Depois de 8 anos desde o início de um dos casos mais marcantes da história recente do esporte britânico, saiu finalmente o veredicto no caso do Manchester City, mas muitas perguntas continuam em aberto sobre o que acontecerá com o clube na próxima etapa.

A Premier League anunciou que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado em todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras ao longo de um período de nove temporadas, além de tê-lo condenado na maioria das acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação.

As conclusões da comissão indicam que o clube usou contratos que ela classificou como "fictícios" para inflar receitas e reduzir custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas entre as temporadas 2009-10 e 2017-18, além de ter apresentado contas imprecisas e ocultado a real situação de suas condições financeiras dos auditores e das entidades reguladoras.

Com o Manchester City mantendo sua inocência e anunciando a intenção de recorrer, o jornal "Daily Mail" publicou uma reportagem que analisa as respostas às principais perguntas que se impõem após o veredicto.