Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Programação televisiva da Seleção Feminina dos EUA em 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à Seleção Feminina dos EUA

Estados Unidos
SheBelieves Cup
Futebol feminino

Um guia completo do ano da seleção dos Estados Unidos, incluindo a SheBelieves Cup e os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027

A seleção feminina dos Estados Unidos entrou em uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas após assumir o cargo, a ex-técnica do Chelsea levou os EUA ao ouro olímpico, enviando uma mensagem ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo da Copa do Mundo.

A tetracampeã mundial sofreu sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023, e Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico como resultado. Foi uma alegria para a nação ver a equipe retornar a um nível de conquistas tão rapidamente. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar em desenvolver essa empolgante geração de jogadoras, garantindo que elas estejam prontas para disputar o troféu.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação da Seleção Feminina dos EUA, seus jogos e resultados, e como assistir à equipe em 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quais são os jogos da Seleção Feminina dos EUA em 2026?

    A Seleção Feminina dos EUA deu início ao ano em janeiro com dois amistosos, recebendo o Paraguai e o Chile e apresentando duas atuações dominantes para começar 2026 de forma extremamente positiva. A vitória sobre o Chile, em particular, chamou a atenção, pois foi conquistada pela escalação mais inexperiente da equipe em mais de 20 anos.

    A equipe de Hayes confirmou seu bom desempenho em março, conquistando a SheBelieves Cup pela oitava vez graças às vitórias sobre Argentina, Canadá e Colômbia. A Seleção Feminina dos EUA também não sofreu nenhum gol durante o torneio.

    A primeira derrota de 2026 ocorreu em abril, no segundo jogo da série de três partidas da USWNT contra o Japão, mas a equipe de Hayes também saiu com duas vitórias daquela pausa internacional, além de muitas informações obtidas ao enfrentar uma das melhores seleções do mundo.

    Outra derrota se seguiu em junho, no Brasil, mas os EUA se recuperaram e derrotaram as anfitriãs da Copa do Mundo Feminina de 2027 alguns dias depois, em uma partida ofuscada pela enxurrada de cartões vermelhos distribuídos nos minutos finais.

    • Publicidade

  • O que está programado para a Seleção Feminina de Futebol dos EUA em 2026?

    Ainda restam duas janelas internacionais oficiais em 2026, incluindo a de novembro, na qual os EUA participarão do Campeonato Feminino da CONCACAF. As quatro melhores equipes desse torneio se classificarão para a Copa do Mundo Feminina de 2027, com mais duas vagas em jogo na repescagem intercontinental. Isso significa que a seleção feminina dos EUA precisa vencer apenas um jogo, contra El Salvador, para garantir sua vaga no Brasil.

    As semifinais do torneio, que serão sediadas pelos EUA, acontecerão no dia 1º de dezembro, com as partidas de repescagem para as eliminatórias interconfederativas da Copa do Mundo ocorrendo no dia seguinte, antes da disputa pelo terceiro lugar e da final, marcadas para 5 de dezembro. As quartas de final, as semifinais e as partidas de repescagem serão disputadas no Texas Health Mansfield Stadium, enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a final serão realizadas no Shell Energy Stadium, em Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Como assistir à Seleção Feminina de Futebol dos EUA em 2026

    Os direitos de transmissão da Seleção Feminina dos EUA são os mesmos da seleção masculina e estão distribuídos por várias emissoras. Para os telespectadores de língua inglesa, os direitos pertencem à Warner Bros e à Discovery Sports, com todos os jogos transmitidos ao vivo pelo Peacock e pelo Max (antigo HBO Max). Aproximadamente 50% dos jogos também são transmitidos ao vivo pelos canais da TNT Sports.

    Os canais da Turner estão disponíveis por meio de serviços de streaming como Sling TV e DirecTV Stream.

    Para os telespectadores de língua espanhola, os direitos pertencem atualmente à Telemundo Deportes, que transmite os jogos no Peacock, Telemundo e Universo.

    Saiba mais sobre os melhores pacotes para assistir à USWNT aqui.

    Assista à USWNT ao vivo no Peacock
    Inscreva-se hoje

  • Calendário e resultados da Seleção Feminina dos EUA em 2026

    DataHoraPartidaCompetiçãoLocal
    24 de janeiro14h30 PT / 17h30 ETSeleção Feminina dos EUA 6 x 0 ParaguaiAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de janeiro19h PT / 22h ETUSWNT 5 x 0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Bárbara
    1º de março14h PT / 17h ETSeleção Feminina dos EUA 2 x 0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de março15h45 PT / 18h45 ETSeleção Feminina dos EUA 1 x 0 CanadáSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de março12h30 PT / 15h30 ETSeleção Feminina dos EUA 1 x 0 ColômbiaSheBelieves CupEstádio Sports Illustrated, Harrison
    11 de abril14h30 PT / 17h30 ETSeleção Feminina dos EUA 2 x 1 JapãoAmistosoPayPal Park, San Jose
    15 de abril19h PT / 22h ETSeleção Feminina dos EUA 0 x 1 JapãoAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18h PT / 21h ETSeleção Feminina dos EUA 3 x 0 JapãoAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de junho14h30 PT / 17h30 ETBrasil 2 x 1 Seleção Feminina dos EUAAmistosoNeo Química Arena, São Paulo
    9 de junho17h30 PT / 20h30 ETBrasil 0 x 1 Seleção Feminina dos EUAAmistosoArena Castelão, Fortaleza
    27 de novembroA confirmarSeleção Feminina dos EUA x El SalvadorCampeonato Feminino da CONCACAFEstádio Texas Health Mansfield, Mansfield

    Outros jogos para 2026 serão anunciados oportunamente.