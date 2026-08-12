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Ryan - FluminenseLeonardo Brasil/FFC
Gabriel Marin

Promessa do Fluminense assina primeiro contrato profissional com multa de € 60 milhões

Fluminense

Atacante Ryan, de 16 anos, é considerado uma das principais joias de Xerém e fica vinculado ao clube até julho de 2029

O Fluminense formalizou na última terça-feira (11) o primeiro contrato profissional do atacante Ryan, de apenas 16 anos. Considerado uma das principais promessas formadas em Xerém, o jovem assinou vínculo com o clube até julho de 2029, em mais um movimento da diretoria para proteger e valorizar os talentos de suas categorias de base.

Para resguardar o jogador do interesse de clubes do exterior, o Fluminense estabeleceu uma multa rescisória de € 60 milhões, aproximadamente R$ 358 milhões. O valor segue o padrão adotado pelo clube nos primeiros contratos profissionais de suas principais joias.

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  • Da transição do futsal à promessa de Xerém

    Carioca, Ryan chegou ao Fluminense em 2018, aos oito anos de idade. O atacante iniciou sua formação durante o processo de transição do futsal para o futebol de campo e, desde então, passou pelas categorias de base do clube até ganhar protagonismo entre os jogadores mais jovens.

    A evolução do atleta vem sendo acompanhada de resultados expressivos. Em 2025, Ryan participou das campanhas que terminaram com os títulos da Copa Rio sub-15, da Taça Guanabara sub-15 e da Morozov Cup sub-15, competição disputada na Rússia. O atacante também integrou o elenco campeão do Torneio Guilherme Embry sub-16.

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  • Ryan - FluminenseLeonardo Brasil/FFC

    Protagonismo em duas categorias

    Atualmente, Ryan vive um momento de destaque duplo na base tricolor. Pelo sub-16, o atacante é o artilheiro e uma das principais peças da equipe que garantiu vaga na decisão da Copa Rio sub-16. Na final, o Fluminense terá pela frente o Flamengo, em um clássico que vale o título da competição.

    Já no sub-17, Ryan também aparece com frequência entre os titulares. Somando as disputas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca da categoria, o jovem acumula três gols em dez partidas.

    O desempenho em diferentes categorias reforça a avaliação do Fluminense sobre o potencial do atacante e ajuda a explicar a decisão de estabelecer uma multa milionária no primeiro contrato profissional.

  • Ryan mira títulos e futuro como ídolo

    Após a assinatura do vínculo, o atacante celebrou o momento e destacou a vontade de seguir evoluindo no clube. Ryan também projetou os próximos desafios da temporada e revelou o desejo de construir uma trajetória marcante com a camisa tricolor.

    "Estou muito grato por tudo o que vem acontecendo na minha vida. A sensação é muito boa. Espero fazer gol para ajudar a equipe a manter a liderança do Brasileirão sub-17 e, se Deus quiser, ser campeão da Copa Rio sub-16 contra o Flamengo. Vou continuar trabalhando, porque quero ganhar bastante títulos, ser um grande ídolo desse clube maravilhoso e ter minha família sempre por perto".

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  • Ryan - FluminenseLeonardo Brasil/FFC

    Fluminense protege mais uma joia de Xerém

    A assinatura do contrato profissional de Ryan reforça a estratégia do Fluminense de valorizar seus talentos formados em Xerém. Além de garantir estabilidade contratual para o jovem, o acordo estabelece uma proteção financeira diante de um eventual interesse de outros clubes, especialmente do mercado internacional.

    Com vínculo até julho de 2029 e multa rescisória de € 60 milhões, Ryan passa a ter seu futuro ainda mais ligado ao Fluminense justamente em um momento de ascensão nas categorias de base. O próximo passo será transformar o protagonismo conquistado entre os jovens em espaço no futebol profissional.

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