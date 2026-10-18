A partida seguiu um roteiro familiar para o Arsenal, que frequentemente se depara com Dublin ou com blocos defensivos recuados. Um primeiro tempo péssimo terminou sem finalizações no alvo de nenhum dos lados, algo que aconteceu apenas pela segunda vez na Premier League nesta temporada. Por coincidência, a ocorrência anterior também envolveu o Arsenal, na vitória por 1 a 0 na casa do Aston Villa, em 31 de agosto, quando Bukayo Saka abriu o placar no segundo tempo.

Madueke ressaltou que os jogadores mantiveram a confiança no plano de jogo apesar da falta de chances claras no início. “Sim, sabíamos que teríamos a maior parte da posse de bola. Era importante ter paciência e escolher os momentos certos, e foi o que fizemos no fim”, afirmou o autor do gol da vitória.

Quando a oportunidade finalmente surgiu, Madueke mostrou a qualidade individual que o tornou tão valioso para Arteta nesta temporada. Ao descrever o lance do gol da vitória, acrescentou: “Cortei para dentro e vi um lado do gol. Felizmente, a bola entrou.” Embora o desvio certamente tenha ajudado a bola a entrar, sua disposição para assumir a responsabilidade no terço final do campo foi exatamente o que os atuais campeões precisavam para fazer a equipe reagir naquela tarde.