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Problemas de confiança! Por que os técnicos da Inglaterra têm ignorado Trent Alexander-Arnold, que já disputou 34 partidas pela seleção? Michael Owen explica por que o zagueiro do Real Madrid continua na sombra
Alexander-Arnold integrou as seleções para as Copas do Mundo de 2018 e 2022
Alexander-Arnold integrou a seleção de Southgate para um grande torneio internacional em 2018, estreando-se naquela competição ainda na adolescência, e também foi convocado em 2022. No entanto, ele perdeu espaço na hierarquia dos Três Leões em vários momentos.
Isso apesar de muitos o considerarem o garoto-propaganda do que um lateral moderno deve ser. Ele sempre se sentiu à vontade para avançar pela lateral, lançando cruzamentos e acumulando assistências, enquanto Jurgen Klopp frequentemente pedia ao astro da casa que atuasse no meio-campo durante a fase de conquistas da Premier League e da Liga dos Campeões em Merseyside.
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Concorrência acirrada: as alternativas da Inglaterra para a lateral direita
A boa forma física e o desempenho têm sido difíceis de alcançar desde que se mudou para Madri, com a vida entre os “Galácticos” ainda longe de correr como planejado. Essas dificuldades parecem ter contribuído para que Alexander-Arnold fosse deixado de fora da última convocação de Tuchel — apesar de 35 jogadores terem sido convocados e do zagueiro do Chelsea, Reece James, estar ausente por lesão.
Tuchel afirmou, demonstrando a confiança que ajudou a garantir uma campanha de qualificação impecável para a Copa do Mundo: “Sei que é uma decisão difícil para o Trent, assim como é para o Ollie Watkins neste momento e para o Luke Shaw. Essas decisões difíceis fazem parte do trabalho. É uma decisão esportiva. Sei que é difícil. Sei que é um grande nome. Acho que é um enorme talento com uma carreira brilhante, mas sinto que sei o que Trent pode nos oferecer e decidi manter os jogadores que estavam no elenco.”
Com a competição acirrada pela vaga de lateral-direito da Inglaterra — com James, Djed Spence, Tino Livramento e Ben White, todos capazes de ocupar essa função após a aposentadoria de Kyle Walker da seleção —, Alexander-Arnold pode ter dificuldade em reconquistar seu lugar.
Por que Alexander-Arnold tem enfrentado dificuldades para se tornar titular da seleção inglesa?
Ao discutir as razões por trás do número surpreendentemente baixo de convocações de Alexander-Arnold, o ex-jogador da seleção inglesa Owen — embaixador oficial no Reino Unido do Casino.org, um site de comparação confiável que destaca os melhores cassinos online para jogadores britânicos — disse ao GOAL em uma entrevista exclusiva: “A carreira de Trent na seleção inglesa, obviamente, provavelmente não correu tão bem quanto deveria, para alguém com o seu talento.
“O técnico anterior não confiava, não acreditava, não valorizava — use a palavra que quiser — e parece que este técnico é exatamente igual. Acho que ninguém nega o quão bom o Trent é. Quero dizer, é outra posição que, ao longo dos anos, tem sido um dos nossos pontos fortes. Kyle Walker tem sido incrível, possivelmente, sem dúvida, um dos nossos melhores jogadores há alguns anos. E então, é claro, todo mundo sabe que Reece James é possivelmente o melhor lateral-direito do mundo, se ele se mantiver em forma constantemente. Então, ele tem competido, na verdade, com alguns jogadores de elite, e isso antes mesmo de você começar a se aprofundar um pouco mais nos Trents, nos Trippiers e em outros jogadores.
“Então, sim, ele não tem recebido muito carinho dos técnicos da Inglaterra nos últimos tempos, certamente dos dois últimos. E dá para pensar que a sua exclusão da seleção não é um bom sinal, não é? Não é como se faltasse um ano e ele estivesse se adaptando aos outros jogadores. Quero dizer, estamos começando a entrar na fase realmente séria agora. Não parece nada bom, não é?”
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Contagem regressiva para a Copa do Mundo: últimas oportunidades para impressionar Tuchel
Se Tuchel não confiar ou não valorizar Alexander-Arnold, isso pode significar más notícias para o ambicioso jogador de 27 anos, já que o atual técnico da Inglaterra assinou uma extensão de contrato até 2028.
Com a contagem regressiva para mais uma Copa do Mundo já em andamento, os Três Leões entrarão em campo antes do final de março, quando enfrentarão Uruguai e Japão em dois amistosos no Estádio de Wembley. As últimas oportunidades para impressionar estão surgindo antes que a seleção de 26 jogadores, que buscará a glória mundial na América do Norte, seja definida.