De qualquer forma, ter Stegen já teria recebido a autorização do Barcelona para a transferência para Amsterdã. Já no semestre passado, o goleiro alemão havia sido emprestado, mas se lesionou logo após sua chegada ao FC Girona e, por isso, só conseguiu disputar duas partidas oficiais por lá.

De qualquer forma, a possibilidade de uma transferência definitiva para o vizinho Girona foi por água abaixo após o rebaixamento do clube para a segunda divisão. E como ter Stegen não teria, atualmente, perspectivas realistas no Barça de substituir o goleiro titular Joan Garcia e voltar a ser o número um, procurou-se outro clube para o jogador de 34 anos.

O Ajax estava explicitamente em busca de um goleiro experiente, que também tivesse pontos fortes com a bola nos pés. Ter Stegen se encaixa perfeitamente nesse perfil e deve ajudar o time holandês a recuperar seu antigo brilho. Na última temporada, o Ajax terminou apenas na quinta colocação.