Thomas Tuchel finalizou os preparativos para a estreia muito aguardada da Inglaterra na Liga das Nações contra a Espanha, mas a notícia sobre a escalação não foi positiva para a joia em ascensão do Liverpool, Ngumoha. O atacante de 18 anos, que vem gerando grande repercussão em Anfield e em St George’s Park, ficou fora da lista do dia do jogo para a partida em Wembley.

O adolescente foi inicialmente chamado por Tuchel para uma convocação completa da seleção principal pela primeira vez no início deste mês, um movimento que muitos viram como um sinal claro da intenção do treinador alemão de dar oportunidade a novos talentos. No entanto, a perspectiva de enfrentar as atuais campeãs mundiais e europeias parece ter levado a comissão técnica da Inglaterra a adotar uma abordagem mais conservadora. Ngumoha agora terá de assistir de fora enquanto a Inglaterra busca alguma revanche pela derrota na final da Euro 2024 diante de um estádio nacional lotado nesta noite.