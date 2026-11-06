Promessa de um ano ao West Ham e a Danny Dyer: a lealdade de Jarrod Bowen tem prazo de validade se Scott Parker não conseguir o acesso à Premier League?
Bowen entrou para a família Dyer, fanática pelo West Ham, ao se casar
Depois de ficar fora dos planos de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026, para surpresa de muitos, Bowen preferiu ignorar as conversas sobre uma possível saída durante a janela de transferências de verão. Em vez disso, aceitou condições contratuais revistas no London Stadium.
Ele prometeu ajudar o West Ham a voltar ao mais alto nível já na primeira tentativa. Os laços familiares, por ter passado a fazer parte da família Dyer ao se casar com Dani, participante do Strictly Come Dancing e ex-estrela do Love Island, dificultaram a ideia de encarar um novo desafio.
- Getty
Atacante promissor preferiu ignorar os rumores de transferência
O ponta de 29 anos tem contrato com o West Ham até 2030 e esperava seguir jogando pelo clube até se aposentar. Ele já disputou quase 300 partidas pela equipe e se tornou uma peça fundamental, com 94 gols marcados.
Vários clubes da primeira divisão teriam aberto as portas de bom grado para Bowen caso ele tivesse manifestado o desejo de permanecer na Premier League. Sua decisão de ficar é admirável, mas há um prazo para essa permanência?
Bowen está dando ao West Ham um ano para conquistar o acesso?
Questionado se Bowen tem um acordo de um ano com o West Ham, com o novo técnico Scott Parker pressionado a conquistar o acesso na Championship, o ex-ponta do West Ham Jarvis, que falou em parceria com a mais recente iniciativa Midnite Express, que permite aos torcedores viver experiências únicas em viagens para jogos fora de casa, disse à GOAL: “Acho que esse seria o entendimento.
“Você sabe o quanto ele ama o clube. Sabe o quanto a família dele ama o clube. Sabe o quanto ele significa para os torcedores. E ele pode ser o melhor jogador que já atuou na Championship.
“Ainda acho que ele deveria ter ido com a Inglaterra no verão. Fala-se de números e estatísticas, e nem sempre dou tanta importância a isso, mas não dá para contestar o que ele fez.
“Então, quando você tem um jogador assim no time, acho que os jogadores do West Ham, seja entre os titulares ou no elenco, devem olhar para ele e sentir que isso lhes dá muita confiança. Se o time está passando dificuldades em uma partida, você pensa: ‘Certo, vamos passar a bola para Jarrod Bowen’.
“E ele continua rendendo. Não acho necessariamente que esteja em sua melhor fase, no auge, mas, mesmo que não esteja, se estiver a 95%, ainda é um jogador incrível para se ter no time. Ele continua rendendo e jogando bem. Continua registrando números. Continua marcando gols e dando assistências.
“E ele é um líder nesse time. Talvez não seja o que mais grita e esbraveja, mas lidera pelo exemplo. Acho que é isso que realmente demonstra o valor dele para a equipe. E Scott Parker certamente estará muito satisfeito por tê-lo no elenco.”
- Midnite
Parker substituiu Nuno como técnico no London Stadium.
O West Ham fez mais uma mudança no comando técnico, com o ex-meio-campista Parker, que conhece bem o clube, sendo nomeado para substituir o demitido Nuno Espirito Santo.
Em sua estreia no comando, a equipe empatou com o Cardiff por 3 a 3 em um jogo emocionante. O West Ham reagiu após ficar três gols atrás para conquistar um ponto e, com Bowen ainda sem voltar a ser convocado para a seleção inglesa, entrará na pausa de novembro para os jogos de seleções após visitar o Blackburn no sábado.
A Midnite, parceira principal do Wolverhampton Wanderers na temporada 2026/27, oferecerá transporte em ônibus de luxo no ‘Midnite Express’ a 100 torcedores do Wolverhampton Wanderers, que farão uma viagem de ida e volta de 209 km para ver seu querido time enfrentar o Wrexham, clube badalado da liga, neste sábado, 7 de novembro.
Os torcedores viajarão no Express ao lado de ídolos do Wolverhampton Wanderers, Steve Bull, Carl Ikeme e Matt Jarvis, e participarão de quizzes sobre o clube e sessões de perguntas e respostas ao vivo, com prêmios exclusivos em disputa.
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