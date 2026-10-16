Promessa do Tottenham, Mikey Moore revela por que recusou propostas da Premier League para seguir os passos de Jude Bellingham na Alemanha

Moore explicou sua decisão de se juntar ao Colônia neste verão e admitiu que buscou deliberadamente um desafio fora do ambiente familiar do futebol inglês. Apesar de ter tido várias oportunidades para permanecer na Premier League ou na Championship, o jovem sentiu que se mudar para o exterior era a melhor maneira de acelerar seu desenvolvimento profissional. O atacante, que recentemente passou um período no Rangers, gigante escocês, já conquistou uma vaga entre os titulares na Alemanha e disputou as últimas três partidas do Colônia no campeonato.

Ao explicar o que o levou a tomar essa decisão, Moore destacou a vontade de se testar contra adversários de elite do futebol europeu. “Eu tinha opções para ficar na Inglaterra e talvez permanecer onde me sinto um pouco mais à vontade. Mas, no fim das conversas, cabia a mim escolher um time, e eu queria sair um pouco da minha zona de conforto para me testar em um campeonato de alto nível, uma das cinco principais ligas”, disse o atacante à BBC Radio 5.