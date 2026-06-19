Problemas para Jürgen Klopp: diretor esportivo está pronto para deixar o RB Leipzig após o papel fundamental do ex-técnico do Liverpool na demissão de Ole Werner

A demissão repentina da diretoria provocou graves repercussões políticas dentro da hierarquia, deixando o futuro de Schafer no clube a longo prazo totalmente incerto.

A Skyinforma que, no momento, não está claro se Schafer manterá seu cargo no Leipzig, observando que três cenários estão em jogo: renúncia, demissão ou continuidade como antes. A emissora relata ainda que as tensões aumentaram fortemente nos bastidores durante a demissão do técnico, com Schafer supostamente insatisfeito com a forma como a decisão final foi tomada.