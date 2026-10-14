O astro Mohamed Noor, ídolo do Al Ittihad e da seleção saudita, gerou polêmica ao falar sobre o futuro de Salem Al Dawsari, jogador do Al Hilal, ao afirmar que a melhor opção para ele no futuro é deixar o clube.
Al Dawsari está ausente dos jogos do Al Hilal desde a lesão que sofreu durante sua participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026. Nesse período, a diretoria do Al Hilal conseguiu reforçar o time com um pelotão de estrelas, com destaque para Gabriel Martinelli, Ollie Watkins e Crysencio Summerville.