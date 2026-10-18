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Promessa do Liverpool, Rio Ngumoha revela o segredo por trás de sua rápida evolução em Anfield
Impacto ao sair do banco no Brentford
Ngumoha, a mais recente revelação das categorias de base do Liverpool, destacou a importância de uma mentalidade forte após a vitória suada do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford, fora de casa. Com a equipe perdendo por 1 a 0 para o Brentford, que jogava com dez homens, o jogador de 18 anos entrou aos 52 minutos para dar novo fôlego ao time. Sua entrada ajudou a mudar o rumo da partida, e os gols de Victor Munoz e Alexander Isak garantiram os três pontos aos visitantes no Gtech Community Stadium.
“Para quem estava assistindo, foi um jogo de altos e baixos. Mas é para jogos assim que a gente vive, de verdade, e conquistar os três pontos mostra como a mentalidade da equipe é forte. Com certeza é difícil, mas acho que, se você entra em campo com a mentalidade certa, pensando que pode fazer a diferença no jogo, provavelmente consegue fazer qualquer coisa”, explicou Ngumoha ao site oficial do clube.
A confiança do jovem ficou evidente durante sua participação: desde que entrou em campo, ele buscou partir para cima da defesa do Brentford. “Hoje, por exemplo, eu sabia que o jogo seria difícil. Enfrentar o Brentford fora de casa nunca é fácil, e eu só queria entrar com tudo e ajudar a equipe a vencer. Felizmente, conseguimos”, acrescentou.
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Dominando a função de ponta direita
A partida no oeste de Londres foi a oitava de Ngumoha na temporada, e o jovem atuou pela ponta direita. Embora tenha chegado com a reputação de ser um atacante naturalmente mais à vontade pelo lado esquerdo, ele vem ampliando rapidamente suas habilidades para se tornar um jogador de ataque mais completo. Sua evolução nessa função tática tem sido um dos destaques de sua trajetória nesta temporada.
“Acho que melhorei muito pela direita desde o jogo contra o Newcastle. Também estou entendendo melhor a posição. Com certeza, o período com a Inglaterra me ajudou bastante. Agora gosto de jogar pelos dois lados, e isso me dá mais uma opção no meu repertório. É bom”, afirmou o atacante.
A nova geração de talentos de Anfield
Ngumoha não é o único jovem a bater à porta do time principal, já que o clube segue integrando jogadores da base aos elencos relacionados para as partidas. Depois de começarem como titulares no confronto da Champions League contra o LASK, no meio da semana, Ngumoha, Trey Nyoni e Lewis Koumas entraram em campo saindo do banco contra o Brentford. Essa participação frequente em competições de alto nível é vista como fundamental para a transição deles ao time principal no longo prazo.
“Acho que o calendário tem tantos jogos que precisamos aproveitar todas as oportunidades, seja para começar como titular ou para entrar durante a partida. Todos nós estamos fazendo isso, eu, Trey e Koumas, então temos que continuar e seguir no caminho certo”, afirmou.
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Vitória do Brentford desencadeia pesadelo com lesão
Apesar do brilho de Ngumoha contra o Brentford, a vitória foi ofuscada por graves problemas com lesões: Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong se machucaram durante a partida e devem ficar afastados por um longo período. As baixas prolongadas chegam em um momento inoportuno para o Liverpool, que enfrenta uma sequência intensa de jogos. Com pouco tempo para se recuperar, a equipe precisa se reorganizar e se adaptar rapidamente antes de enfrentar o Villarreal na noite de terça-feira.
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