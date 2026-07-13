Programação de TV da Seleção Feminina dos EUA 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à Seleção Feminina dos EUA

A seleção feminina dos Estados Unidos entrou em uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas após assumir o cargo, a ex-técnica do Chelsea levou os EUA ao ouro olímpico, enviando uma mensagem ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo da Copa do Mundo.

A tetracampeã mundial sofreu sua eliminação mais precoce na Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023, e Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico principal em consequência disso. Foi, portanto, uma alegria para o país ver a seleção retornar tão rapidamente ao nível de conquistas de títulos. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar no desenvolvimento dessa empolgante geração de jogadoras, garantindo que elas estejam prontas para disputar o troféu.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação da Seleção Feminina dos EUA, seus jogos e resultados, e como acompanhar a equipe em 2026...