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Promessa do Arsenal, Max Dowman recebe três recordes mundiais do Guinness após fazer história pelo time de Mikel Arteta
Marcos históricos consolidam a ascensão do prodígio
O formado em Hale End recebeu prestigiados reconhecimentos globais depois de reescrever os livros de recordes desde que passou a integrar o elenco principal do Arsenal. Tendo já acertado um contrato profissional antes de completar 17 anos, o adolescente consolidou seu status como o jogador mais jovem da história da Champions League durante uma vitória por 3 a 0 sobre o Slavia Praga em novembro de 2025. Esse marco europeu se soma aos recordes domésticos como o artilheiro mais jovem e campeão mais jovem da história da Premier League.
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Autoridade recordista exalta talento geracional
Esses feitos históricos garantiram ao versátil atacante um lugar de destaque entre a célebre "Classe de 27" da organização. Em homenagem à ascensão sem precedentes do adolescente, Tom Beckerlegge, editor sênior da Guinness World Records Football Edition 2027, afirmou: "O jogador mais jovem da nossa lista, Max resume o que é a Classe de 27. Já ter conquistado três títulos do Guinness World Records antes de completar 17 anos é algo extraordinário, e sua história mostra exatamente por que esta geração de jogadores é tão empolgante."
Edição global celebra futuras estrelas
Beckerlegge acrescentou que a rápida ascensão do adolescente personifica o ritmo implacável do futebol moderno e a chegada de uma geração excepcional: "O futebol nunca para. Recordes são quebrados, novas estrelas surgem e cada temporada traz novos momentos de genialidade que iluminam o jogo. O Guinness World Records Football Edition 2027 celebra tudo isso, dos maiores astros do futebol mundial aos jovens jogadores cujas histórias estão apenas começando."
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Lesões abrem oportunidade para Dowman
Dowman agora está cotado para assumir um papel mais importante na linha de ataque de Arteta após as lesões de Kai Havertz e Christos Tzolis. O duelo deste fim de semana contra o Leeds United traz boas lembranças para o adolescente, que fez sua estreia no time principal em uma goleada por 5 a 0 contra o mesmo adversário no Emirates Stadium, em agosto de 2025. Um doblete decisivo na Copa da Liga no mês passado reforça ainda mais sua candidatura para aumentar suas 15 partidas oficiais pelo clube.
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