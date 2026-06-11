Pronto para a Copa do Mundo? Jared Borgetti, lenda do futebol mexicano, explica as dificuldades de Santiago Giménez no AC Milan - uma temporada sem gols na Série A leva o atacante em baixa para o grande torneio

Giménez chegou ao San Siro em fevereiro de 2025, após ter registrado números impressionantes na Holanda com o Feyenoord — marcando 65 gols em 105 partidas e ultrapassando a marca de 20 gols em cada uma de suas duas temporadas completas no De Kuip.

Grandes clubes de toda a Europa demonstraram interesse em contratar o mexicano, com olhares de admiração da Premier League sendo rejeitados em determinado momento. A decisão de ir para Milão foi tomada por ele ser torcedor do Rossoneri desde a infância.

Giménez marcou seis gols após chegar ao San Siro, mas nunca se adaptou de fato ao novo ambiente. Essa falta de brilho foi atribuída a dificuldades iniciais, já que nunca é fácil se adaptar rapidamente ao sair da zona de conforto profissional.

No entanto, lesões vieram atormentar o robusto atacante durante sua primeira temporada completa na Itália — o que o deixou fora de ação por cinco meses. Com falta de ritmo e confiança, ele marcou apenas um gol na Coppa Italia na temporada que acabou de terminar. Com mais uma renovação em andamento no San Siro — com a saída do técnico Massimiliano Allegri e questionamentos sobre vários astros veteranos —, uma nova transferência foi cogitada para Giménez.