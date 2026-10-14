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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Programação da USWNT na TV em 2026: jogos, resultados, transmissões ao vivo e como assistir à seleção feminina dos Estados Unidos

Estados Unidos
SheBelieves Cup

Um guia completo do calendário dos Estados Unidos, incluindo a SheBelieves Cup e os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027

A seleção feminina dos Estados Unidos iniciou uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando impacto imediato em uma equipe que precisava exatamente disso. Poucas semanas depois de assumir o cargo, a ex-técnica do Chelsea levou os Estados Unidos ao ouro olímpico, mandando um recado ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo de Copa do Mundo.

Tetracampeã mundial, a seleção sofreu sua eliminação mais precoce em uma Copa do Mundo Feminina na Austrália, em 2023, e Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico em consequência disso. Para o país, foi uma alegria ver a equipe voltar tão rapidamente a conquistar um título. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar no desenvolvimento dessa promissora geração de jovens jogadoras e garantir que elas estejam prontas para disputar o troféu.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre o calendário da seleção feminina dos Estados Unidos, seus jogos e resultados e como acompanhar a equipe em 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quais jogos a seleção feminina dos Estados Unidos disputou em 2026?

    A seleção feminina dos Estados Unidos começou o ano em janeiro com dois amistosos, recebendo Paraguai e Chile. Com duas atuações dominantes, iniciou 2026 de forma extremamente positiva. A vitória sobre o Chile chamou especialmente a atenção por ter sido conquistada com a escalação mais inexperiente da equipe em mais de 20 anos.

    A equipe de Hayes manteve o ritmo em março e conquistou a SheBelieves Cup pela oitava vez, com vitórias sobre Argentina, Canadá e Colômbia. A seleção americana também não sofreu nenhum gol durante o torneio.

    A primeira derrota de 2026 veio em abril, no segundo jogo da série de três partidas contra o Japão. Ainda assim, a equipe de Hayes saiu daquela pausa para jogos de seleções com duas vitórias e muitas informações após enfrentar uma das melhores seleções do futebol.

    Outra derrota veio em junho, no Brasil, mas os Estados Unidos se recuperaram e venceram a seleção do país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 alguns dias depois. A partida ficou marcada pela série de cartões vermelhos mostrados nos minutos finais.

    Em outubro, quando a Espanha, campeã mundial, visitou os Estados Unidos, veio uma rara semana sem vitórias para as americanas. A derrota no primeiro jogo e o empate após uma reação no segundo deram a Hayes muito em que se concentrar antes da Copa do Mundo no próximo verão.

  • Qual é a programação da seleção feminina dos Estados Unidos para 2026?

    Resta mais uma pausa oficial para jogos de seleções em 2026, durante a qual os Estados Unidos disputarão o Campeonato Feminino da Concacaf. As quatro melhores equipes do torneio se classificarão para a Copa do Mundo Feminina de 2027, enquanto outras duas vagas no torneio de repescagem intercontinental também estarão em disputa. Isso significa que a seleção feminina dos Estados Unidos precisa vencer apenas uma partida, contra El Salvador, para garantir sua vaga no Brasil.

    As semifinais do torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, acontecerão em 1º de dezembro. No dia seguinte, serão disputadas as partidas que valem vaga na repescagem intercontinental para a Copa do Mundo. A disputa do terceiro lugar e a final ocorrerão em 5 de dezembro. As quartas de final, as semifinais e as partidas que valem vaga na repescagem serão realizadas no Texas Health Mansfield Stadium. A disputa do terceiro lugar e a final acontecerão no Shell Energy Stadium, em Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Como assistir à seleção feminina dos Estados Unidos em 2026

    Os direitos de transmissão da USWNT são os mesmos da seleção masculina e estão divididos entre várias emissoras. Para o público que acompanha as transmissões em inglês, os direitos pertencem à Warner Bros e à Discovery Sports, com todos os jogos transmitidos ao vivo pelo Peacock e pelo Max (antigo HBO Max). Aproximadamente 50% dos jogos também são exibidos ao vivo nos canais da TNT Sports.

    Os canais da Turner estão disponíveis em serviços de streaming como Sling TV e DirecTV Stream.

    Para o público que acompanha as transmissões em espanhol, os direitos atualmente pertencem à Telemundo Deportes, que transmite os jogos pelo Peacock, pela Telemundo e pelo Universo.

    Saiba mais sobre os melhores pacotes para assistir à USWNT aqui.

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  • Jogos e resultados da seleção feminina dos Estados Unidos em 2026

    DataHorárioJogoCompetiçãoLocal
    24 de janeiro14h30 PT / 17h30 ETSeleção feminina dos EUA 6 x 0 ParaguaiAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de janeiro19h PT / 22h ETSeleção feminina dos EUA 5 x 0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Barbara
    1º de março14h PT / 17h ETSeleção feminina dos EUA 2 x 0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de março15h45 PT / 18h45 ETSeleção feminina dos EUA 1 x 0 CanadáSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de março12h30 PT / 15h30 ETSeleção feminina dos EUA 1 x 0 ColômbiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 de abril14h30 PT / 17h30 ETSeleção feminina dos EUA 2 x 1 JapãoAmistosoPayPal Park, San Jose
    15 de abril19h PT / 22h ETSeleção feminina dos EUA 0 x 1 JapãoAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18h PT / 21h ETSeleção feminina dos EUA 3 x 0 JapãoAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de junho14h30 PT / 17h30 ETBrasil 2 x 1 seleção feminina dos EUAAmistosoNeo Química Arena, São Paulo
    9 de junho17h30 PT / 20h30 ETBrasil 0 x 1 seleção feminina dos EUAAmistosoArena Castelão, Fortaleza
    10 de outubro11h30 PT / 14h30 ETSeleção feminina dos EUA 0 x 2 EspanhaAmistosoAudi Field, Washington D.C.
    13 de outubro16h PT / 19h ETSeleção feminina dos EUA 2 x 2 EspanhaAmistosoSubaru Park, Chester
    27 de novembro14h PT / 17h ETSeleção feminina dos EUA x El SalvadorCampeonato Feminino da ConcacafTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Mais jogos e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.