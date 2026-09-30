'Profundamente preocupado' - patrocinador do Manchester City ameaça tomar medidas legais contra a Premier League

De acordo com reportagem do The Sun, o principal patrocinador do Manchester City ameaçou tomar medidas legais após o veredito recente. Depois de o clube ser considerado culpado por usar acordos "fictícios" para disfarçar £900 milhões ao longo de um período de nove anos, a companhia aérea divulgou um comunicado contundente.

A Etihad confirmou que vai "buscar a assessoria jurídica pertinente… para proteger seus interesses". Além disso, a patrocinadora afirmou que "rejeita categoricamente qualquer constatação, conclusão ou insinuação de que a companhia aérea já tenha estado envolvida em acordos comerciais impróprios" durante o período em questão.