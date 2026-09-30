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'Profundamente preocupado' - patrocinador do Manchester City ameaça tomar medidas legais contra a Premier League
Patrocinador faz ameaça legal
De acordo com reportagem do The Sun, o principal patrocinador do Manchester City ameaçou tomar medidas legais após o veredito recente. Depois de o clube ser considerado culpado por usar acordos "fictícios" para disfarçar £900 milhões ao longo de um período de nove anos, a companhia aérea divulgou um comunicado contundente.
A Etihad confirmou que vai "buscar a assessoria jurídica pertinente… para proteger seus interesses". Além disso, a patrocinadora afirmou que "rejeita categoricamente qualquer constatação, conclusão ou insinuação de que a companhia aérea já tenha estado envolvida em acordos comerciais impróprios" durante o período em questão.
- Getty Images Sport
Implicações públicas prejudiciais
A companhia aérea de bandeira dos Emirados Árabes Unidos criticou duramente a Premier League pela forma como a decisão foi conduzida. A empresa afirmou que a situação "criou implicações prejudiciais para a Etihad, apesar de a companhia aérea não ter sido nomeada nas conclusões publicadas com trechos omitidos."
A companhia aérea observou que a Premier League não entrou em contato com ela para verificar a "precisão e imparcialidade das informações utilizadas para chegar às conclusões". Repreendendo a entidade por divulgar informações de forma seletiva, acrescentou: "A Etihad está profundamente preocupada com a maneira como esse assunto foi comunicado publicamente."
Guardiola apoia o clube
Exigindo responsabilização pelas consequências, o principal patrocinador insistiu: "A Premier League deve assumir a responsabilidade pelas consequências da forma como essas conclusões foram apresentadas."
O Manchester City conquistou oito títulos da liga desde a aquisição por Abu Dhabi, e o clube mantém sua absoluta inocência diante das crescentes acusações sobre os £900 milhões em supostos fundos ocultos. Enquanto isso, o técnico Pep Guardiola apoiou firmemente seus empregadores, afirmando estar ao lado dos proprietários mais do que nunca, ao declarar: "Deixem-me ser claro: vamos superar isso juntos."
- AFP
O que vem a seguir para o Manchester City?
O Manchester City tem até 2 de outubro para apresentar um recurso formal contra o veredicto de culpa. À medida que as batalhas legais entre o clube, seus parceiros comerciais e a Premier League se intensificam, o mundo do futebol aguarda para ver quais sanções esportivas sem precedentes serão impostas ao fim do processo.
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