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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Programação de TV da Seleção Feminina dos EUA 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à Seleção Feminina dos EUA

Estados Unidos
SheBelieves Cup
Futebol feminino

Um guia completo sobre o ano da seleção dos Estados Unidos, incluindo a SheBelieves Cup e os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027

A seleção feminina dos Estados Unidos entrou em uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas após assumir o cargo, a ex-técnica do Chelsea levou os EUA ao ouro olímpico, enviando uma mensagem ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo da Copa do Mundo.

A tetracampeã mundial sofreu sua eliminação mais precoce na Copa do Mundo Feminina na Austrália em 2023, e Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico principal em consequência disso. Foi, portanto, uma alegria para o país ver a seleção retornar tão rapidamente ao nível de conquistas de títulos. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar no desenvolvimento dessa empolgante geração de jogadoras, garantindo que elas estejam prontas para disputar o troféu.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a programação da Seleção Feminina dos EUA, seus jogos e resultados, e como acompanhar a equipe em 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quais foram os jogos da Seleção Feminina de Futebol dos EUA em 2026?

    A Seleção Feminina dos EUA (USWNT) deu início ao ano em janeiro com dois amistosos, recebendo o Paraguai e o Chile e apresentando duas atuações dominantes para começar 2026 de maneira extremamente positiva. A vitória sobre o Chile, em particular, chamou a atenção, já que foi conquistada pela escalação mais inexperiente da equipe em mais de 20 anos.

    A equipe de Hayes confirmou esse bom desempenho em março, conquistando a SheBelieves Cup pela oitava vez graças às vitórias sobre a Argentina, o Canadá e a Colômbia. A Seleção Feminina dos EUA também não sofreu nenhum gol durante o torneio.

    A primeira derrota de 2026 ocorreu em abril, no segundo jogo da série de três partidas da Seleção Feminina dos EUA contra o Japão, mas a equipe de Hayes também saiu com duas vitórias daquela pausa internacional, além de muitas lições aprendidas ao enfrentar uma das melhores seleções do mundo.

    Outra derrota se seguiu em junho, no Brasil, mas os EUA se recuperaram e derrotaram as anfitriãs da Copa do Mundo Feminina de 2027 alguns dias depois, em uma partida ofuscada pela enxurrada de cartões vermelhos distribuídos nos minutos finais.

    • Publicidade

  • O que está programado para a Seleção Feminina de Futebol dos EUA em 2026?

    Ainda restam duas janelas oficiais de jogos internacionais em 2026, incluindo a de novembro, na qual os EUA participarão do Campeonato Feminino da CONCACAF. As quatro melhores seleções desse torneio se classificarão para a Copa do Mundo Feminina de 2027, com mais duas vagas em jogo na repescagem intercontinental. Isso significa que a seleção feminina dos EUA precisa vencer apenas um jogo, contra El Salvador, para garantir sua vaga no Brasil.

    As semifinais do torneio, que serão sediadas pelos EUA, acontecerão no dia 1º de dezembro, com as partidas da repescagem interconfederacional para a Copa do Mundo ocorrendo no dia seguinte, antes da disputa pelo terceiro lugar e da final, marcadas para 5 de dezembro. As quartas de final, as semifinais e as partidas de classificação serão disputadas no Texas Health Mansfield Stadium, enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a final serão realizadas no Shell Energy Stadium, em Houston.

    A seleção feminina dos EUA se preparará para o torneio com uma série de dois jogos contra a Espanha, atual campeã mundial. A “La Roja” também chegou à final do Campeonato Europeu de 2025 no verão passado e viajará para os EUA em outubro, após garantir a classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 em junho, abrindo assim as portas para amistosos como esse contra a campeã olímpica de 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Como assistir à Seleção Feminina de Futebol dos EUA em 2026

    Os direitos de transmissão da Seleção Feminina dos EUA são os mesmos da seleção masculina e estão divididos entre várias emissoras. Para os telespectadores de língua inglesa, os direitos pertencem à Warner Bros e à Discovery Sports, com todos os jogos transmitidos ao vivo pelo Peacock e pelo Max (antigo HBO Max). Aproximadamente 50% dos jogos também são transmitidos ao vivo pelos canais da TNT Sports.

    Os canais da Turner estão disponíveis por meio de serviços de streaming como o Sling TV e o DirecTV Stream.

    Para os telespectadores que falam espanhol, os direitos pertencem atualmente à Telemundo Deportes, que transmite os jogos no Peacock, na Telemundo e no Universo.

    Saiba mais sobre os melhores pacotes para assistir à Seleção Feminina de Futebol dos EUA aqui.

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  • Jogos e resultados da Seleção Feminina dos EUA em 2026

    DataHoraPartidaCompetiçãoLocal
    24 de janeiro14h30 PT / 17h30 ETSeleção Feminina dos EUA 6 x 0 ParaguaiAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de janeiro19h (horário do Pacífico) / 22h (horário da costa leste)Seleção Feminina dos EUA 5 x 0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Bárbara
    1º de março14h (horário do Pacífico) / 17h (horário da costa leste)Seleção Feminina dos EUA 2 x 0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de março15h45 (horário do Pacífico) / 18h45 (horário do Leste)Seleção Feminina dos EUA 1 x 0 CanadáSheBelieves CupCampo ScottsMiracle-Gro, Columbus
    7 de março12h30 PT / 15h30 ETSeleção Feminina dos EUA 1 x 0 ColômbiaSheBelieves CupEstádio Sports Illustrated, Harrison
    11 de abril14h30 (horário do Pacífico) / 17h30 (horário da costa leste)Seleção Feminina dos EUA 2 x 1 JapãoAmistosoPayPal Park, San Jose
    15 de abril19h (horário do Pacífico) / 22h (horário da costa leste)Seleção Feminina dos EUA 0 x 1 JapãoAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18h (horário do Pacífico) / 21h (horário da costa leste)Seleção Feminina dos EUA 3 x 0 JapãoAmistosoDick’s Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de junho14h30 (horário do Pacífico) / 17h30 (horário da costa leste)Brasil 2 x 1 Seleção Feminina dos EUAAmistosoNeo Química Arena, São Paulo
    9 de junho17h30 (horário do Pacífico) / 20h30 (horário da costa leste)Brasil 0 x 1 Seleção Feminina dos EUAAmistosoArena Castelão, Fortaleza
    10 de outubro11h30 (horário do Pacífico) / 14h30 (horário da costa leste)Seleção Feminina dos EUA x EspanhaAmistosoAudi Field, Washington, D.C.
    13 de outubro16h (horário do Pacífico) / 19h (horário do Leste)Seleção Feminina dos EUA x EspanhaAmistosoSubaru Park, Chester
    27 de novembroA confirmarSeleção Feminina dos EUA x El SalvadorCampeonato Feminino da CONCACAFEstádio Texas Health Mansfield, Mansfield

    Outros jogos e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.