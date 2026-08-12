Promessa do Fluminense assina primeiro contrato profissional com multa de € 60 milhões

O Fluminense formalizou na última terça-feira (11) o primeiro contrato profissional do atacante Ryan, de apenas 16 anos. Considerado uma das principais promessas formadas em Xerém, o jovem assinou vínculo com o clube até julho de 2029, em mais um movimento da diretoria para proteger e valorizar os talentos de suas categorias de base.

Para resguardar o jogador do interesse de clubes do exterior, o Fluminense estabeleceu uma multa rescisória de € 60 milhões, aproximadamente R$ 358 milhões. O valor segue o padrão adotado pelo clube nos primeiros contratos profissionais de suas principais joias.