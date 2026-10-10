A seleção feminina dos Estados Unidos iniciou uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava justamente disso. Poucas semanas após assumir o cargo, a ex-treinadora do Chelsea levou os Estados Unidos ao ouro olímpico e mandou um recado ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo para a Copa do Mundo.

Tetracampeã mundial, a seleção sofreu sua eliminação mais precoce em uma Copa do Mundo Feminina na Austrália, em 2023, e Vlatko Andonovski deixou o cargo de treinador em consequência disso. Para o país, foi uma alegria ver a equipe voltar tão rapidamente a conquistar um título. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar no desenvolvimento dessa promissora nova geração de jogadoras e prepará-las para disputar o troféu.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre o calendário da seleção feminina dos Estados Unidos, seus jogos e resultados e como acompanhar a equipe em 2026...