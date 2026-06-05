Promessas absurdas de transferências e métodos sujos: no Real Madrid, está em curso uma campanha eleitoral desonesta pela presidência

No entanto, a eleição deste ano não se resume apenas a duas gerações e personalidades totalmente diferentes disputando os votos dos sócios; os pontos centrais relativos ao rumo futuro do clube também não poderiam estar mais distantes entre os dois candidatos.

Riquelme já se posicionou claramente contra o projeto de Pérez de vender participações do clube a investidores, a fim de não ficar para trás na disputa financeira com os grandes clubes da Premier League e com clubes financiados por investidores, como o Paris Saint-Germain. Ele defende que “o Real Madrid continue pertencendo 100% aos seus torcedores”, explicou o jogador de 37 anos em um comunicado. De qualquer forma, Riquelme se vê mais como alguém que quer fortalecer os direitos dos chamados “socios” e não restringi-los cada vez mais. Ele rejeita categoricamente o limite de 100 mil sócios proposto por Pérez, assim como a introdução de direitos especiais para torcedores de longa data.

Os dois candidatos também apresentam diferenças significativas na política de contratações que pretendem adotar. Aqui, parece até que eles querem se superar mutuamente com “presentes” para os torcedores. O atual presidente, Pérez, atrai com a contratação de Ibrahima Konaté, do Liverpool, além de outro reforço para a defesa, cujo nome não foi revelado, e um atacante igualmente misterioso do nível de Cristiano Ronaldo.

Riquelme, por outro lado, além de Rodri, que já estaria na lista de desejos interna dos madrilenos há alguns anos, também quer trazer seu atual companheiro de clube no ManCity, Erling Haaland, para o Estádio Santiago Bernabéu.

Pelo menos nessa frente, Riquelme parece ter a vitória garantida com o nome brilhante do norueguês, mesmo que tenha havido grande resistência nessa questão ainda na madrugada de quarta para quinta-feira. Primeiro por parte do pai de Haaland, Alf-Inge, e da assessora Rafaela Pimenta, e depois também pelo próprio Manchester City, que anunciou imediatamente medidas legais.

Riquelme também planeja mudanças de longo alcance na área da direção esportiva. Lá, o jogador de 37 anos gostaria de ver ninguém menos que a lenda do clube Raúl González Blanco no cargo de diretor esportivo no futuro — o ex-atacante da seleção espanhola é, junto com o ex-goleiro Iker Casillas, um dos mais proeminentes apoiadores de Riquelme.

Pérez, por outro lado, com o gênio da economia Anas Laghrari ao seu lado, deixaria o cargo totalmente vago e, em vez disso, concederia a José Mourinho um segundo mandato no Real Madrid como uma espécie de “gerente de equipe”. O clube dele, o Benfica, abriu caminho na quinta-feira em um comunicado oficial e confirmou que, em caso de vitória nas eleições, Pérez “tem a firme intenção” de contratar “The Special One” por uma taxa de transferência fixada em 15 milhões de euros.

Riquelme, por sua vez, não vê o português com bons olhos na situação atual e anunciou, caso vença a eleição, a contratação de outro técnico, “mais sustentável”, que já teria dado um compromisso firme. Um técnico como os torcedores dos Blancos supostamente desejariam e como um clube do porte do Real Madrid também merece. Segundo informações, o jogador de 37 anos é considerado um grande fã de Mikel Arteta, do Arsenal; no entanto, o nome de Jürgen Klopp continua circulando em relação a um retorno à comanda do time real.