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Gustavo Gómez, Jhon Árias e PiquerezImago/GOAL
Gabriel Marin

Problemas para o Palmeiras? Boletim médico esclarece situação de Gustavo Gómez, Jhon Árias e Piquerez

Palmeiras

Capitão não teve lesão constatada, enquanto Jhon Árias e Piquerez apresentam problemas na coxa e viram dúvidas para os próximos compromissos do Verdão

O Palmeiras atualizou nesta quinta-feira (27) a situação física de três jogadores que deixaram o campo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Gustavo Gómez, Jhon Árias e Piquerez passaram por avaliações médicas após o clássico e tiveram diagnósticos diferentes.

A principal notícia positiva para Abel Ferreira envolve o capitão Gustavo Gómez. O zagueiro foi substituído no intervalo após reclamar de um desconforto muscular, mas os exames não apontaram nenhuma lesão.

Já Jhon Árias e Joaquín Piquerez não tiveram a mesma sorte. O colombiano apresentou uma lesão considerada leve na coxa direita, enquanto o uruguaio voltou a ser encaminhado ao departamento médico após sofrer um edema na mesma região.

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  • imago-sport-1082025186.jpgFotoarena

    Gustavo Gómez não tem lesão constatada

    Substituído no intervalo do clássico contra o Santos, Gustavo Gómez preocupou a comissão técnica inicialmente por conta de um desconforto muscular.

    O capitão passou por exames médicos e, de acordo com o Palmeiras, nenhuma lesão foi identificada. Com isso, o zagueiro fica em processo de avaliação da comissão técnica para definir quando poderá voltar aos gramados.

    A ausência de uma lesão estrutural é considerada uma boa notícia para o Verdão, especialmente em um momento decisivo da temporada.

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  • imago-sport-1082025609.jpgFotoarena

    Jhon Árias tem problema leve na coxa direita

    Jhon Árias deixou o jogo contra o Santos sentindo dores na coxa direita e precisou ser substituído.

    Após os exames realizados na Academia de Futebol, o colombiano foi diagnosticado com uma lesão leve na região e ficará sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

    Apesar de o problema não ser considerado grave, Árias deve desfalcar o time nos próximos compromissos. A tendência é que ele fique fora do duelo contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, e também do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos.

    A avaliação inicial, entretanto, traz alívio ao clube, já que não foi identificada uma lesão de maior gravidade.

  • imago-sport-1082027123.jpgSports Press Photo

    Piquerez volta ao departamento médico

    Quem também voltou a preocupar o Palmeiras foi Joaquín Piquerez. O lateral-esquerdo havia retornado recentemente aos gramados após se recuperar de um problema físico, mas novamente apresentou um incômodo na região da coxa.

    Os exames apontaram um edema na coxa direita. Com isso, o uruguaio volta a ficar entregue ao departamento médico do clube.

    Assim como Árias, Piquerez deve ser baixa nos próximos jogos do Palmeiras, incluindo o compromisso diante do Mirassol e o duelo decisivo contra o Santos pela Copa do Brasil.

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  • imago-sport-1080482241.jpgFotoarena

    Paulinho pode voltar contra o Mirassol

    Enquanto três jogadores são avaliados pelo departamento médico, o Palmeiras tem uma notícia positiva relacionada a Paulinho.

    O atacante está em processo de transição física e, segundo apuração da ESPN, a expectativa é que esteja à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Mirassol, no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.

    A tendência, porém, é que Paulinho comece a partida no banco de reservas. A comissão técnica deve controlar sua minutagem em razão do período de recuperação.

  • Jefté e SosaGetty/GOAL

    Jefté e Ramon Sosa seguem fora

    Além de Árias e Piquerez, o Palmeiras ainda tem outros jogadores no departamento médico.

    Jefté e Ramon Sosa continuam entregues aos cuidados do setor de saúde do clube e permanecem como desfalques. A dupla ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

    Com a sequência de partidas importantes, Abel Ferreira terá de administrar o elenco e lidar com as baixas para manter o bom momento do Palmeiras.

  • imago-sport-1082025649.jpgSports Press Photo

    Verdão abre vantagem na Copa do Brasil

    Os problemas físicos surgem justamente após uma atuação convincente do Palmeiras. O Verdão derrotou o Santos por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e construiu uma vantagem confortável para a partida de volta.

    Agora, além de administrar a vantagem no torneio mata-mata, Abel terá de encontrar alternativas para lidar com as possíveis ausências de Jhon Árias e Piquerez.

    A boa notícia, neste cenário, é que Gustavo Gómez não teve lesão constatada e Paulinho pode reforçar o banco contra o Mirassol. Ainda assim, o departamento médico segue sendo motivo de atenção para o Palmeiras nesta reta decisiva da temporada.

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