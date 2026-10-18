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“Profundidade de elenco absurda!”: Noni Madueke exalta a concorrência de alto nível e a garra defensiva do Arsenal após o gol da vitória sobre o Nottingham Forest
Madueke faz a diferença ao sair do banco de reservas
O Arsenal manteve neste sábado sua busca incansável por mais um título da Premier League, embora tenha precisado se esforçar muito para vencer o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa. A vitória suada mantém o Arsenal firme na segunda posição, com 18 pontos, e na perseguição ao líder Manchester City, que tem campanha perfeita e está três pontos à frente.
Ao comentar as dificuldades da partida, Madueke reconheceu que o Arsenal precisou se adaptar ao jogo físico e direto dos anfitriões no City Ground. Em entrevista ao BBC Match of the Day após o apito final, o ponta explicou: “Tivemos que lutar muito. Sabíamos que seria difícil jogar aqui. Muitas bolas pelo alto e muitas jogadas diretas. Graças a Deus, conseguimos vencer e seguimos em frente com os três pontos.”
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Paciência se mostra fundamental para os campeões
A partida seguiu um roteiro familiar para o Arsenal, que frequentemente se depara com Dublin ou com blocos defensivos recuados. Um primeiro tempo péssimo terminou sem finalizações no alvo de nenhum dos lados, algo que aconteceu apenas pela segunda vez na Premier League nesta temporada. Por coincidência, a ocorrência anterior também envolveu o Arsenal, na vitória por 1 a 0 na casa do Aston Villa, em 31 de agosto, quando Bukayo Saka abriu o placar no segundo tempo.
Madueke ressaltou que os jogadores mantiveram a confiança no plano de jogo apesar da falta de chances claras no início. “Sim, sabíamos que teríamos a maior parte da posse de bola. Era importante ter paciência e escolher os momentos certos, e foi o que fizemos no fim”, afirmou o autor do gol da vitória.
Quando a oportunidade finalmente surgiu, Madueke mostrou a qualidade individual que o tornou tão valioso para Arteta nesta temporada. Ao descrever o lance do gol da vitória, acrescentou: “Cortei para dentro e vi um lado do gol. Felizmente, a bola entrou.” Embora o desvio certamente tenha ajudado a bola a entrar, sua disposição para assumir a responsabilidade no terço final do campo foi exatamente o que os atuais campeões precisavam para fazer a equipe reagir naquela tarde.
Competição de elite impulsiona o Arsenal
Um dos aspectos mais marcantes do sucesso recente do Arsenal é a qualidade das opções que Arteta tem à disposição no banco de reservas. Madueke acredita que o nível de competição interna é um dos principais motivos pelos quais a equipe continua a conquistar resultados. “Se você olhar para a qualidade do nosso time titular e do banco, é absurda. Sabemos que vamos começar algumas partidas e entrar no decorrer de outras. Para mim, a mentalidade é sempre a mesma: quero criar chances ou marcar gols”, afirmou o atacante sobre o talento do elenco.
A eficiência implacável para conquistar vitórias apertadas se tornou uma marca do clube sob o comando de Arteta. Desde sua chegada, em dezembro de 2019, o Arsenal venceu 32 partidas da Premier League por 1 a 0, o maior número entre as equipes da competição, empatado com o Everton.
O jogador de 24 anos fez questão de destacar que o sucesso pessoal vem depois dos objetivos coletivos do clube, mesmo que marcar o gol da vitória represente um grande impulso individual. Ele demonstrou orgulho do nível do grupo: “É uma sensação incrível [marcar], mas me sinto ainda melhor pela vitória. Temos jogadores de elite. Todos os vinte e poucos jogadores são de elite e do mais alto nível. É ótimo ter esse tipo de competição. Quando você está no banco, sabe que está pronto para fazer a diferença.”
- AFP
A solidez defensiva segue sendo a base
Embora os atacantes frequentemente ganhem as manchetes, Madueke fez questão de destacar a importância de não sofrer gols e do trabalho da defesa. O Forest se mostrou um adversário difícil, e o Arsenal precisou manter a atenção aos contra-ataques durante os 90 minutos. No fim, porém, o Forest pagou o preço pelas finalizações ruins e segue em busca da primeira vitória em casa na temporada.
Madueke atribuiu a toda a equipe o mérito pelo empenho em impedir que a bola entrasse, ressaltando que o trabalho defensivo começa no ataque. “Outra parte da nossa identidade é que defendemos todos juntos, os 11 em campo. Temos um goleiro de classe mundial e defensores de classe mundial, então o mérito também é deles hoje”, concluiu.
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