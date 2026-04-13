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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Programação televisiva da Seleção Feminina dos EUA 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à Seleção Feminina dos EUA

Estados Unidos
SheBelieves Cup
Futebol feminino

Um guia completo do ano da seleção dos Estados Unidos, incluindo a SheBelieves Cup e os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027

A seleção feminina dos Estados Unidos entrou em uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas após assumir o cargo, a ex-técnica do Chelsea levou as americanas ao ouro olímpico, enviando uma mensagem ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo da Copa do Mundo.

A tetracampeã mundial sofreu sua eliminação mais precoce da Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023 e, como resultado, Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico. Foi uma alegria para o país ver a seleção retornar a um nível de conquistas tão rapidamente. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar em desenvolver essa empolgante geração de jogadoras, garantindo que elas estejam prontas para disputar a Copa do Mundo.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação da USWNT, seus jogos e resultados, e como assistir à equipe em 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quais são os jogos da Seleção Feminina dos EUA em 2026?

    A Seleção Feminina dos EUA deu início ao ano em janeiro com dois amistosos, recebendo o Paraguai e o Chile e apresentando duas exibições dominantes para começar 2026 de forma extremamente positiva. A vitória sobre o Chile, em particular, chamou a atenção, pois foi conquistada pela escalação mais inexperiente da equipe em mais de 20 anos.

    A equipe de Hayes confirmou seu bom desempenho em março, conquistando a SheBelieves Cup pela oitava vez graças às vitórias sobre a Argentina, o Canadá e a Colômbia. A Seleção Feminina dos EUA também não sofreu nenhum gol durante o torneio.

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  • O que está programado para a Seleção Feminina de Futebol dos EUA em 2026?

    A Federação Americana de Futebol (U.S. Soccer) incluiu mais três jogos oficiais no calendário da Seleção Feminina dos EUA (USWNT) para 2026, começando com uma série de três partidas contra o Japão em abril, que serão disputadas em San Jose, Seattle e Commerce City.

    Seguir-se-ão três janelas internacionais oficiais, incluindo a janela de novembro, na qual os EUA participarão do Campeonato Feminino da CONCACAF. As quatro melhores equipes desse torneio se classificarão para a Copa do Mundo Feminina de 2027, com mais duas vagas em jogo no torneio de repescagem intercontinental.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Como assistir à Seleção Feminina de Futebol dos EUA em 2026

    Os direitos de transmissão da Seleção Feminina dos EUA são os mesmos da seleção masculina e estão distribuídos por várias emissoras. Para os telespectadores de língua inglesa, os direitos pertencem à Warner Bros e à Discovery Sports, com todos os jogos transmitidos ao vivo pelo Peacock e pelo Max (antigo HBO Max). Aproximadamente 50% dos jogos também são transmitidos ao vivo pelos canais da TNT Sports.

    Os canais da Turner estão disponíveis por meio de serviços de streaming como Sling TV e DirecTV Stream.

    Para os telespectadores de língua espanhola, os direitos pertencem atualmente à Telemundo Deportes, que transmite os jogos no Peacock, Telemundo e Universo.

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  • Calendário e resultados da Seleção Feminina dos EUA em 2026

    DataHoraPartidaCompetiçãoLocal
    24 de janeiro14h30 PT / 17h30 ETSeleção Feminina dos EUA 6 x 0 ParaguaiAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de janeiro19h PT / 22h ETUSWNT 5 x 0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Bárbara
    1º de março14h PT / 17h ETSeleção Feminina dos EUA 2 x 0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de março15h45 PT / 18h45 ETSeleção Feminina dos EUA 1 x 0 CanadáSheBelieves CupCampo ScottsMiracle-Gro, Columbus
    7 de março12h30 PT / 15h30 ETSeleção Feminina dos EUA 1 x 0 ColômbiaSheBelieves CupEstádio Sports Illustrated, Harrison
    11 de abril14h30 PT / 17h30 ETSeleção Feminina dos EUA 2 x 1 JapãoAmistosoPayPal Park, San Jose
    15 de abril19h PT / 22h ETUSWNT x JapãoAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18h PT / 21h ETSeleção Feminina dos EUA x JapãoAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City

    Outros jogos para 2026 serão anunciados oportunamente.

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