Promessa do Arsenal, Max Dowman recebe três recordes mundiais do Guinness após fazer história pelo time de Mikel Arteta

Dowman agora está cotado para assumir um papel mais importante na linha de ataque de Arteta após as lesões de Kai Havertz e Christos Tzolis. O duelo deste fim de semana contra o Leeds United traz boas lembranças para o adolescente, que fez sua estreia no time principal em uma goleada por 5 a 0 contra o mesmo adversário no Emirates Stadium, em agosto de 2025. Um doblete decisivo na Copa da Liga no mês passado reforça ainda mais sua candidatura para aumentar suas 15 partidas oficiais pelo clube.