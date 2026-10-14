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Al hilal Salem Al Dawsary Saudi Pro LeagueGetty Images
Traduzido por

"Procure outro clube que não seja o Al Hilal": Mohamed Noor incita Salem Al Dawsari a deixar o time, e Sami Al Jaber responde de forma contundente!

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Campeonato Saudita

A longa ausência do capitão do Al Hilal gera dúvidas sobre seu futuro

O astro Mohamed Noor, ídolo do Al Ittihad e da seleção saudita, gerou polêmica ao falar sobre o futuro de Salem Al Dawsari, jogador do Al Hilal, ao afirmar que a melhor opção para ele no futuro é deixar o clube.

Al Dawsari está ausente dos jogos do Al Hilal desde a lesão que sofreu durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026. Nesse período, a diretoria do Al Hilal conseguiu reforçar o time com um pelotão de estrelas, com destaque para Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville.


  • A saída é a melhor opção para Salem

    Durante sua participação como convidado no programa "Nadeena", transmitido pelo canal "MBC", Mohammed Noor comentou o futuro do astro Salem Al-Dawsari, afirmando: "Se o Salem voltar e não jogar as partidas, vai haver um problema. A diretoria do Al-Hilal consegue controlar o Salem no vestiário?".

    E acrescentou: "Eu gosto muito do Salem Al-Dawsari e o considero um dos maiores jogadores da história da Arábia Saudita, está entre os 10 melhores jogadores da história do país. Por isso, aconselho que ele procure outro clube na próxima temporada, porque ele não vai jogar no Al-Hilal".

    As declarações do ídolo do Al-Ittihad surgem após a longa ausência de Salem nas partidas do Al-Hilal. Esperava-se que ele estivesse na lista do Zaeem no último jogo contra o Al-Ittihad, pela Liga Roshn, ou na partida contra o Al-Sadd do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, mas ele ainda não retornou.


  • سامي الجابر - الهلالNadena - MBC TV

    Sami Al-Jaber responde com força

    Por outro lado, essa fala não foi bem recebida por Sami Al Jaber, ídolo do Al Hilal e ex-presidente do clube, que garantiu haver uma forte intenção por parte de Salem Al Dawsari de voltar ao time do Al Hilal e se impor diante de todos. Ele disse: "Tenho certeza de que Salem Al Dawsari tem um grande desejo de voltar, e voltar com força".

    Mohammed Noor acolheu bem essa colocação, afirmando que fala pensando no interesse do jogador, que não encontrará uma oportunidade com facilidade no Al Hilal no próximo período, após o avanço da idade e os efeitos de lesões graves. Mas ele ponderou: "Se acontecer o que Sami Al Jaber disse e Salem voltar com aquela força conhecida, então o Al Hilal vai ganhar todos os títulos nesta temporada".

  • O mistério em torno da situação do "Tornado"

    Em um contexto relacionado, relatos da imprensa revelaram que o ponta holandês Crysencio Summerville não será a única ameaça a Salem Al-Dawsari dentro do Al-Hilal, afirmando que a diretoria do clube começou a se movimentar para reforçar o lado esquerdo com outra contratação de peso.

    O Al-Hilal não sentiu a ausência do Tornado, que ocorreu desde o início da atual temporada, após ele ter passado por uma cirurgia no tendão do joelho em julho passado, e isso apesar de ser jogador titular há anos, já que o clube contratou o holandês Summerville, que conseguiu rapidamente impor seu domínio na escalação da equipe.

    Espera-se que Al-Dawsari retorne aos campos nas próximas semanas, mas o banco estará à sua espera, embora o jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel tenha afirmado que a situação de Salem dentro do Al-Hilal está cercada de incertezas na próxima janela de transferências de inverno, coincidindo com sua entrada no período livre de seu contrato.

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  • Hammam Alhammami

    O Al Hilal busca um substituto para Salem!

    Em relatório anterior, Al-Muraisel apontou que o Al Hilal colocou os olhos em Hammam Al-Hammami, ponta esquerda do Al Shabab, após seu grande destaque com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe 2026, o "Golfo 27".

    Esse passo talvez não seja tão complicado, diante do fim do contrato de Al-Hammami com o Al Shabab no final de junho de 2027, e de sua entrada no período livre em janeiro próximo.

    Al-Hammami representa um reforço forte para o Al Hilal, depois que o jogador de 22 anos desempenhou papel fundamental na conquista do título do Golfo 27 pela seleção saudita, a quarta vez na história da Arábia Saudita, marcando um gol na final contra a seleção dos Emirados Árabes Unidos.

    Al-Hammami recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio do Golfo, superando diversos astros.

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Campeonato Saudita

16 de out. de 2026

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