Durante sua participação como convidado no programa "Nadeena", transmitido pelo canal "MBC", Mohammed Noor comentou o futuro do astro Salem Al-Dawsari, afirmando: "Se o Salem voltar e não jogar as partidas, vai haver um problema. A diretoria do Al-Hilal consegue controlar o Salem no vestiário?".

E acrescentou: "Eu gosto muito do Salem Al-Dawsari e o considero um dos maiores jogadores da história da Arábia Saudita, está entre os 10 melhores jogadores da história do país. Por isso, aconselho que ele procure outro clube na próxima temporada, porque ele não vai jogar no Al-Hilal".

As declarações do ídolo do Al-Ittihad surgem após a longa ausência de Salem nas partidas do Al-Hilal. Esperava-se que ele estivesse na lista do Zaeem no último jogo contra o Al-Ittihad, pela Liga Roshn, ou na partida contra o Al-Sadd do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, mas ele ainda não retornou.



