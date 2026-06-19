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Problemas para Jürgen Klopp: diretor esportivo está pronto para deixar o RB Leipzig após o papel fundamental do ex-técnico do Liverpool na demissão de Ole Werner
A hierarquia corporativa prevalece sobre a gestão
O clube sediado na Saxônia rescindiu abruptamente o contrato do técnico Werner e de seus assistentes, apesar de o técnico ter contrato válido até 2027. De acordo com reportagens do *Bild*, Schafer havia defendido veementemente o técnico de 38 anos, conseguindo impedir sua demissão por duas vezes nos últimos meses. No entanto, a decisão final acabou sendo tomada à margem da hierarquia do clube, na sede corporativa da Red Bull, onde o diretor global de futebol, Klopp, foi o principal responsável pela demissão.
- AFP
A estabilidade estrutural interna entra em colapso
A demissão repentina da diretoria provocou graves repercussões políticas dentro da hierarquia, deixando o futuro de Schafer no clube a longo prazo totalmente incerto.
A Skyinforma que, no momento, não está claro se Schafer manterá seu cargo no Leipzig, observando que três cenários estão em jogo: renúncia, demissão ou continuidade como antes. A emissora relata ainda que as tensões aumentaram fortemente nos bastidores durante a demissão do técnico, com Schafer supostamente insatisfeito com a forma como a decisão final foi tomada.
Conflitos financeiros e profissionais
A forte tensão na diretoria complica a saída onerosa de um dirigente, com o Leipzig enfrentando pesadas penalidades financeiras, a menos que se chegue a um acordo mútuo.
A Sky informa que, caso os contratos dos treinadores não sejam rescindidos de comum acordo, o Leipzig terá que pagar mais de € 3 milhões em salários. Em meio a essa instabilidade interna, Schafer já está sendo cotado para outras funções, tendo sido apontado pelo FAZcomo um possível candidato ao cargo no Eintracht Frankfurt caso Markus Krosche deixe o clube.
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A transição na diretoria se aproxima
A tarefa imediata da diretoria da Red Bull é resolver a situação de Schafer antes que sua possível saída desestabilize as operações da próxima janela de transferências de verão. Klopp precisa lidar com esse atrito crescente na diretoria, ao mesmo tempo em que equilibra seus compromissos atuais com a mídia externa como comentarista de televisão da Magenta durante a Copa do Mundo de 2026, que está em andamento. Encontrar um técnico complacente, capaz de melhorar o terceiro lugar conquistado na última temporada, continua sendo um teste crucial para o instável gigante alemão.