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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
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Processo criminal, indenizações e o destino do marroquino Berrada: o caso do Manchester City levanta 10 perguntas explosivas

Especiais e Opinião
Manchester City
Premier League
England

A condenação do clube celeste abre diversas frentes

Depois de 8 anos desde o início de um dos casos mais marcantes da história recente do esporte britânico, saiu finalmente o veredicto no caso do Manchester City, mas muitas perguntas continuam em aberto sobre o que acontecerá com o clube na próxima etapa.

A Premier League anunciou que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado em todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras ao longo de um período de nove temporadas, além de tê-lo condenado na maioria das acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação.

As conclusões da comissão indicam que o clube usou contratos que ela classificou como "fictícios" para inflar receitas e reduzir custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas entre as temporadas 2009-10 e 2017-18, além de ter apresentado contas imprecisas e ocultado a real situação de suas condições financeiras dos auditores e das entidades reguladoras.

Com o Manchester City mantendo sua inocência e anunciando a intenção de recorrer, o jornal "Daily Mail" publicou uma reportagem que analisa as respostas às principais perguntas que se impõem após o veredicto.

  • Quando começa o próximo passo?

    A data mais importante no momento é a sexta-feira, prazo final para o Manchester City apresentar o recurso. O recurso já era esperado, uma vez que o clube segue negando as acusações, e o diretor-executivo Ferran Soriano confirmou que o clube seguirá em frente com essa medida.

    Os regulamentos da Premier League estabelecem limites de tempo detalhados com o objetivo de acelerar os procedimentos do recurso: a audiência não pode durar mais de cinco dias, deve ser concluída em até 12 semanas a partir da emissão da decisão inicial, e os depoimentos de testemunhas e especialistas não podem ultrapassar 30 páginas.

    Mas o primeiro obstáculo consiste na formação de uma nova comissão para analisar o recurso. O presidente da comissão atual deve, "o mais rápido possível na prática", informar as partes sobre a identidade dos membros propostos, sendo que as objeções devem ser apresentadas no prazo de dois dias úteis.

    Dada a dimensão do caso e a importância que envolve a formação da comissão, a escolha de seus membros pode ser a primeira etapa dos procedimentos a sofrer atraso.

    Especialistas jurídicos avaliam que é improvável que uma decisão final seja emitida durante a temporada atual. Quanto à data da punição, a Premier League se recusa a comentar se sua aplicação ocorrerá antes do fim do recurso, embora haja indícios de que a liga deseja acelerar os procedimentos.

  • O que acontecerá com as testemunhas que comprovadamente apresentaram provas falsas?

    A seção 29(b) da decisão publicada afirmou que "algumas testemunhas factuais apresentaram, durante a audiência, provas que sabiam serem falsas e, portanto, não foram sinceras".

    As identidades dessas pessoas, que prestaram depoimento em nome do Manchester City, não foram reveladas.

    A Premier League parece buscar a remoção de algumas partes ocultadas da decisão, o que ficou evidente ao final de seu comunicado divulgado na terça-feira, no qual esclareceu que obteve autorização apenas para publicar uma versão revisada do resumo das "principais conclusões" da comissão.

    A liga confirmou que o processo ainda está em andamento e que qualquer outra informação relacionada ao caso que não tenha sido publicada permanece sigilosa, comprometendo-se a que, "a menos que a lei a impeça de fazê-lo", publicará a decisão na íntegra.

  • Por que os nomes dos membros da comissão não foram revelados?

    O motivo exato por trás de não se revelar a identidade dos membros da comissão continua sem estar claro.

    A associação indica que os procedimentos ainda estão em andamento, com a esperança de publicar mais material em uma etapa posterior. A situação pode mudar no futuro dependendo dos argumentos jurídicos que serão apresentados durante os procedimentos.

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  • A questão pode chegar a uma ação penal?

    Isso ainda não está definido.

    No momento, a prioridade para ambas as partes está concentrada nos procedimentos de apelação, além de que esse caso carece de um precedente semelhante claro na Inglaterra.

    Na Itália, foram proferidas sentenças de prisão com suspensão da execução contra ex-dirigentes da Juventus, entre eles o ex-presidente Andrea Agnelli, em um caso relacionado às contas financeiras. Agnelli foi condenado a 20 meses de prisão, enquanto Fabio Paratici, ex-diretor esportivo da Juventus e que na época era o diretor de futebol do Tottenham, recebeu uma sentença de 14 meses de prisão.

  • Como podem funcionar os pedidos de indenização dos concorrentes?

    Quatro clubes rivais do Manchester City na Premier League — Arsenal, Manchester United, Tottenham e Liverpool — apresentaram reivindicações legais para garantir que seu direito não prescreva caso a condenação do City seja comprovada.

    Entre os principais caminhos possíveis para as reivindicações está o argumento de que as irregularidades do Manchester City fizeram com que rivais fossem privados da classificação para os torneios europeus, e parece que o Tottenham possui um argumento forte nesse aspecto; afinal, terminou o campeonato em quatro temporadas entre 2009 e 2018 com apenas uma posição de diferença em relação aos lugares de classificação à Liga dos Campeões da Europa, com o City à sua frente.

    O valor da reivindicação que o Tottenham poderá apresentar pode chegar a cerca de 200 milhões de libras esterlinas, de acordo com o que se levantou a respeito do caso.

    Mas as reivindicações não se restringem necessariamente à não classificação para os torneios europeus, já que também é possível considerar os efeitos indiretos, como a incapacidade de um clube de contratar um jogador de determinado nível em razão de sua situação financeira ou esportiva.

    É provável que uma comissão de arbitragem independente fique responsável por determinar o valor das indenizações, à semelhança do que ocorreu quando o Burnley obteve uma indenização de 35 milhões de libras esterlinas do Everton em junho passado por violação das regras de rentabilidade e sustentabilidade.

    As quatro reivindicações podem ser analisadas ao mesmo tempo por razões relacionadas ao tempo, embora cada clube possa preferir tratar de seu caso separadamente.

    O jornal apontou que é muito improvável que as indenizações aos rivais afetem as contas financeiras futuras do City, pois isso poderia levar a um círculo vicioso, no qual o clube estaria sujeito a uma nova violação ano após ano, além de o assunto ser considerado uma espécie de dupla punição.

  • A União Europeia pode reabrir o caso do Manchester City?

    A União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", vai aguardar para conhecer o resultado completo do caso antes de tomar qualquer decisão. 

    Mas, segundo as informações divulgadas pelo "Daily Mail", é altamente improvável que a "Uefa" reabra o caso, apesar de o Campeonato Inglês ter confirmado que o Manchester City cometeu uma "grave infração" às suas regras e às da União Europeia. 

    A dificuldade de reabrir o processo também remonta à decisão do Tribunal Arbitral do Esporte em 2020, quando anulou a punição que impedia o Manchester City de participar das competições europeias por duas temporadas, depois de ter confirmado algumas conclusões da "Uefa" e rejeitado outras por considerá-las "prescritas". 

    Naquele caso, o City recebeu uma multa no valor de 10 milhões de euros, com a anulação da punição de exclusão da participação europeia.

  • O Campeonato Inglês pode investigar as contas posteriores a 2018?

    Sim, teoricamente a Premier League pode fazer isso.

    Mas a outra questão é se a liga realmente deseja embarcar em uma nova investigação, tendo em vista a quantidade de tempo, esforço e custos que o caso atual consumiu.

    Neste momento, prevalece nos bastidores da liga a sensação de que o resultado do caso representa uma confirmação da validade de sua posição, e espera-se que esse sentimento se mantenha caso o Manchester City perca o recurso.

  • O que aconteceria se o Manchester City fosse rebaixado para a segunda divisão inglesa?

    A liga inglesa de futebol, a "EFL", não comentou sobre a questão, mas há um artigo em seu regulamento, o artigo 11.6.2, que parece tratar de casos como esse.

    Se a punição for uma dedução de pontos que leve apenas ao rebaixamento do Manchester City à Championship inglesa, a situação será simples, já que o clube cairá para a segunda divisão.

    Já se a punição resultar em seu rebaixamento até a League Two, a questão se tornará mais complexa.

    Nesse caso, o Manchester City precisará primeiro apresentar um requerimento à Federação Inglesa de Futebol para retornar à pirâmide das competições de futebol da Inglaterra. E, caso isso seja aprovado, a ausência do clube significará o acesso de uma equipe adicional de cada divisão da liga inglesa de futebol na temporada seguinte, para compensar a lacuna resultante da ausência do City na Premier League.

  • O que significa a sentença para o marroquino Omar Berrada?

    O empresário marroquino Omar Berrada ocupa atualmente o cargo de diretor-executivo do Manchester United, depois de ter se transferido para o clube em 2024, vindo do Manchester City, onde ocupou vários cargos executivos desde 2011, entre eles o de diretor de operações.

    O Manchester United se recusou a comentar o assunto.

    Ainda assim, seria difícil imaginar que os dirigentes do clube não tenham feito a devida diligência apropriada ao contratar Berrada em 2024, sobretudo porque isso ocorreu quase um ano após o anúncio público das acusações dirigidas ao Manchester City.

  • O que espera o Manchester City agora?

    O que é certo neste momento é que a decisão não representa o fim do caso. O Manchester City tem até sexta-feira para apresentar o recurso, enquanto a punição final ainda não foi anunciada.

    O resultado do recurso abre caminho para a definição do alcance das possíveis punições, que podem variar de multas financeiras e dedução de pontos a sanções de maior impacto sobre a situação do clube na liga, enquanto as reivindicações dos rivais e quaisquer possíveis movimentos da "UEFA" ou de outras instâncias permanecem como processos separados que podem evoluir gradualmente.

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