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Pronto para a Copa do Mundo? Jared Borgetti, lenda do futebol mexicano, explica as dificuldades de Santiago Giménez no AC Milan - uma temporada sem gols na Série A leva o atacante em baixa para o grande torneio
As lesões têm prejudicado a trajetória de Giménez na Itália
Giménez chegou ao San Siro em fevereiro de 2025, após ter registrado números impressionantes na Holanda com o Feyenoord — marcando 65 gols em 105 partidas e ultrapassando a marca de 20 gols em cada uma de suas duas temporadas completas no De Kuip.
Grandes clubes de toda a Europa demonstraram interesse em contratar o mexicano, com olhares de admiração da Premier League sendo rejeitados em determinado momento. A decisão de ir para Milão foi tomada por ele ser torcedor do Rossoneri desde a infância.
Giménez marcou seis gols após chegar ao San Siro, mas nunca se adaptou de fato ao novo ambiente. Essa falta de brilho foi atribuída a dificuldades iniciais, já que nunca é fácil se adaptar rapidamente ao sair da zona de conforto profissional.
No entanto, lesões vieram atormentar o robusto atacante durante sua primeira temporada completa na Itália — o que o deixou fora de ação por cinco meses. Com falta de ritmo e confiança, ele marcou apenas um gol na Coppa Italia na temporada que acabou de terminar. Com mais uma renovação em andamento no San Siro — com a saída do técnico Massimiliano Allegri e questionamentos sobre vários astros veteranos —, uma nova transferência foi cogitada para Giménez.
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Lenda do México analisa as dificuldades de Giménez no AC Milan
Questionado sobre se um novo começo seria benéfico, o ex-craque mexicano Borgetti — que é o segundo maior artilheiro de todos os tempos da seleção de seu país — disse ao GOAL, falando em nome da 10bet, a casa das apostas na Copa do Mundo: “Infelizmente, a mudança para a Itália não foi um bom ano para Santiago, mas isso não se deve exclusivamente ao jogador ou aos seus problemas. Acho que a lesão dele também teve um papel significativo em impedi-lo de manter a regularidade, disputar uma vaga no time titular e atingir o nível que ele mostrou na Holanda.
“Acredito que o Milan como um todo não tem jogado bem, e quando um time não está jogando bem, nenhum jogador consegue realmente se destacar. Dizer que algum jogador se destacou no Milan nesta temporada, acho que seria um exagero ou apenas algo dito por dizer, então, não acho que o time tenha ajudado muito também.
“Ele é um jogador que precisa que a equipe esteja jogando bem, que o sistema de jogo se adapte ao seu estilo, para que ele possa ter oportunidades de gol e criar muitas chances para a equipe aproveitar. Eu realmente acho que a queda de rendimento se deve em parte a ele, em parte à equipe e, obviamente, o clima também acaba afetando seu desempenho individual.”
Giménez está confiante de que poderá brilhar na Copa do Mundo de 2026
Giménez, para seu crédito, está tentando manter o otimismo e continua convencido de que pode causar o impacto desejado em Milão — com uma torcida exigente que ainda não se voltou contra ele com a mesma ferocidade com que já fez com outros jogadores.
Ele disse à Billboard Italia: “Sou torcedor do Milan desde criança, então jogar naquele estádio que eu só podia ver pela televisão significa muito para mim. Os torcedores me receberam com muito carinho e, apesar de eu ainda não ter jogado como gostaria, continuam me incentivando e confiando em mim. Como uma família.”
Uma atuação que levante o ânimo na Copa do Mundo de 2026 faria com que Gimenez voltasse ao San Siro pronto para enfrentar os muitos desafios que ainda estão por vir, e ele está determinado a brilhar no maior palco do esporte.
Giménez falou sobre participar do principal evento da FIFA em solo mexicano: “Quando você veste a camisa da seleção, representa um país inteiro, então tem uma enorme responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é algo maravilhoso. Sei que o México, com seu povo, é muito forte em casa. Estou convencido de que será uma ótima Copa do Mundo. O México vai ganhar, e eu serei o artilheiro!”
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O México enfrentará a África do Sul na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026
O México, com Giménez possivelmente liderando o ataque, disputará a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026. A África do Sul será o adversário no icônico Estádio Azteca nesta quinta-feira, dando início à mais recente batalha pela glória mundial.
A partir daí, o El Tri enfrentará a Coreia do Sul e a Tchequia em suas outras partidas do Grupo A, com o plano de que Gimenez ajude a inspirar uma campanha rumo às oitavas de final antes de voltar a Milão, pronto para silenciar os céticos e honrar um contrato que vai até o verão de 2029.