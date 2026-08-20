Problema para o Milan: por Gimenez, o Porto interrompe a negociação, distância grande demais nos valores e na fórmula

No Porto, a situação de Santiago Giménez está, no momento, em compasso de espera. O atacante mexicano se recuperou da lesão sofrida no Mundial e agora aguarda a definição do próprio futuro. O Milan recusou a primeira proposta do Porto, que pretende contratar o jogador por empréstimo sem custos com opção de compra fixada em 15 milhões de euros, destinada a se transformar em obrigação mediante o alcance de determinados objetivos individuais.





A proposta não convenceu o Milan, que a considera insuficiente. O clube italiano, de fato, busca um empréstimo com custos, acompanhado de uma opção de compra definitiva entre 20 e 25 milhões de euros. Uma fórmula pensada para conter o máximo possível a perda econômica decorrente da transferência de Giménez, contratado junto ao Feyenoord por cerca de 32 milhões de euros.