Problemas para o Palmeiras? Boletim médico esclarece situação de Gustavo Gómez, Jhon Árias e Piquerez

O Palmeiras atualizou nesta quinta-feira (27) a situação física de três jogadores que deixaram o campo durante a vitória por 3 a 0 sobre o Santos, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Gustavo Gómez, Jhon Árias e Piquerez passaram por avaliações médicas após o clássico e tiveram diagnósticos diferentes.

A principal notícia positiva para Abel Ferreira envolve o capitão Gustavo Gómez. O zagueiro foi substituído no intervalo após reclamar de um desconforto muscular, mas os exames não apontaram nenhuma lesão.

Já Jhon Árias e Joaquín Piquerez não tiveram a mesma sorte. O colombiano apresentou uma lesão considerada leve na coxa direita, enquanto o uruguaio voltou a ser encaminhado ao departamento médico após sofrer um edema na mesma região.