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“Prometo trazer essa taça de volta” - Nico Paz promete glórias futuras para a Argentina após a decepção na final da Copa do Mundo
Espanha conquista o título mundial
A resistência obstinada da Argentina foi finalmente quebrada depois que a equipe ficou com 10 jogadores em campo, após a expulsão de Enzo Fernández nos acréscimos. Ferran Torres marcou o gol decisivo aos 106 minutos, garantindo uma vitória apertada por 1 a 0 para a Espanha em Nova York. A dolorosa derrota na prorrogação acabou com os sonhos dos atuais campeões de conquistar dois títulos mundiais consecutivos de uma forma de partir o coração.
Meio-campista faz promessa emocionante
Apesar de ter assistido ao final tenso do jogo do banco de reservas, Paz ainda demonstrou verdadeira maturidade ao acessar imediatamente o Instagram para animar seus companheiros de equipe. O talentoso jovem fez questão de elogiar o incrível empenho de seu compatriota antes de fazer uma homenagem elegante aos adversários vitoriosos.
Paz disse: “Hoje, mais do que nunca, estou orgulhoso de representar este país, esta seleção, e de fazer parte de um grupo de pessoas incríveis que dão tudo por estas cores e deixam seu coração e sua alma em campo a todo momento. Só posso dizer obrigado a todos eles.
“Prometo dar absolutamente tudo de mim para trazer esta taça de volta para a Argentina.
“Parabéns à Espanha e a todos os espanhóis.
“Argentina, sempre nos momentos bons e ruins.”
Final acirrada acaba se tornando desagradável
A final em Nova York foi uma batalha tática e acirrada de desgaste, constantemente interrompida por faltas brutais e por um bizarro intervalo de 27 minutos para um show musical com celebridades. Fora de campo, a delegação espanhola passou grande parte da partida furiosa com o árbitro Slavko Vincic, alegando que ele foi muito brando com algumas entradas violentas dos sul-americanos.
Embora a derrota encerre um ciclo doloroso para os atuais campeões, a La Roja fez história ao se tornar o primeiro país a dominar simultaneamente o futebol masculino e feminino.
- AFP
Os jovens lideram a reconstrução futura
A incapacidade de manter o título provavelmente acelerará uma transição no vestiário de Lionel Scaloni antes do próximo ciclo de grandes torneios. Talentos emergentes como Paz agora devem ganhar muito mais espaço, já que a comissão técnica busca aposentadoria gradual de alguns veteranos que já estão em declínio. O primeiro grande desafio da equipe será clarear as ideias e se reerguer para que possam cumprir a promessa de trazer um título de volta a Buenos Aires.
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