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Promessa do Borussia Dortmund, Mathis Albert faz história pela seleção dos EUA como o mais jovem artilheiro de todos os tempos em eletrizante vitória por 4 a 2 sobre o Chile e supera o recorde de Christian Pulisic
Albert escreve seu nome na história
A seleção masculina dos Estados Unidos testemunhou o início de uma nova era em St. Louis, quando Albert se tornou o jogador mais jovem a marcar pela equipe principal. Durante uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre o Chile, o ponta do Dortmund balançou as redes nos acréscimos para selar o resultado. Com apenas 17 anos e 131 dias, ele oficialmente superou Pulisic, que detinha o recorde desde que marcou contra a Bolívia em 2016, aos 17 anos e 253 dias. O gol histórico saiu quando Albert foi o mais rápido para reagir a uma bola solta, finalizando em um chute que explodiu no travessão e entrou, provocando comemorações eufóricas no Energizer Park.
Esse momento recordista é o capítulo mais recente de uma ascensão meteórica para o natural da Carolina do Sul. Depois de já ter feito sua estreia na Bundesliga pelo Dortmund no início deste ano, Albert está rapidamente provando que pode lidar com a pressão do cenário internacional. Ao refletir sobre a integração de seus talentos mais jovens, o técnico Mauricio Pochettino disse: "Eles são adolescentes, mas são maduros o suficiente para competir. Jogar com jovens de 16, 17, 18 e 19 anos pode ser bom, ou pode ser tendência... mas o mais importante é que, quando chamamos esses garotos, temos certeza de que eles vão render. É só uma questão de tempo".
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Um thriller de ida e volta em St. Louis
A partida em si foi uma montanha-russa de emoções que começou com um gol de abertura de Sebastian Berhalter, que aproveitou uma inteligente deixa de seu colega adolescente Julian Hall. No entanto, o Chile reagiu de forma agressiva, com Diego Ulloa e Maximiliano Gutierrez marcando um gol cada, antes e depois do intervalo, para dar brevemente a liderança aos visitantes. A USMNT respondeu quase imediatamente com Hall, que cabeceou para o gol após cruzamento de Gio Reyna para empatar o placar em 2 a 2. A jovem seleção americana mostrou grande resiliência diante de uma equipe chilena física, que teve dificuldades para conter a velocidade da linha de frente reformulada por Pochettino.
A intensidade do jogo permaneceu alta até o apito final, com os anfitriões eventualmente descolando no placar. Chris Richards recolocou os americanos em vantagem com uma cabeçada forte após cobrança de escanteio, antes de a contribuição histórica tardia de Albert colocar o jogo fora de alcance. A vitória serviu como uma homenagem apropriada ao veterano defensor Tim Ream, que foi homenageado com uma cerimônia antes da partida após a confirmação de sua aposentadoria da seleção.
Estrela em ascensão da linha de produção do Dortmund
A trajetória de Albert rumo aos livros de recordes da seleção nacional segue um caminho familiar para os torcedores americanos. Assim como Pulisic e Reyna antes dele, o ponta está lapidando seu jogo na Alemanha. Antes de se transferir para a Europa, o jogador nascido na Carolina do Sul passou pela academia do LA Galaxy, onde sua habilidade técnica e velocidade chamaram a atenção dos olheiros do Dortmund. Ele se juntou oficialmente ao gigante da Bundesliga em 2024 e, desde então, tem avançado rapidamente pelas categorias de base do clube, chegando até a fazer sua estreia pelo time principal na reta final da temporada doméstica anterior.
Seu impacto no cenário internacional tem sido igualmente imediato. Depois de receber elogios de Pochettino por sua estreia contra o Peru, Albert agora acrescentou um toque clínico ao seu jogo. Sua capacidade de encontrar espaços na área e sua frieza diante do gol sugerem que ele será uma peça central da seleção dos Estados Unidos à medida que a equipe se prepara para futuros torneios. Com vários outros jovens que atuam na Europa, como Malik Tillman, também entrando em campo no segundo tempo, a profundidade de talento disponível para a comissão técnica parece estar em seu ponto mais alto de todos os tempos.
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Clima esquenta no apito final
Apesar do clima de celebração em torno do recorde de Albert, a partida terminou em tumulto quando entradas duras no fim provocaram uma acalorada confusão à beira do campo entre as duas equipes e as comissões técnicas. Embora frustrados com o jogo agressivo do time sul-americano, os jovens americanos mantiveram a postura até o apito final, mostrando uma intensidade muito além de uma partida amistosa típica, enquanto a seleção dos Estados Unidos agora volta seu foco para os próximos confrontos contra os rivais norte-americanos México e Canadá.
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