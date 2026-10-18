Ngumoha, a mais recente revelação das categorias de base do Liverpool, destacou a importância de uma mentalidade forte após a vitória suada do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford, fora de casa. Com a equipe perdendo por 1 a 0 para o Brentford, que jogava com dez homens, o jogador de 18 anos entrou aos 52 minutos para dar novo fôlego ao time. Sua entrada ajudou a mudar o rumo da partida, e os gols de Victor Munoz e Alexander Isak garantiram os três pontos aos visitantes no Gtech Community Stadium.

“Para quem estava assistindo, foi um jogo de altos e baixos. Mas é para jogos assim que a gente vive, de verdade, e conquistar os três pontos mostra como a mentalidade da equipe é forte. Com certeza é difícil, mas acho que, se você entra em campo com a mentalidade certa, pensando que pode fazer a diferença no jogo, provavelmente consegue fazer qualquer coisa”, explicou Ngumoha ao site oficial do clube.

A confiança do jovem ficou evidente durante sua participação: desde que entrou em campo, ele buscou partir para cima da defesa do Brentford. “Hoje, por exemplo, eu sabia que o jogo seria difícil. Enfrentar o Brentford fora de casa nunca é fácil, e eu só queria entrar com tudo e ajudar a equipe a vencer. Felizmente, conseguimos”, acrescentou.