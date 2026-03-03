Promotores abrem investigação sobre Mônaco por supostas práticas de lavagem de dinheiro e corrupção relacionadas ao patrocínio da República Democrática do Congo

De acordo com a Agence France-Presse (AFP), o Procurador-Geral do Mónaco iniciou um inquérito preliminar sobre as relações comerciais entre o Mónaco e a República Democrática do Congo. Fontes judiciais confirmaram na terça-feira que esta ação judicial decorre de uma queixa formal apresentada por dois cidadãos congoleses anónimos residentes em França. Estes manifestaram profunda preocupação com possíveis práticas financeiras irregulares dissimuladas no acordo desportivo.

O foco da investigação é um contrato de patrocínio estabelecido em junho de 2025 entre o clube de futebol monegasco e o governo congolês. O acordo, estimado em € 4,8 milhões ao longo de três temporadas, apresenta predominantemente o slogan “R.D. Congo - Coração da África” nas mangas dos jogadores. Embora existam parcerias semelhantes e de maior valor com o FC Barcelona e o AC Milan, este acordo específico do Mônaco despertou imediatamente suspeitas entre figuras da oposição e a diáspora.