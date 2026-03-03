AFP
Promotores abrem investigação sobre Mônaco por supostas práticas de lavagem de dinheiro e corrupção relacionadas ao patrocínio da República Democrática do Congo
A gênese da investigação
De acordo com a Agence France-Presse (AFP), o Procurador-Geral do Mónaco iniciou um inquérito preliminar sobre as relações comerciais entre o Mónaco e a República Democrática do Congo. Fontes judiciais confirmaram na terça-feira que esta ação judicial decorre de uma queixa formal apresentada por dois cidadãos congoleses anónimos residentes em França. Estes manifestaram profunda preocupação com possíveis práticas financeiras irregulares dissimuladas no acordo desportivo.
O foco da investigação é um contrato de patrocínio estabelecido em junho de 2025 entre o clube de futebol monegasco e o governo congolês. O acordo, estimado em € 4,8 milhões ao longo de três temporadas, apresenta predominantemente o slogan “R.D. Congo - Coração da África” nas mangas dos jogadores. Embora existam parcerias semelhantes e de maior valor com o FC Barcelona e o AC Milan, este acordo específico do Mônaco despertou imediatamente suspeitas entre figuras da oposição e a diáspora.
Alegações de exploração e corrupção
Os representantes legais dos queixosos anônimos argumentam que a imagem de prestígio do clube francês da primeira divisão está sendo ativamente explorada em detrimento da população congolesa. Hervé Diakese, o advogado que representa os cidadãos, disse à AFP que, embora seus clientes tenham profunda admiração pelo Mônaco, eles acreditam que certas pessoas manipularam essa reputação para explorar o povo do país.
O objetivo declarado do patrocínio era impulsionar o turismo, atrair investimentos estrangeiros e alavancar a expertise esportiva do Mônaco para desenvolver o futebol local. No entanto, os críticos se opõem veementemente a essa narrativa. Eles destacam a forte ironia de que a maioria das nações europeias atualmente desaconselha viagens turísticas ao país assolado por conflitos. Os oponentes insistem que canalizar milhões de euros para o futebol de elite europeu é uma grave má alocação de recursos que deveriam ser dedicados à infraestrutura doméstica, tão necessária.
Ministro do Esporte do Congo sob investigação
A queixa judicial centra-se especificamente em Didier Budimbu, ministro dos Esportes da República Democrática do Congo. A acusação afirma que a execução deste contrato multimilionário ignorou completamente os regulamentos estabelecidos em matéria de contratos públicos. Os queixosos alegam uma ausência flagrante de rubricas orçamentais específicas e apontam para uma total ausência de qualquer processo de concurso público, levantando sérias suspeitas sobre a verdadeira natureza da transação financeira entre o governo e o clube.
“Estamos entrando em uma lógica de práticas ilegais com propinas e comissões; há questões a serem verificadas”, disse Diakese. As irregularidades processuais sugerem aos reclamantes um esforço calculado para contornar a transparência. Após uma avaliação inicial da denúncia, o Ministério Público Financeiro Nacional da França (PNF) determinou que o assunto justificava medidas adicionais e transmitiu oficialmente um encaminhamento ao Procurador-Geral de Mônaco para aprofundar as complexas vias financeiras do negócio.
Examinando as origens dos fundos
O principal objetivo da investigação recém-aberta em Mônaco é rastrear e examinar meticulosamente a origem dos fundos usados para financiar o patrocínio de € 4,8 milhões. As autoridades pretendem descobrir se o dinheiro constitui lavagem de ativos públicos desviados. Os registros financeiros e as transações associadas ao acordo serão rigorosamente examinados para garantir que nenhum fundo ilícito tenha sido integrado ao sistema financeiro do Principado por meio dessa parceria esportiva.
Em resposta à situação jurídica em curso, Mônaco manteve uma postura cooperativa em relação à investigação preliminar. Quando abordado pela AFP para comentar as alegações e a investigação subsequente, o clube forneceu uma resposta concisa. “O AS Monaco toma nota e permanece à disposição das autoridades competentes”, afirmou um porta-voz.
