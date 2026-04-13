Programação televisiva da Seleção Feminina dos EUA 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à Seleção Feminina dos EUA

A seleção feminina dos Estados Unidos entrou em uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas após assumir o cargo, a ex-técnica do Chelsea levou as americanas ao ouro olímpico, enviando uma mensagem ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo da Copa do Mundo.

A tetracampeã mundial sofreu sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023 e, como resultado, Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico. Foi uma alegria para o país ver a seleção retornar a um nível de conquistas tão rapidamente. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar em desenvolver essa empolgante geração de jogadoras, garantindo que elas estejam prontas para disputar a Copa do Mundo.

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