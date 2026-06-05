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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Promessas absurdas de transferências e métodos sujos: no Real Madrid, está em curso uma campanha eleitoral desonesta pela presidência

La Liga
Especiais e Opinião
Real Madrid

Na campanha para a presidência do Real Madrid, o tom entre o atual presidente, Florentino Pérez, e o adversário, Enrique Riquelme, está ficando cada vez mais acirrado. Ambos se superam com promessas absurdas de contratações caso vençam as eleições, e parece que nem mesmo meios desleais são descartados.

A transferência de Luís Figo para o Real Madrid, no verão de 2000, continua sendo até hoje uma das lendas mais espetaculares da história do futebol. Quando, naquela época, um tal de Florentino Pérez se candidatou à presidência do clube real e prometeu em voz alta que, caso fosse eleito, tiraria o astro português do odiado rival FC Barcelona, muitos esfregaram os olhos, surpresos.

Como azarão, “Nobody” Pérez, um ex-político e empreiteiro de 53 anos na época, que já havia sido derrotado por Ramón Mendoza nas eleições presidenciais de 1994, entrou na disputa contra o ex-presidente Lorenzo Sanz, muito querido pelos torcedores e já falecido. Mesmo após seu sensacional anúncio sobre a transferência, poucos especialistas acreditavam que ele realmente seria eleito para o cargo — incluindo o próprio Figo.

  • Figo negou o assunto durante o Campeonato Europeu da época, quase em pânico, referiu-se ao contrato em vigor com os catalães e prometeu ficar — provavelmente na esperança de que, nas eleições em Madri, o favorito, Lorenzo Sanz, acabasse por se impor e o acordo previamente estabelecido com Pérez se tornasse nulo.

    Os cerca de 80 mil sócios dos Blancos na época acabariam por frustrar esses planos. Seduzidos pelas promessas de Pérez, elegeram o empreendedor como seu presidente por uma maioria de pouco mais de 3.000 votos. Figo foi para Madri e tornou-se persona non grata em Barcelona, mas, em retrospecto, isso provavelmente não importou nem um pouco para Pérez. Com sua manobra inteligente, ele conseguiu o que queria: a presidência do clube provavelmente mais brilhante do futebol mundial.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Perez espera que a reeleição fortaleça sua posição no Real Madrid

    Mais de 25 anos se passaram desde então e, com exceção de uma breve interrupção entre 2006 e 2009, Pérez continua sendo o homem mais poderoso do Real Madrid. Assim como em 2000, as eleições presidenciais estão novamente se aproximando em Madri e, mais uma vez, as promessas dos candidatos em relação ao elenco ganham destaque.

    O que desencadeou as eleições antecipadas foi uma coletiva de imprensa tão extraordinária quanto memorável do presidente ainda em exercício, na qual ele partiu para uma crítica generalizada contra seus inúmeros críticos, jornalistas indesejáveis, árbitros e, claro, o FC Barcelona. Ele próprio anunciou não ter medo de novas eleições e querer se submeter ao voto dos sócios, sabendo que ainda é o homem certo para o cargo.

    Em tempos difíceis no esporte, Perez parece querer implementar algumas mudanças drásticas por meio de uma posição fortalecida, que ele obviamente espera obter com sua reeleição. Talvez o presidente, depois de ter dificultado durante anos os critérios para a candidatura (pelo menos 20 anos de filiação e 10 a 15% do faturamento do Real Madrid em capital próprio), não tenha contado com o fato de que, em Enrique Riquelme, tem agora um adversário com chances reais de se tornar o novo homem forte do clube madrilenho.

    Menos de 24 horas se passaram após a coletiva de imprensa para que o desafiante se atrevesse a sair da toca. Em uma carta aberta publicada pela mídia espanhola, Riquelme primeiro ofereceu um diálogo a Pérez, autodenominou-se candidato potencial ao cargo vago e defendeu que se concedesse o tempo necessário ao processo eleitoral.

    Entretanto, a candidatura do espanhol de 37 anos foi confirmada; no próximo domingo, ele concorrerá oficialmente como adversário de Perez nas eleições. Riquelme ganhou notoriedade como gerente no setor de energia na Cox Energy, uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica com projetos e escritórios, entre outros, no México, Chile, Panamá, Colômbia e Espanha. No meio do clube madrilenho, seu nome já é conhecido há muito tempo: já em 2021 havia rumores de que ele pretendia desafiar Pérez em seu cargo, mas tudo não passou de meras especulações.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Perez quer Konate e Mourinho, Riquelme quer Haaland e Rodri

    No entanto, a eleição deste ano não se resume apenas a duas gerações e personalidades totalmente diferentes disputando os votos dos sócios; os pontos centrais relativos ao rumo futuro do clube também não poderiam estar mais distantes entre os dois candidatos.

    Riquelme já se posicionou claramente contra o projeto de Pérez de vender participações do clube a investidores, a fim de não ficar para trás na disputa financeira com os grandes clubes da Premier League e com clubes financiados por investidores, como o Paris Saint-Germain. Ele defende que “o Real Madrid continue pertencendo 100% aos seus torcedores”, explicou o jogador de 37 anos em um comunicado. De qualquer forma, Riquelme se vê mais como alguém que quer fortalecer os direitos dos chamados “socios” e não restringi-los cada vez mais. Ele rejeita categoricamente o limite de 100 mil sócios proposto por Pérez, assim como a introdução de direitos especiais para torcedores de longa data.

    Os dois candidatos também apresentam diferenças significativas na política de contratações que pretendem adotar. Aqui, parece até que eles querem se superar mutuamente com “presentes” para os torcedores. O atual presidente, Pérez, atrai com a contratação de Ibrahima Konaté, do Liverpool, além de outro reforço para a defesa, cujo nome não foi revelado, e um atacante igualmente misterioso do nível de Cristiano Ronaldo.

    Riquelme, por outro lado, além de Rodri, que já estaria na lista de desejos interna dos madrilenos há alguns anos, também quer trazer seu atual companheiro de clube no ManCity, Erling Haaland, para o Estádio Santiago Bernabéu.

    Pelo menos nessa frente, Riquelme parece ter a vitória garantida com o nome brilhante do norueguês, mesmo que tenha havido grande resistência nessa questão ainda na madrugada de quarta para quinta-feira. Primeiro por parte do pai de Haaland, Alf-Inge, e da assessora Rafaela Pimenta, e depois também pelo próprio Manchester City, que anunciou imediatamente medidas legais.

    Riquelme também planeja mudanças de longo alcance na área da direção esportiva. Lá, o jogador de 37 anos gostaria de ver ninguém menos que a lenda do clube Raúl González Blanco no cargo de diretor esportivo no futuro — o ex-atacante da seleção espanhola é, junto com o ex-goleiro Iker Casillas, um dos mais proeminentes apoiadores de Riquelme.

    Pérez, por outro lado, com o gênio da economia Anas Laghrari ao seu lado, deixaria o cargo totalmente vago e, em vez disso, concederia a José Mourinho um segundo mandato no Real Madrid como uma espécie de “gerente de equipe”. O clube dele, o Benfica, abriu caminho na quinta-feira em um comunicado oficial e confirmou que, em caso de vitória nas eleições, Pérez “tem a firme intenção” de contratar “The Special One” por uma taxa de transferência fixada em 15 milhões de euros.

    Riquelme, por sua vez, não vê o português com bons olhos na situação atual e anunciou, caso vença a eleição, a contratação de outro técnico, “mais sustentável”, que já teria dado um compromisso firme. Um técnico como os torcedores dos Blancos supostamente desejariam e como um clube do porte do Real Madrid também merece. Segundo informações, o jogador de 37 anos é considerado um grande fã de Mikel Arteta, do Arsenal; no entanto, o nome de Jürgen Klopp continua circulando em relação a um retorno à comanda do time real.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    Será que a era de Pérez no Real Madrid está chegando ao fim?

    A eleição deste domingo mostrará se os sócios do Real Madrid se deixam impressionar — ou até mesmo influenciar — pela profusão de nomes famosos citados pelos candidatos. Enquanto Pérez, de 79 anos, se apresenta nos cartazes espalhados por toda Madrid — com sua imagem estampada — como o guardião do sucesso e destaca as conquistas alcançadas sob sua liderança, seu adversário propaga mais o início de uma nova era que os Blancos alcançariam sob sua liderança.

    O fato é que, nos últimos quase 20 anos, ninguém esteve tão perto de pôr fim à era Pérez nos Blancos. Isso também explicaria por que, segundo reportagens da mídia espanhola, o atual presidente teria lançado uma campanha nas redes sociais com centenas de bots, que, em mais de 29.000 postagens, criaram um clima contra Riquelme e, ao mesmo tempo, fizeram propaganda para Pérez.

    O dirigente de 79 anos, aparentemente, continua disposto a recorrer a todos os meios possíveis para garantir sua reeleição. Da mesma forma que já aconteceu há pouco mais de 25 anos.