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Promessa do Liverpool, Rio Ngumoha fica fora da seleção da Inglaterra para duelo com a Espanha após Thomas Tuchel tomar decisão sobre convocação
Tuchel opta pela experiência em vez da juventude
Thomas Tuchel finalizou os preparativos para a estreia muito aguardada da Inglaterra na Liga das Nações contra a Espanha, mas a notícia sobre a escalação não foi positiva para a joia em ascensão do Liverpool, Ngumoha. O atacante de 18 anos, que vem gerando grande repercussão em Anfield e em St George’s Park, ficou fora da lista do dia do jogo para a partida em Wembley.
O adolescente foi inicialmente chamado por Tuchel para uma convocação completa da seleção principal pela primeira vez no início deste mês, um movimento que muitos viram como um sinal claro da intenção do treinador alemão de dar oportunidade a novos talentos. No entanto, a perspectiva de enfrentar as atuais campeãs mundiais e europeias parece ter levado a comissão técnica da Inglaterra a adotar uma abordagem mais conservadora. Ngumoha agora terá de assistir de fora enquanto a Inglaterra busca alguma revanche pela derrota na final da Euro 2024 diante de um estádio nacional lotado nesta noite.
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Limites do elenco forçam a mão de Tuchel
A decisão de deixar o jogador fora foi motivada exclusivamente por regras administrativas, e não por uma avaliação de seu empenho ou desempenho nos treinamentos. As regras da Uefa limitam rigorosamente as listas de relacionados para o dia do jogo a 23 jogadores, mas, com Tuchel levando um grupo de 24 jogadores para a concentração, inevitavelmente um atleta teve de ser omitido da lista final. Infelizmente para o jogador formado na base do Liverpool, ele foi o único escolhido para ficar fora do jogo de grande destaque contra a equipe de Luis de la Fuente. A exclusão adia temporariamente sua chance de competir contra a elite do futebol internacional, deixando em espera sua oportunidade de pisar no icônico gramado de Wembley.
A ascensão meteórica da mais nova joia do Liverpool
A ausência de Ngumoha da partida talvez seja apenas um pequeno contratempo quando vista no contexto de sua extraordinária trajetória na carreira até aqui. Notavelmente, ele foi um dos cinco jogadores suplementares selecionados para viajar com a seleção principal da Inglaterra para seu período de treinos de pré-Copa do Mundo na Flórida durante o verão. Essa experiência no grupo principal tinha como objetivo acelerar sua familiaridade com o ambiente internacional, e ele claramente causou boa impressão na comissão técnica durante essas sessões do outro lado do Atlântico.
A experiência daquele verão foi rapidamente seguida por uma inesperada estreia pela seleção principal da Inglaterra, na vitória por 1 a 0 em amistoso contra a Nova Zelândia. Ngumoha entrou no segundo tempo e imediatamente chamou a atenção com uma participação vibrante. Com isso, escreveu seu nome na história ao se tornar o quinto jogador mais jovem de todos os tempos a representar a Inglaterra em nível principal.
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Oportunidades futuras na Liga das Nações
Embora o jogo contra a Espanha tenha chegado cedo demais para Ngumoha fazer sua estreia competitiva em casa, a pausa para jogos de seleções oferece várias outras chances para o atacante ganhar minutos. A Inglaterra tem dois jogos marcados contra a Tchéquia e um contra a Croácia nas próximas semanas, o que dá a Tuchel ampla oportunidade para rodar o elenco e observar diferentes opções. A expectativa é de que o treinador alemão administre com cuidado a carga de trabalho de seus principais jogadores, o que deve abrir espaço para que Ngumoha se integre ainda mais à rotação da equipe nos dias de jogo à medida que o período de treinamentos avança.
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