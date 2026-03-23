Ao discutir as razões por trás do número surpreendentemente baixo de convocações de Alexander-Arnold, o ex-jogador da seleção inglesa Owen — embaixador oficial no Reino Unido do Casino.org, um site de comparação confiável que destaca os melhores cassinos online para jogadores britânicos — disse ao GOAL em uma entrevista exclusiva: “A carreira de Trent na seleção inglesa, obviamente, provavelmente não correu tão bem quanto deveria, para alguém com o seu talento.

“O técnico anterior não confiava, não acreditava, não valorizava — use a palavra que quiser — e parece que este técnico é exatamente igual. Acho que ninguém nega o quão bom o Trent é. Quero dizer, é outra posição que, ao longo dos anos, tem sido um dos nossos pontos fortes. Kyle Walker tem sido incrível, possivelmente, sem dúvida, um dos nossos melhores jogadores há alguns anos. E então, é claro, todo mundo sabe que Reece James é possivelmente o melhor lateral-direito do mundo, se ele se mantiver em forma constantemente. Então, ele tem competido, na verdade, com alguns jogadores de elite, e isso antes mesmo de você começar a se aprofundar um pouco mais nos Trents, nos Trippiers e em outros jogadores.

“Então, sim, ele não tem recebido muito carinho dos técnicos da Inglaterra nos últimos tempos, certamente dos dois últimos. E dá para pensar que a sua exclusão da seleção não é um bom sinal, não é? Não é como se faltasse um ano e ele estivesse se adaptando aos outros jogadores. Quero dizer, estamos começando a entrar na fase realmente séria agora. Não parece nada bom, não é?”