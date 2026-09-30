A seleção masculina dos Estados Unidos testemunhou o início de uma nova era em St. Louis, quando Albert se tornou o jogador mais jovem a marcar pela equipe principal. Durante uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre o Chile, o ponta do Dortmund balançou as redes nos acréscimos para selar o resultado. Com apenas 17 anos e 131 dias, ele oficialmente superou Pulisic, que detinha o recorde desde que marcou contra a Bolívia em 2016, aos 17 anos e 253 dias. O gol histórico saiu quando Albert foi o mais rápido para reagir a uma bola solta, finalizando em um chute que explodiu no travessão e entrou, provocando comemorações eufóricas no Energizer Park.

Esse momento recordista é o capítulo mais recente de uma ascensão meteórica para o natural da Carolina do Sul. Depois de já ter feito sua estreia na Bundesliga pelo Dortmund no início deste ano, Albert está rapidamente provando que pode lidar com a pressão do cenário internacional. Ao refletir sobre a integração de seus talentos mais jovens, o técnico Mauricio Pochettino disse: "Eles são adolescentes, mas são maduros o suficiente para competir. Jogar com jovens de 16, 17, 18 e 19 anos pode ser bom, ou pode ser tendência... mas o mais importante é que, quando chamamos esses garotos, temos certeza de que eles vão render. É só uma questão de tempo".