De acordo com relatos coincidentes dos especialistas em transferências Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nada mais impede a transferência do goleiro do FC Barcelona para o Ajax de Amsterdã.
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Problemas resolvidos? Marc-André ter Stegen parece ter recebido autorização do FC Barcelona para se transferir para um clube muito especial
Ter Stegen, que ainda tem contrato com o Barça até 2028, deve ser emprestado ao clube holandês de ponta para a próxima temporada. Recentemente, o acordo parecia estar em risco, pois uma questão importante entre o Barcelona e o Ajax ainda não havia sido esclarecida. A princípio, os dois clubes aparentemente não conseguiam chegar a um acordo sobre qual parte do salário de Ter Stegen o campeão espanhol continuaria a arcar.
Esse último obstáculo parece ter sido superado com sucesso. Segundo informações, o Barça continuará pagando a maior parte do salário de ter Stegen, que seria superior a dez milhões de euros, mesmo durante o período do empréstimo.
- Getty Images Sport
O Ajax procurava um goleiro experiente como Marc-André ter Stegen
De qualquer forma, ter Stegen já teria recebido a autorização do Barcelona para a transferência para Amsterdã. Já no semestre passado, o goleiro alemão havia sido emprestado, mas se lesionou logo após sua chegada ao FC Girona e, por isso, só conseguiu disputar duas partidas oficiais por lá.
De qualquer forma, a possibilidade de uma transferência definitiva para o vizinho Girona foi por água abaixo após o rebaixamento do clube para a segunda divisão. E como ter Stegen não teria, atualmente, perspectivas realistas no Barça de substituir o goleiro titular Joan Garcia e voltar a ser o número um, procurou-se outro clube para o jogador de 34 anos.
O Ajax estava explicitamente em busca de um goleiro experiente, que também tivesse pontos fortes com a bola nos pés. Ter Stegen se encaixa perfeitamente nesse perfil e deve ajudar o time holandês a recuperar seu antigo brilho. Na última temporada, o Ajax terminou apenas na quinta colocação.
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