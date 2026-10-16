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Promessa do Tottenham, Mikey Moore revela por que recusou propostas da Premier League para seguir os passos de Jude Bellingham na Alemanha
Saindo da zona de conforto
Moore explicou sua decisão de se juntar ao Colônia neste verão e admitiu que buscou deliberadamente um desafio fora do ambiente familiar do futebol inglês. Apesar de ter tido várias oportunidades para permanecer na Premier League ou na Championship, o jovem sentiu que se mudar para o exterior era a melhor maneira de acelerar seu desenvolvimento profissional. O atacante, que recentemente passou um período no Rangers, gigante escocês, já conquistou uma vaga entre os titulares na Alemanha e disputou as últimas três partidas do Colônia no campeonato.
Ao explicar o que o levou a tomar essa decisão, Moore destacou a vontade de se testar contra adversários de elite do futebol europeu. “Eu tinha opções para ficar na Inglaterra e talvez permanecer onde me sinto um pouco mais à vontade. Mas, no fim das conversas, cabia a mim escolher um time, e eu queria sair um pouco da minha zona de conforto para me testar em um campeonato de alto nível, uma das cinco principais ligas”, disse o atacante à BBC Radio 5.
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Seguindo o modelo de Bellingham
A ida de Moore faz parte de uma tendência crescente de jovens talentos ingleses que vão à Alemanha para aprimorar suas habilidades, seguindo um caminho aberto sobretudo por Jude Bellingham e Jadon Sancho. Os dois se tornaram estrelas de nível mundial durante suas respectivas passagens pelo Borussia Dortmund, e Moore admite que as histórias de sucesso de ambos tiveram um papel decisivo em sua escolha. Ele vê a Bundesliga como uma liga que realmente confia nos jovens e oferece o ambiente ideal para um atacante ambicioso fazer a transição para o futebol profissional.
“Ao longo dos anos, vimos muitos jovens jogadores virem para cá. E, obviamente, há exemplos muito, muito bons de jogadores de nível mundial, como Jude Bellingham e Sancho, que se saíram muito bem”, revelou Moore.
Impacto imediato e confiança do clube
Desde que chegou à Alemanha, Moore não perdeu tempo para mostrar seu valor e foi titular nas últimas três partidas do Colônia pelo campeonato. O adolescente destacou que a confiança demonstrada de imediato pela comissão técnica foi um fator importante em sua adaptação. Ele agradeceu pela confiança depositada nele tão cedo em sua passagem pelo clube, o que lhe permitiu se concentrar nas exigências táticas e físicas da liga.
Moore estava preparado para a intensidade do futebol alemão, mas vivenciá-la de perto confirmou que fez a escolha certa. “Quando conversávamos, todos diziam que achavam que seria uma experiência muito boa para mim conhecer esse tipo de futebol. É muito intenso. Há grandes equipes na liga. Então, sim, para mim, foi uma decisão óbvia”, acrescentou o jogador emprestado pelo Tottenham.
- AFP
Um reencontro com uma lenda do Tottenham
Olhando para a frente, um dos momentos mais aguardados do empréstimo de Moore será a chance de enfrentar Harry Kane, ex-ídolo do Tottenham. Com o Colônia programado para jogar contra o Bayern de Munique no mês que vem, o jovem está ansioso para dividir o campo com seu antigo mentor. Moore relembrou os treinos ao lado do capitão da Inglaterra sob o comando de Antonio Conte e descreveu a capacidade de finalização de Kane como algo que nunca havia visto antes.
Além da disputa, Moore espera conseguir uma lembrança específica do encontro na Allianz Arena. “Vou fazer o possível para conseguir essa camisa”, admitiu.
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