Questionado se Bowen tem um acordo de um ano com o West Ham, com o novo técnico Scott Parker pressionado a conquistar o acesso na Championship, o ex-ponta do West Ham Jarvis, que falou em parceria com a mais recente iniciativa Midnite Express, que permite aos torcedores viver experiências únicas em viagens para jogos fora de casa, disse à GOAL: “Acho que esse seria o entendimento.

“Você sabe o quanto ele ama o clube. Sabe o quanto a família dele ama o clube. Sabe o quanto ele significa para os torcedores. E ele pode ser o melhor jogador que já atuou na Championship.

“Ainda acho que ele deveria ter ido com a Inglaterra no verão. Fala-se de números e estatísticas, e nem sempre dou tanta importância a isso, mas não dá para contestar o que ele fez.

“Então, quando você tem um jogador assim no time, acho que os jogadores do West Ham, seja entre os titulares ou no elenco, devem olhar para ele e sentir que isso lhes dá muita confiança. Se o time está passando dificuldades em uma partida, você pensa: ‘Certo, vamos passar a bola para Jarrod Bowen’.

“E ele continua rendendo. Não acho necessariamente que esteja em sua melhor fase, no auge, mas, mesmo que não esteja, se estiver a 95%, ainda é um jogador incrível para se ter no time. Ele continua rendendo e jogando bem. Continua registrando números. Continua marcando gols e dando assistências.

“E ele é um líder nesse time. Talvez não seja o que mais grita e esbraveja, mas lidera pelo exemplo. Acho que é isso que realmente demonstra o valor dele para a equipe. E Scott Parker certamente estará muito satisfeito por tê-lo no elenco.”