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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Promise David se destaca como titular enquanto falhas defensivas custam caro, a preocupação com Alphonso Davies aumenta e a campanha do Canadá na Copa do Mundo em casa chega ao fim - Vencedores e perdedores do jogo Canadá x Suíça

Vencedores & perdedores
Especiais e Opinião
Análises
Suíça x Canadá
Suíça
Canadá
Copa do Mundo
P. David
A. Davies
J. Marsch

O Canadá está classificado para as oitavas de final, mas uma derrota custosa para a Suíça encerrou sua trajetória na Copa do Mundo em casa, enquanto Promise David impressionou e as preocupações em torno de Alphonso Davies aumentaram.

VANCOUVER — Diante de quase 53 mil torcedores no BC Place, as esperanças do Canadá de disputar mais uma partida em casa na Copa do Mundo de 2026 foram frustradas por dois erros defensivos na derrota por 2 a 1 para a Suíça nesta quarta-feira.

O BC Place sediará mais três partidas, incluindo a partida da Suíça nas oitavas de final e, possivelmente, um confronto nas quartas de final, mas a trajetória do Canadá em solo nacional chegou ao fim. Embora os Les Rouges tenham oferecido uma resistência imensa, pequenos erros e a qualidade avassaladora da Suíça acabaram decidindo o confronto decisivo. 

Após um primeiro tempo sem gols, Ruben Vargas abriu o placar com uma chance clara na trave de fundo aos 46 minutos, antes que o jovem astro de 20 anos, Johan Manzambi, marcasse seu terceiro gol no torneio, o que se mostrou suficiente para conter a pressão do Canadá no final da partida e o único gol de Promise David. 

Aqui, o GOAL analisa os vencedores e os perdedores da partida, enquanto a seleção canadense se prepara para seguir para os Estados Unidos para uma partida das oitavas de final em Los Angeles, provavelmente contra a Coreia do Sul. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Promise David

    Cyle Larin e Joanthan David impressionaram tanto contra o Catar que a ideia de tirá-los da escalação titular teria sido impensável — mas o atacante mais eficaz do Canadá é Promise David, e ele provou isso ao entrar em campo aos 74 minutos no lugar de Tajon Buchanan. 

    O atacante do Royale Union Saint-Gilloise, que sofreu uma grave lesão no quadril e passou por uma cirurgia em fevereiro, se apressou a se recuperar a tempo para a Copa do Mundo e marcou um gol logo em seu primeiro toque na bola, antes mesmo que o locutor do estádio tivesse anunciado sua entrada em campo. 

    Sua presença e sua imponente estatura de seis pés e cinco dão ao Canadá um elemento completamente diferente no ataque, e sua forma física continuou a melhorar ao longo da fase de grupos. Se ele estiver em plena forma para os 90 minutos, seu gol e impacto imediato podem garantir-lhe uma vaga na equipe titular, provavelmente ao lado de Jonathan David, nas oitavas de final. 

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Torcedores do Canadá

    As cenas que vieram de Vancouver nos últimos dois jogos foram algumas das melhores de todo o torneio, com milhares de torcedores lotando as ruas ao redor do BC Place em uma marcha icônica rumo à partida. No estádio, os sons eram ensurdecedores sempre que o Canadá tinha um momento de destaque. 

    Parecia que o BC Place tinha mesmo o ar de uma fortaleza, e as arquibancadas de dois andares envolviam o campo em uma onda de som, especialmente com o teto retrátil fechado. Infelizmente para o Canadá, essas cenas chegaram ao fim. 

    Sim, haverá bom público nos bares e nas festas para assistir aos jogos quando a seleção for para Los Angeles enfrentar provavelmente a Coreia do Sul, mas o ímpeto que a equipe vinha construindo nas comunidades locais — e a possibilidade de uma campanha significativa na Copa do Mundo em solo nacional — agora se foram. 

    Para Vancouver, também há preocupações. O Vancouver Whitecaps ainda busca uma solução de longo prazo na cidade para evitar a mudança, e a possibilidade de sediar uma Copa do Mundo, uma Copa América ou mesmo uma Copa Ouro na cidade parece improvável. Por mais que Vancouver tenha demonstrado paixão pela Copa do Mundo neste verão, os torcedores agora terão que se contentar com a Suíça nas oitavas de final — e, potencialmente, nas quartas de final. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: As suspensões do Canadá

    As lesões continuam sendo uma das principais preocupações do Canadá, mas os Les Rouges não precisarão se preocupar com a ausência de nenhum jogador nas oitavas de final devido ao acúmulo de cartões amarelos ou a suspensões por cartões vermelhos. 

    Antes da partida desta quarta-feira, três dos quatro defensores titulares já haviam recebido um cartão amarelo anteriormente, seja contra o Catar ou contra a Bósnia e Herzegovina, o que significava que, caso recebessem mais um cartão, estariam suspensos para a próxima partida. 

    O Canadá não deixou que isso afetasse suas entradas, e os erros que levaram aos gols da Suíça se devem, em grande parte, ao posicionamento. Agora, os jogadores de Marsch terão a ficha limpa ao enfrentarem a primeira fase eliminatória do país. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Derek Cornelius

    Derek Cornelius não foi o único culpado por nenhum dos gols, mas seu posicionamento não ajudou. No primeiro gol, ele se avançou demais para marcar seu jogador, deixando Alistair Johnston responsável por marcar o atacante central no primeiro poste. Com Vargas totalmente livre pela direita, foi uma finalização simples, na qual Crépeau teve pouca chance de se posicionar, muito menos defender. 

    Momentos depois, um erro de comunicação entre Cornelius e Luc De Fougerolles permitiu que Johan Manzambi avançasse ao lado de Breel Embolo, antes de chutar com tanta velocidade que Crépeau não conseguiu defender. Após um primeiro tempo impressionante, não foi o início de segundo tempo que o Canadá havia imaginado, e a Suíça aproveitou as oportunidades que lhe foram oferecidas. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Johan Manzambi

    O jovem astro da Suíça, Johan Manzambi, mostrou todo o seu potencial na partida decisiva, estando à altura do momento em sua primeira partida como titular na Copa do Mundo e mantendo a excelente fase após marcar dois gols em 19 minutos na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina. 

    Normalmente atuando como volante, ele recebeu a missão de assumir uma função mais ofensiva e marcou um gol e deu uma assistência, além de criar duas chances e atormentar o meio-campo canadense. Considerando a oportunidade que lhe foi dada e o desempenho que apresentou, é de se esperar que ele seja titular na próxima partida, quando a Suíça retornar ao BC Place para a fase de 32. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: O descanso do Canadá e Alphonso Davies

    Ainda há uma chance de o Canadá causar algum impacto nesta Copa do Mundo, e a seleção disputará uma partida das oitavas de final pela primeira vez, embora não seja em casa. No entanto, o capitão e astro do Bayern de Munique, Alphonso Davies, pode nem chegar a entrar em campo. Vinte e quatro horas depois de Marsch ter afirmado que o jogador de 25 anos provavelmente entraria em campo, ele nem sequer fez o aquecimento enquanto o Canadá preparava seu banco de reservas no segundo tempo. 

    Se o Canadá tivesse conquistado o ponto, teria desfrutado de sete dias de folga e uma chance de descansar e se recuperar, além de mais uma oportunidade para Davies atingir seu ritmo ideal. Em vez disso, serão três dias de descanso antes da partida das oitavas de final no domingo, quando a equipe terá que lidar com a contratura muscular de Eustaquio — que o deixou fora da escalação inicial na quarta-feira —, além de ter menos tempo de descanso para todo o time. 