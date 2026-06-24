Promise David se destaca como titular enquanto falhas defensivas custam caro, a preocupação com Alphonso Davies aumenta e a campanha do Canadá na Copa do Mundo em casa chega ao fim - Vencedores e perdedores do jogo Canadá x Suíça

VANCOUVER — Diante de quase 53 mil torcedores no BC Place, as esperanças do Canadá de disputar mais uma partida em casa na Copa do Mundo de 2026 foram frustradas por dois erros defensivos na derrota por 2 a 1 para a Suíça nesta quarta-feira.
O BC Place sediará mais três partidas, incluindo a partida da Suíça nas oitavas de final e, possivelmente, um confronto nas quartas de final, mas a trajetória do Canadá em solo nacional chegou ao fim. Embora os Les Rouges tenham oferecido uma resistência imensa, pequenos erros e a qualidade avassaladora da Suíça acabaram decidindo o confronto decisivo.
Após um primeiro tempo sem gols, Ruben Vargas abriu o placar com uma chance clara na trave de fundo aos 46 minutos, antes que o jovem astro de 20 anos, Johan Manzambi, marcasse seu terceiro gol no torneio, o que se mostrou suficiente para conter a pressão do Canadá no final da partida e o único gol de Promise David.
Aqui, o GOAL analisa os vencedores e os perdedores da partida, enquanto a seleção canadense se prepara para seguir para os Estados Unidos para uma partida das oitavas de final em Los Angeles, provavelmente contra a Coreia do Sul.