogador de 21 anos foi titular nos seis jogos do Liverpool na primeira divisão em 2026-27 desde sua chegada do Stade Rennais no verão.
Depois de se recuperar com uma vitória sobre o LASK pela Champions League no meio da semana, Jacquet afirmou que o elenco precisa repetir esse desempenho no campeonato nacional.
- Getty Images Sport
Defensor revela alerta de Iraola e intensidade dos duelos
Jacquet revelou que Iraola já deixou claras para o elenco as exigências táticas da partida. “O técnico já nos disse que será uma batalha em todo o campo”, afirmou Jacquet. “Mas temos trabalhado duro nos treinos, embora o tempo tenha sido um pouco curto. E estaremos prontos.”
“Acho que já mostramos na Áustria que somos capazes de reagir, mas agora é importante voltar a vencer, desta vez na Premier League.”
Ao falar sobre a adaptação física ao futebol inglês, ele acrescentou: “Acho que a maior diferença é a intensidade das disputas e dos duelos individuais. Há mais confrontos de um contra um ao longo dos 90 minutos.”
Prêmio da torcida e elogios de Zidane coroam início dos sonhos
O excelente início de Jacquet em Anfield lhe rendeu o prêmio de Jogador do Mês do Liverpool referente a agosto e setembro. Na votação dos torcedores, ele superou Cody Gakpo e Alexander Isak. O defensor também fez suas primeiras partidas pela seleção principal da França sob o comando de Zinedine Zidane durante a pausa para as seleções.
“Só queria agradecer. Obrigado aos meus companheiros de equipe e aos torcedores por este prêmio. Estou muito feliz”, disse Jacquet no AXA Training Centre. “É especial ter sido escolhido pelos torcedores. É uma boa recompensa. Espero receber muitas outras.”
Ao falar sobre sua estreia pela França, ele afirmou: “Não acho que haja algo muito melhor para mim, como francês, do que jogar diante de todo o meu país. Foi um momento mágico.”
- AFP
Liverpool busca ganhar embalo no futebol nacional no Gtech Community Stadium
Depois de passar três jogos consecutivos sem sofrer gols na Premier League em setembro, Jacquet quer manter o alto nível de atuação contra a equipe de Thomas Frank.
“Espero conseguir manter essa boa fase”, concluiu Jacquet. “As coisas têm corrido bem até agora, embora ainda estejamos no início da temporada. Vou me esforçar para manter o nível alto.”
Uma vitória sobre o Brentford daria ao Liverpool um impulso importante antes de uma sequência exigente de jogos em competições nacionais e europeias.
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