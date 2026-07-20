“Prometo trazer essa taça de volta” - Nico Paz promete glórias futuras para a Argentina após a decepção na final da Copa do Mundo

Apesar de ter assistido ao final tenso do jogo do banco de reservas, Paz ainda demonstrou verdadeira maturidade ao acessar imediatamente o Instagram para animar seus companheiros de equipe. O talentoso jovem fez questão de elogiar o incrível empenho de seu compatriota antes de fazer uma homenagem elegante aos adversários vitoriosos.

Paz disse: “Hoje, mais do que nunca, estou orgulhoso de representar este país, esta seleção, e de fazer parte de um grupo de pessoas incríveis que dão tudo por estas cores e deixam seu coração e sua alma em campo a todo momento. Só posso dizer obrigado a todos eles.

“Prometo dar absolutamente tudo de mim para trazer esta taça de volta para a Argentina.

“Parabéns à Espanha e a todos os espanhóis.

“Argentina, sempre nos momentos bons e ruins.”







